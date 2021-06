Újabb vidéki strand nyitott ki: várja vendégeit a felújításon átesett bánki strand

Ahogy a portál írja, a közelmúltban a tó környezetének megszépítése több szakaszban történt meg. Először egy határon átnyúló pályázat során a gépjárműparkolót bővítették és a fürdő bejáratát helyezték át közvetlenül a partra. Ezután a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program mintegy 140 millió forintos támogatásából készült el a strand belterületének felújítása. Ennek során korszerűsítették a teraszt, kicserélték a burkolatot, illetve növelték az eszközkínálatot.

Torma Andrea polgármester köszöntőjét követően Balla Mihály országgyűlési képviselő először emlékeket idézett fel, majd hozzátette: a bánki fejlesztés teljes mértékben rácsatlakoztatható a nyugat-nógrádi térség idegenforgalmának fellendítését célzó elképzelésekre, beleértve a kerékpáros és bakancsos turizmust.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengésével, a nyár kezdetén mindenki vágyik a strandi közegbe, amit most már szájmaszk használata nélkül tehetünk meg. Örvendetes módon az elmúlt évtized folyamán jelentős mértékben emelkedett az egyhetes belföldi üdülések száma, ami hűen jelzi, hogy az embereknek immár marad elég pénzük és megtakarításuk arra, hogy hosszabb távú nyaralásokat tervezzenek, amire a jövőben is ösztönözni kell őket, hiszen ez most az igazi sláger, Bánk pedig elsőrangúan kiváló helyszín a szabadidő minél kellemesebb, tartalmasabb és üdébb eltöltésére

- mondta Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Címlapkép: Getty Images