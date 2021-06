Roham indult a bankokba: így jutnak hozzá a legjobb hitelekhez a magyarok

A tavalyi év vége és az idei eleje nagy visszaesést hozott a magyarok által felvett személyi kölcsönök számában, de februárban megindult a hitelfelvételi kedv élénkülése, ami a hitelezési adatok alapján áprilisban is kitartott. Bár a márciusi, sok éve nem látott robbanáshoz képest volt egy enyhe visszaesés, továbbra is a 2020 márciusit, azaz a pandémia előttit meghaladó, 37,27 milliárd forintnyi összegű személyi kölcsönt fizettek ki az ügyfeleknek a bankok.

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint februárban még 30,76 milliárd, márciusban 37,50 milliárd, áprilisban pedig 37,27 milliárd forint volt a magyar háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek új szerződéseinek összege. Vagyis tavaszra stabilizálódott a megnövekedett hitelfelvételi kedv. Ez egyben azt is jelenti, hogy második hónapja sikerül túlszárnyalni a tavaly márciusi adatokat - az utolsó olyan hónapét, amelyet még kevésbé érintett a koronavírus-járvány a hitelezés szempontjából.

Bár már önmagában az hatalmas eredmény, hogy sikerült beérnie a hitelezésnek a múlt évi, járvány előtti szintet, a sok éves mélypontnak számító tavaly áprilisi számokhoz képest a hitelszegmens egészen elképesztő 180 százalékos növekedést produkált. Egyébként nemcsak a személyi kölcsönök terén láthatjuk a pozitív tendencia folytatódását: a babaváró kölcsönök kifolyósított összegei is közel maradtak márciusi csúcshoz, 38,26 százalékkal elszakadva a januári mélyponttól. A lakáskölcsönök pedig a márciusi számhoz képest is emelkedtek 2.59 százalékkal. Az elmúlt bő négy évben soha nem volt ilyen mértékű az új szerződések összege egy hónapban: 107,58 milliárd forint.

Ahogy a fenti grafikonon is látható, a személyi hitelek mellett a lakáscélú hitelek és a babaváró hitel népszerűségében is egyértelműen folytatódott a válság után idén februárban megindult pozitív tendencia. Ennek oka többek között a válság enyhülése, és a fokozatos nyitást övező optimizmus lehet. Ennek hatása azért márciusban és áprilisban látszódik a statisztikákban, mert a személyi hitelek átfutása általában 1, maximum 2 hónap. Tehát amit áprilisban kifizettek a bankok, nagyrészt márciusban igényelte meg a lakosság. Az azóta folytatódó újranyitás esetleges következményei ezért a számokban inkább a nyár második felében lesznek majd láthatóak. Az mindenesetre várható, hogy nagy szerep juthat a növekedésben a felújítási hitelnek.

Mi a hitelek vonzereje?

Bár a növekedés hátterében részben az alacsony bázis áll, azon kívül is nagyon magas. A személyi hitelekre vonatkozó grafikonon látható korábbi MNB-s adatok is alátámasztják, hogy papíron a hitelek felvétele normál körülmények között is hasonlóan alakul. Az azonban az összegekből látszik, hogy 2021 sem lesz a hitelforma legerősebb éve, hiszen az első negyedéves hitelfolyósítási adatok jócskán elmaradnak a válság előtti két évben látottaktól. A tavalyi helyzettel viszont, amikor éppen március-április hónapokban vetette vissza legjobban a járvány a hitelezést, az idei számokat szinte össze sem lehet vetni, akkora a különbség.

A hitelfelvételi kedv robbanásszerű növekedésében szerepet játszhatott az a pozitívabb légkör is, ami megelőzte a harmadik hullámot. Február közepéig ugyanis a leszálló ágban lévő járványhelyzet és a nyitásról indult konzultáció fényében épp egy bizakodóbb időszak volt, Persze önmagában még ez sem magyarázna egy ilyen mértékű felívelést, ezért valószínű, hogy több tényező, főként az új otthonteremtési támogatás bevezetése is közrejátszott benne.

A január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására ennek ellenére sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására.

Az egyik hazai hitelintézet tapasztalatai is megerősítik, hogy a magyar lakosság hitelfelvételi szándéka a tavalyi visszaesés után 2021 első negyedévében kvázi visszaállt a járványhelyzet előtti szintre. Kutatásuk friss eredményei szerint magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, legutóbb 2019 áprilisában volt ilyen magas ez az arány. Az augusztusi mélypont után a hitelüket törlesztők aránya is elérte a tavalyelőtti átlagos (49%) szintet, a gyermeket nevelők esetében pedig egy erőteljesebb növekedés után az arány elérte a 66%-ot.

A Bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója úgy véli, a hitelfelvételi kedvre a kínálati oldalon történő változások is pozitív hatással lehetnek. A Magyarországon 2021. január 1-től elérhető, a Magyar Nemzeti Bank által minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel termékek megjelenése pedig piacformáló tényező lehet.

A cikk itt folytatódik.

Címlapkép: Getty Images