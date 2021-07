Felesleges őszig várni: megugrott a betöltetlen állások száma, most érdemes jelentkezni

Ahogy a portál írja, az egyik legnagyobb állásportál, a Profession.hu is készített egy elemzését a hazai munkaerőpiac helyzetéről. A legfrissebb adatokból kiderült, hogy megugrott a feladott hirdetések száma: 66 százalékkal több cég hirdetett meg betöltésre váró pozíciót, mint tavaly ilyenkor. Az álláskeresők leginkább állásportálokon keresnek új munkahelyet, jelentős álláskeresési felület még a LinkedIn és a Facebook is.

A munkaerőpiacon a korlátozások megszűnése óta érezhetően elkezdődött a toborzás, újraindultak a cégek, és elmondható, hogy körülbelül kétszer annyi az üres pozíció, mint tavaly ilyenkor, ami jól mutatja a trendet

- mondta Nemes-Nagy Szilvia.

Sokan gondolják azt, hogy most van itt a nyaralások időszaka, így a HR-esek és a cégvezetők is szabadságon vannak, tehát teljesen felesleges pályázni. De ez a tévhit él a munkaadókban is, ők is úgy gondolják, hogy az emberek nem keresnek nyáron állást, szintén azért, mert nyaralnak.

Pedig van, hogy éppen a nyári szabadnapok sürgetik a kiválasztási folyamatokat vagy éppen az állásra való jelentkezéseket, mert még nyaralás előtt el akarják intézni az elhelyezkedést. A munkavállalók vagy munkaadók a nyaralására valamiért egy végtelenített időszakként tekintenek, pedig lássuk be, általában egy-két hét szabadságról van szó. Ilyenkor ugyan visszaesik kicsit a kiválasztás tempója, de nincs nagy nyári uborkaszezon

- magyarázta a vezetési és toborzási szakértő. Majd hozzátette, aki emiatt halasztja az állásváltást vagy a toborzást, az sajnos a saját dolgát nehezíti meg. Ezt sokan nem veszik figyelembe, és őszig várnak, amikor a legnagyobb az álláskeresői dömping.

A szakember szerint egyre több vállalat alkalmaz tudatosan HR-szolgáltató céget, nemcsak a speciális pozíciók betöltésére, hanem a teljes toborzási folyamatok lebonyolításához. Az erre felhasznált összeg jócskán megtérül, hiszen gyorsabban és biztosabban tudnak megfelelő munkaerőt találni az üres pozíciókra. Egy lojális és megbízható szolgáltató cég, amelynek a szakmai hozzáértésére bármikor számíthatnak, hatékony segítség a személyzeti stratégia megvalósításában

- tette hozzá Nemes-Nagy Szilvia.



Címlapkép: Getty Images