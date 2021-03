4 dolog, amit nem tudtál a biotermékekről: például óvjuk vele a Földünket is

Környezetkímélő

A biotermék választásakor Földünkért, unokáink jövőjéért is sokat teszünk, ugyanis a biogazdaságoknak az egyik fő jellemzője a fenntarthatóság. Egyre többen keresik hazánkban is a biotermékeket, amelyek a környezet védelmét is támogatják, hiszen előállításukkor kevésbé intenzív a földhasználat, így a talaj termőképességét és természetes regenerálódását is jobban meg lehet őrizni. Mivel a biogazdálkodás a természetes folyamatokra támaszkodva szintetikus kémiai anyagok felhasználása nélkül folyik és a tápanyagutánpótló- és növényvédőszerek használata is jelentősen korlátozott, így a talaj, a vizek, a levegő és az élővilág szempontjából kedvezőbb, valamint hozzájárul a táj és a természetes környezet megőrzéséhez.

Természetes eljárások és kíméletes szerek alkalmazása

A biogazdálkodásban az elsődleges cél a betegségek elkerülése és a megelőzés. Ennek érdekében például az azonos károsítók által veszélyeztetett növényeket nem szabad egymás után termeszteni, illetve oda kell figyelni arra is, hogy az ellenálló fajtákat vonják be a termesztésbe. Esetenként azonban szükség lehet a védekezésre is, amikor csak olyan növényvédő-szereket lehet használni, amelyek nem kerülnek be a növényekbe és káros szermaradékokat sem hagynak.

Műtrágya-, szintetikus- és toxikus anyag mentes

A biogazdálkodással, ellenőrzött körülmények között termelt gyümölcsök semmilyen műtrágyát, szintetikus és toxikus anyagot nem tartalmaznak, illetve minőségük is garantált. Többek között ezek miatt is folyamatosan növekszik a kereslet a biotermékek iránt és egyre többen tervezik meg tudatosan étkezésüket és folyadékbevitelüket, akár napokkal előre, a pandémia során pedig még inkább előtérbe került egészségünk megerősítése.

„A jelenlegi járványhelyzetben kiemelten fontos, hogy az immunrendszerünk optimális működése érdekében odafigyeljünk a vitamin- és folyadékfogyasztásunkra. A táplálkozási ajánlás szerint a nőknek legalább napi 2 liter, a férfiaknak pedig 2,5 liter folyadékot kell elfogyasztani. A tapasztalatok szerint a változatos italválasztás segít abban, hogy könnyebben megigyuk ezt a napi ajánlott folyadékmennyiséget. A víz mellett kedvünk, élethelyzetünk és ízlésünk szerint alkalmanként fogyaszthatunk például jó minőségű, magas gyümölcstartalommal rendelkező gyümölcsleveket is” – mondta el Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Szövetségének elnöke.

Jó választás lehet például a magas gyümölcstartalommal rendelkező gyümölcslevek, amelyek biogazdaságokból származó almából és őszibarackból készültek, ennek köszönhetően adalékanyag-mentesek, mikroelemekben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok, ízletesek és egészségesek, és ezeket választva még a környezet megóvásáért is teszünk.

Biztonságos adalék- és segédanyagok, GMO mentesség

A még teljesebb biztonság érdekében több éves átállási idő választja el a biotermék előállítást a hagyományostól, lehetőséget biztosítva a nem engedélyezett anyagok lebomlására, kikerülésére a gazdaságokból. Amennyiben a terméket semmiképpen nem lehet elkészíteni adalék- és segédanyagok nélkül, abban az esetben is csak olyat lehet használni a biogazdálkodásban, amelyek bizonyítottan ártalmatlanok. A biotermék előállítás egyetlen szakaszában sem szabad genetikailag módosított szervezeteket (GMO), és segítségükkel előállított anyagokat alkalmazni, így az ökológiai (bio) termék garantáltan nem tartalmaz GMO-t.

