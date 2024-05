Kicsik és nagyok figyelem! Ezekkel az élménydús programokkal készül ez a vidéki nagyváros

Május 4-én szombaton megnyílt az egykori vidámpark helyén a Meseerdő Pécsen. A park Császár Levente és Radnai Éva “A pécsi Dömör király” című mesekönyvére épül.

A hűvös szeles reggel ellenére már a hivatalos 10 órai nyitás előtt egy órával elkezdtek szálingózni az érdeklődők a Meseerdő nyitónapjára. Jól is tette aki korán érkezett, ugyanis 10 óra előtt pár perccel, ameddigre már a nap is előbújt már alig lehetett parkolóhelyet találni a Dömörkapuná - számolt be róla a 7300.hu.

Az egykori vidámpark helyén egy civil kezdeményezés révén, a Bikom közreműködésével jött létre a Meseerdő. A munkálatokat még 2023 nyarán kezdték meg a Pintér János Program keretén belül.

A Mesepark Császár Levente és Radnai Éva “A pécsi Dömör király” című mesekönyvére épül, melyben Péccsel és a környékkel kapcsolatos legendákat, történeteket olvashatunk. Kiderül, honnan kapta a nevét a Lámpásvölgy, vagy éppen a Kantavár, de megismerhetjük a Mecsekben élő Dömör törpe nemzettség történetét is.

A park 12 állomásán ezek a mesék elevenednek meg. Megnézhetjük a Tv torony előtt heverő órást, láthatunk egy hatalmas bányászlámpát, sőt egy tárnát is.

