Medencés luxusba költöznének a gazdag magyarok: ennyit ér a ház, ahol van hol csobbani

A járványhelyzet miatti lezárások igencsak átírtás a magyar ingatlanvásárlók igényeit: hiszen eddig elképzelhetetlennek tűnt, hogy hónapokig bezárva kelljen élnünk, tavaly pedig ez kegyetlen hirtelenséggel vált valósággá. Ennek megfelelően egyre többen keresnek például kertes házat maguknak. Sokakban az is felmerülhet, hogy a strandolást is megoldják otthon, és beruháznak egy komolyabb medencével rendelkező ingatlanba. A Pénzcentrum most szakértőket kérdezett arról, hogyan alakult ennek a szegmensnek a helyzete az elmúlt időszakban.

Kérdésünkre Goreczki Szabolcs, az OTP Ingatlanpont északnyugat-magyarországi régióvezetője elmondta, náluk láthatóan van kereslet a medencés ingatlanok iránt, jellemzően azon vásárlói réteg érdeklődik, akikre feltehetőleg kevésbé hatott a járványhelyzet. Egyesek kifejezetten már meglévő medencével rendelkező ingatlant keresnek, mások úgy választanak, hogy a telek alkalmas legyen medence építésre.

A régióban a medenceépítésre alkalmas telkek iránt számottevő a kereslet, valamint a medencével rendelkező ingatlanok iránt is megnőtt az érdeklődés. Érdemes hozzátenni, hogy hasonló réteg választ ma is medencés ingatlant, mint 5-10-20 évvel ezelőtt. Azon vásárlói kör, amely például 5 éve nem engedhette meg magának, hogy medencét építsen, de mára jobb anyagi helyzetben van, inkább jakuzziban gondolkozik, amely kisebb költségű, de hasonló élményt nyújt

- tette hozzá a szakértő.

A Duna House szakértőinek tapasztalatai szerint is egyre keresettebbek az épített medencével rendelkező, nagyobb értékű, 80-100 millió forintos ingatlanok. Benedikt Károly, a cég PR és elemzési vezetője kifejtette: a keresletnövekedést többek között a járványhelyzetnek is köszönhetjük, hiszen az utazási korlátozások miatt felértékelődött az otthoni medence szerepe is.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images