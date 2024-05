Nem volt kegyes az időjárás a magyar gazdákhoz: sorsdöntő időszak köszöntött be

Bár évek óta csökkenő tendencia figyelhető meg a repce magyarországi vetésterületében, az elmúlt ősszel mintha megállt volna ez a folyamat. Az elmúlt hónapok időjárása azonban nem volt éppen zökkenőmentes, a bőséges csapadék és az elszaporodó mezei pockok több helyen okoztak károkat az állományokban, a hirtelen berobbanó, nyáriasan meleg idő pedig felgyorsította a növények fejlődését.

Az idei kilátásokat illetően még nem lehet biztosat mondani, az Agrárszektor által megkérdezett gazdák részéről mégis megfigyelhető volt egyfajta óvatos optimizmus, abban azonban mind egyetértettek, hogy nagyon sok fog múlni a következő hetek időjárásán. Az éghajlatváltozás növénynemesítésre és vetőmaghasználatra gyakorolt hatásaival is kiemelten foglalkozunk az Agrofuture 2024 konferencián, amire még nem késő jelentkezni.

Az őszi káposztarepce magyarországi termesztésében kétségbevonhatatlanul a 2018-as év volt legjobb, amikor is több mint 330 ezer hektáron termesztették ezt a növényt, a termésmennyiség pedig meghaladta az 1 millió tonnát is.

Ezt követően néhány évig folyamatosan nőtt a kultúra vetésterülete, ám a termésmennyiség erős csökkenésnek indult. A rosszabb terméseredmények pedig azzal jártak, hogy a vetésterület is csökkenésnek indult. 2022-ben már csak mintegy 186 ezer hektáron vetettek őszi káposztarepcét a magyar gazdák, vagyis kevesebb mint öt év alatt 44%-kal zsugorodott a repce teljes termőterülete hazánkban. Ez a trend azonban mintha megtorpanni látszana, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) őszi operatív jelentése alapján 2023-ban 185 ezer hektáron tervezték e kultúra vetését a termelők.

A 2022-es őszi vetéskor a vetésterület csökkenése még 16%-os volt az előző évihez képest, míg a 2023-as számok egy mindössze 0,5%-os csökkenést mutatnak, ami bizonyos reményekre adhat okot. Feltéve, hogy az idei évben a repce olyan termést hoz, ami igazolja a gazdák bizalmát. Az Agrárszektor nemrégiben arról kérdezte a termelőket, hogyan látják az őszi vetések állapotát és kilátásait, a kapott válaszok pedig óvatosságról árulkodtak. A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy ha lesz megfelelő mennyiségű eső és nem történik semmi váratlan esemény az időjárásban, akkor akár jó is lehet a termés, de összességében inkább kevésbé voltak bizakodóak.

Az állományok a virágzás végénél járnak

A Zala vármegyei Baki Agrocentrum Kft.-nél tavaly ősszel 450 hektáron vetettek repcét, az állományok most a virágzás végén vannak. Jól néznek ki, egységesek és szépek - tudta meg az Agrárszektor Németh Zoltántól, a vállalat növénytermesztési ágazatvezetőjétől. A szakember beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható nagy melegben felgyorsult a repce virágzása, aztán a nagy szél és a hűvös idő miatt nem jártak a méhek, ezért a megtermékenyülés kérdéses volt. Biostimulátorokkal azonban életben tartották a növényt, és sikerült 4,5-5 hétig kitolni a virágzást, ami - a jelek szerint - meghálálta magát.

A növényvédelem kapcsán Németh Zoltán elmondta, hogy öt rovarölőszeres és három gombaölőszeres kezelést hajtottak már végre az állományokban, és a tápanyagvizsgálat, illetve a tápanyagterv alapján folyamatosan pótolták a mikroelemeket is. A növénytermesztési ágazatvezető úgy fogalmazott, hogy hektáronként reálisan 4-5 tonnára számítanak, de az ezermagtömeg függvényében még bármi lehet. Ha lesz még csapadék és normálisan kikelnek a szemek, akkor ez meglesz szépen - tette hozzá Németh Zoltán.

A növények nevelik a becőket

Égető Sándor, a hódmezővásárhelyi HÓDAGRO Zrt. növénytermesztési főmérnök helyettese az Agrárszektornak elmondta, hogy az előző ősszel 300 hektáron vetettek őszi káposztarepcét. A virágzás mostanra véget ért, a növények nevelik a becőket - közölte a szakember, hozzátéve, hogy most már nagyjából minden rendben van az állományokkal, de a csapadékhiány és a mezei pockok kártétele látszódik. A Csongrád-Csanád vármegyei vállalkozásnál a legnagyobb problémát ez a rágcsáló jelentette, a károsítása miatt 35 hektárt ki is kellett művelniük. Égető Sándor a kilátásokat illetően úgy fogalmazott, hogy termésbecslést még nem mer mondani, mert táblánként nagyon változó eredményekre számítanak. Van teljesen aszálykáros táblájuk, ahol egy tonna körüli hozamra számítanak, de még a legjobb területeken is legfeljebb 2,5 tonnát várnak hektáronként.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.-nél rossz tapasztalatok születtek a vetések kapcsán tavaly ősszel. A vállalkozás növénytermesztést felügyelő vezérigazgató-helyettese, Szabó Péter elmondta, hogy mivel kitolódott a vetési idő, ezért szeptember elején vetették el a repcét. Azonban még volt annyi nedvesség a talajban, hogy megpattanjanak a magok, de aztán meg is haltak. Így, bár eredetileg 300 hektáron vetettek repcét, az csak 120 hektáron maradt meg. Az állományok náluk is a virágzás végéhez közelednek, a becők szépen berakódtak, és jól néznek ki ígéretesek - felelte kérdésünkre a szakember.

Hektáronként 3,5-4 tonna körüli hozamok várhatók

Szabó Péter beszélt arról is, hogy az ország északi részében nem voltak olyan kiugró melegek, de a fejlődés terén ott is előrébb vannak a növények. Az elmúlt hetek időjárása nem viselte meg őket túlzottan, és a növények megkapták a szükséges gombaölős és rovarölős kezeléseket, illetve lombtrágyát is kaptak - mondta el a vezérigazgató-helyettes, hozzátéve, hogy volt csapadék is, bár mostanra már újra szüksége lenne a földeknek egy kiadós esőre. A kilátásokat illetően Szabó Péter se akart túlzottan optimista becslésekbe bocsátkozni, elmondása szerint hektáronként 3,5-4 tonna körüli hozamok várhatók idén.

Zoványi György, a Fejér vármegyei Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. növénytermesztési igazgatója az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy 2023 őszén 770 hektáron vetettek repcét, ami mostanra a virágzás végén, a szemtelítődés fázisában van, de lassan annak is a végére fognak érni. A szakember szerint az állományok egységesek, de nem szépek, inkább kicsik és alacsonyak. Az elmúlt időszak hektikus időjárása nagyon rossz hatással volt a repcére, ami rendkívül rövid ideig, 2,5-3 hétig virágzott csak.

A növények rohantak előre, máskor május első hétvégéjére fejeződik be a virágzás, most viszont már két hete véget ért, ráadásul Fejér vármegyében még eső se esett hozzá. A növényvédelemmel kapcsolatban Zoványi György elmondta, hogy eddig a rovarkártevők nem okoztak problémát, gomba se nagyon volt, az állományok ugyanakkor minden szükséges kezelést megkaptak. A terméskilátásokat illetően a vállalkozás növénytermesztési igazgatója úgy nyilatkozott, hogy 2,5-4 tonna/hektár körüli eredmény várható náluk. Ha lesz még csapadék, akkor a hozamok elérhetik a 3,5-4 tonnát hektáronként, ellenkező esetben 2,5-3 tonna körüli termésre számítanak.

Összességében elmondható, hogy 2023-ban a magyar gazdák az előző évivel azonos, vagy közel azonos területen vetettek őszi káposztarepcét, és bár rengeteg kihívással kellett szembenézniük, ez a bizalom egy megfelelő termés esetén újabb lendületet adhat a hazai repcetermesztésnek.

Bár az egyes állományokat az időjárás és a kártevők is megviselték, a termelők, ha nem is egyértelműen optimisták, de óvatosan bizakodóak az idei eredményeket illetően, feltéve, hogy lesz elegendő eső és nem jön semmi váratlan időjárási anomália.

Címlapkép: Getty Images