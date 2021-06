Rejtélyes ügyben nyomoznak: ezúttal nem az állványzat, a kordon dőlt le Pécsett

Májusban az erős szél miatt a teljes állványzat leomlott a Pécs belvárosában álló, felújított Aranyhajó Fogadónál, majd június elején a munkálatok közben építési törmelék hullott a Király utcára. Ezúttal "csak" a kordon dől össze a fogadó mellett, de most valószínűsíthető, hogy emberi beavatkozás, vandalizmus történhetett, mondta el az Aranyhajó Fogadó tulajdonosa a szabadpecs.hu-nak.

Elmondása szerint nem hibáztak, és szó sincs olyasmiről, hogy “még egy kordont sem tudnak rendesen felállítani".

Ráadásul az Aranyhajónál az elmúlt hetekben két baleset is történt, az emlékezetes állványledőlés, amelynél isteni csodának köszönhető, hogy nem történt tragédia, majd nem sokkal később törmelék zúdult két emelet magasból az építési területre, sőt azon túl is, a Király utcára is jutott belőle, ami után nyomozás is indult.

Czéh-Tóth Márk, az Aranyhajó Fogadó (újbóli megnyitásakor már Nick Hotel) és a mellette álló Palatinus Hotel tulajdonosa azt is elmondta, hogy gondolkodnak azon, ezt a mai esetet is figyelembe véve, hogy a munkaidő utáni állandó őrzést is biztosítani fogják az építési területen. A lehető leggyorsabban visszaállítják az eredeti állapotot, és együttműködnek a pécsi önkormányzattal az építkezéssel kapcsolatban a közelmúltban történt balesetek miatt indított vizsgálatban.

