Hobbikerted van? Ezt jobb, ha tudod, csak így építhetsz üvegházat

Ugyan az alkalmazott technológiák tekintetében másként dolgoznak a hobbikertészek és a hivatásos termesztők, de a cél mindkét esetben az: megvédjék a növényeket a szélsőséges időjárástól úgy, hogy közben folyamatosan termeljenek és minőségi terményt állítsanak elő.

A hobbikertben történő növénytermesztés célja legtöbbször a kertészkedés örömének megtapasztalása, a család vagy rokonság ellátása. Ezen felül nagy elégedettséget okoz egy bőséges szüret, de az is, ha nem is lesz több ládányi terményünk de, ami van az jó minőségű. Ezen sokat tud dobni egy hobbi üvegház, amely számos előnyt nyújt a hagyományos, kerti veteményessel szemben:

Egy üvegház megóvja növényeinket a szélsőséges időjárási tényezőktől, ilettve az olyan környezeti károktól, mint a fagy, a jégeső, a viharok vagy az erős szél. Nem beszélve a gyakori hőmérséklet ingadozásról.

Elősegíti a folyamatos termelést, hiszen a szabadföldi termelést nagyban korlátozza az időjárás, az egyes évszakok környezeti hatásai. A szezont az üvegház kibővítheti akár a teljes évre, így biztosítva, hogy a rendszeres hozamot.

Elkerülhetjük a termesztési hibákat, sőt több extrát adhatunk a növények számára, mintha odakint, a szabad ég alatt növekednének. A különböző fejleszéseknek, technológiáknak köszönhetően folyamatosan elérhetővé tehetjük a növények számára a szükséges, fény, víz és hőmérsékleti szükségeleteket. Nem beszélve arról, hogy biztosíthatjuk a szükséges tápanyagokat.

Szükség van engedélyre az építéshez? Bizonyos esetekben a fóliasátrak és az üvegházak építéséhez vagy felújításához nincs szükség építési engedélyre. Erről a 312/2012. Kormányrendeletben olvashatunk részletesen. A rendelet 1. melléklete az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek között sorolja fel: a növénytermesztésre szolgáló üvegház építését, bővítését, meglévő felújítását, helyreállítását, átalakítását, korszerűsítését, megváltoztatását.

illetve a növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építését, bővítését, meglévő felújítását, helyreállítását, átalakítását, korszerűsítését, megváltoztatását. Fontos viszont, hogy a rendelet kihangsúlyozza: csak növénytermesztésre, gombatermsztésre használt üvegház mentesül az építési engedély alól.

Mit érdemes termeszteni bennük?

A hideg évszakos növények, mint a saláta, a brokkoli, a borsó és a sárgarépa, nagyszerű választás üvegházakhoz. Ezek a növények elviselik a hűvös éjszakákat, ezért termesztésükre nincs szükség fűtésre. Sokan részben árnyékban is jól növekednek, így nem igényelnek extra fényt, világítást. Ami viszont fontos, az a rendszeres szellőztetés, főként a melegebb napokon.

A meleg évszakos zöldségek, beleértve az uborkát, a paradicsomot, a tököt és a paprikát, üvegházakban kifejezetten jól fejlődnek. Állandó hőmérséklet mellett, 12-29 C között érzik magukat a legjobban. Ezek a növények gyakran kiegészítő megvilágítást, kézi beporzást igényelnek, de egész évben meghálálják az odafigyelést és a gondoskodást.

A dísznövények csoportosíthatók napfényt vagy árnyékot kedvelő egynyári és évelő fajták szerint, és tovább csoportosíthatjuk őket páratartalomigényükkel vagy más egyedi tulajdonságuk szerint is. Amelyek szeretik az üvegházi légkört az a muskátli, petúnia, páfrányok, mikulásvirág, krizantémok, árvácskák.

Fűszernövények az üvegházi termesztés szempontjából is jó választásnak tűnnek, főleg azok, amelyek túl érzékenyek ahhoz, hogy hagyományos, szabadtéri kertbe helyezzék őket. Ezek a fajták tökéletesek az üvegházban történő termesztéshez: bazsalikom, oregánó, petrezselyem, kakukkfű, menta.

Támogatás az építéshez

Ahogy arról beszámoltunk, mintegy hatvanmilliárd forintnyi beruházás valósulhat meg a jövőben a kertészetekben az Agrárminisztérium rendkívüli támogatási programjának köszönhetően. Az előzetes felmérések szerint mintegy százhektárnyi új, korszerű üvegház épülhet az országban, a megtermelt áru versenyképességét pedig a megfelelő tárolók, valamint a csomagoló és tisztító egységek létrehozása biztosíthatja. A pályázatok, támogatások köre itt nem ért véget, idén újabb lehetőségek várnak a gazdákra és termesztőkre.

Soha nem látott mértékű támogatások jönnek a magyar agráriumban a Vidékfejlesztési Program keretein belül, melynek célja a fenntartható, korszerű mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatok fejlesztése, támogatása

- számolt be Papp Zsolt György, a vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár az MKB Consulting és az Agrotec közös agrár workshopján.

Mint mondta, komoly igény van a támogatásokra, ezt igazolja az is, hogy a 2021-es és 2022-es évre például 1500 milliárd forint áll a rendelkezésre. 2020 őszén megjelent négy különböző pályázati felhívás, mely a mezőgazdasági kisüzemek, az állattartás, a kertészet és a piacok infrastrukturális fejlesztését tette lehetővé. A felhívások népszerűségét jól mutatja a túligénylés aránya: 85 milliárd forint állt rendelkezésre, de 450 milliárd forint értékben érkezett pályázati igény. Az állattartó telepek megújítására is jelentős összeget, mintegy 50 milliárd forintot kívánnak fordítani, erre 330 milliárd forint értékben érkezett támogatási igény. A kertészeti ágazatok támogatás iránt is jelentős érdeklődés mutatkozott:

az üvegházak, fóliaházak és a növényházak korszerűsítése volt a felhívás célja, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala még folyamatban van, azt azonban már lehet tudni, hogy háromszoros a túligénylés.

A napokban pedig kiderült az is, hogy 15 milliárd forintnyi forrással hirdet pályázatot a Vidékfejlesztési Program keretében az ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatására az agrártárca. A felhívásnak köszönhetően az új gyümölcs- és gyógynövénytermő ültetvények telepítésére, a területekhez tartozó öntözőrendszer kiépítésére, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő jégvédő háló kialakítására és a fagyvédelmi rendszerek kiépítésére lehet támogatást igényelni.

Címlapkép: Getty Images