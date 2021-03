Nem csak az időjárás okoz gondot: élősködők pusztítják a méheket

Ahogy a portál írja, „Hihetetlen!” - ezzel az egy szóval jellemezte a méhészek jelenlegi helyzetét Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke.

Kétséges, hogy az akác elviselte-e a hideget. Várnunk kell egy–két napot, mert az akácrügy most pattant meg, és még vannak fagyos éjszakák. Ha kiderül, mennyire fagytak el, akkor tudjuk csak meg, hogy úgy járunk-e az idén is, mint tavaly, amikor alig lett akácméz

- mondta az elnök, majd hozzátette, ez csupán az egyik tragédia, amelyet az időjárás okozott, és önmagában is elég lenne, de a méhészek azt is most mérik fel, mekkora állomány lesz hadra fogható tavasszal.

Nem tudni, miért, de sok helyen elpusztultak a méhcsaládok. Ennek pedig két lehetséges oka van, ami tulajdonképpen összefügg. Az atka és az úgynevezett Nosema spóra, amelyek legyengítik a méheket. Az atka azon kívül, hogy a méhek vérét szívja, a Nosema spóráját is terjeszti a kis szorgosok között

- tette hozzá.

Az idős méhészek elmondása alapján harminc évvel ezelőtt nem kellett küzdeniük az élősködőkkel, viszonylag új dolognak számít a megjelenésük

- magyarázta a Zselici Méhészek Egyesületének elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a méhészeknek jelenteniük kell a pusztulást a hatóság felé. Azok a méhcsaládok, amelyeknél a védekezés valamilyen oknál fogva meghiúsult és a betegségtől legyengülve vészelték át a telet, a mostani fagyos időjárást nem élték túl.

Komoly méhészetek feleződtek meg. Olyan méhészről is tudok, akinél százhatvan méhcsaládból akár hetven is elpusztult egyszerre, vagyis ennyivel kevesebb méz lesz. Az állomány visszaszaporítása pedig legalább fél éves folyamat. Nehezíti a helyzetet, hogy hamarosan kezdődik a gyűjtőszezon. Április végén a repcével indul, majd jön sorban az akác, a hárs, a vetett kultúrák, esetleg még a mustár és a lucerna

- vázolta a helyzetet Mészáros János.

Ahogy az elnök magyarázta, a Nosema a méhek gyomrát támadja meg, ezért nem jól emésztik meg a tápanyagot. Az atka pedig olyan, mintha egy emberi testből egy tenyérnyi méretű kullancs szívná a vért. A kétfajta élősdi pedig annyira legyengítheti a méh szervezetét, hogy az időjárás viszontagságait már nem éli túl a legyengült kis kaptárlakó.

Címlapkép: Getty Images

