Meglepő, de logikus: eztán termőföldön is lehet napenergiát termelni

Könnyebbé válik egy magánszemély tulajdonában lévő ingatlan belterületbe vétele akkor, ha azon a tulajdonos maga vagy családtagja számára lakást építene.

A jogszabály a jövőben az alma- és meggytermesztők mellett a tormatermesztőket is védi, egy változtatás előírja ugyanis, hogy a felvásárlásról velük is kötelező szerződést kötni.

A közlekedési tárgyú törvénymódosításon is változtatott a testület. A jövőben csak jegyzői engedéllyel tárolhatók belterületen a 3,5 tonnánál nagyobb tömegű járművek, például autóbuszok vagy teherautók. Így elkerülhető, hogy egy cég kertvárosi telephelyének szomszédjait zavarja a járművek közlekedése. A jegyző közigazgatási bírsággal sújthatja majd azokat az üzembentartókat, akik arra alkalmatlan ingatlanon tárolnak ilyen járműveket.

A jövőben nem kell bejelentést tennie a közbiztonsági, nemzetbiztonsági és terrorkockázati szempontú ellenőrzésre azoknak, akik siklóernyős, ejtőernyős, hőlégballonos vagy vitorlázó repülős képzésre jelentkeznek, a tapasztalatok szerint ugyanis ezen járművekkel még nem követtek el terrortámadást.

Vizsgálni kell azonban ilyen szempontból azokat, akik komplex motoros meghajtású légi jármű vezetői képzésben vesznek részt, állampolgárságra tekintet nélkül. A nem magyar állampolgároknak ehhez egy arcképes okmány másolatát is be kell nyújtaniuk.

Változik a légtérhasználati díj számítása is tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány megváltoztatta légiközlekedési szokásokat. Az egyik változás, hogy a díjfizetésbe a jövőben az áruszállítók is bekapcsolódnak.

A nemzeti felsőoktatási törvény is változhat a bizottság által elfogadott módosítások által. Az egyik szerint a felsőoktatási intézményeknek a tanulmányi rendszerben tárolt adatok alapján a hallgatói lemorzsolódás csökkentése és a sikeres felvételik segítése érdekében középiskolai rangsort kell vezetniük, amit hozzáférhetővé kell tenniük az érintettek számára.

Egy módosítás révén és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a törvény a felsőoktatási felvételi eljárást egészében elektronikussá teszi.

Informatikus hallgatók vagy volt hallgatók felvételi eljárás nélkül is kérhetik felvételüket önköltséges képzésre. A változtatás ezt azzal indokolja: esetükben gyakori, hogy már oklevél megszerzése nélkül kilépnek a képzésből, mert így is el tudnak helyezkedni. A jövőben az intézményeknek minden információt digitálisan is közzé kell tenni, például a kurzusokat, a modulokat, a tárgyleáírásokat.

Egy módosítás vagyont juttat a Miskolci Egyetem alapítványának.

Címlapkép: Getty Images

