Brutálisan elszálltak a gyümölcsárak a piacokon: miből lesz így lekvár, befőtt?

Ahogy a portál írta, az elmúlt hónapokban megugrottak a gyümölcsárak, de a zöldségek is drágábbak, mint tavaly. Ruzsomné Katalin, a salgótarjáni piac egyik árusa a lapnak elmondta, szinte minden gyümölcsöt érintett a fagykár. Feltehetőleg ez a legfőbb oka annak, hogy így az egekbe szöktek az árak.

A sárgabarack és az őszibarack is kevés lesz idén, amelyeket így kevesebben vásárolnak a drágaság miatt. Tapasztalatom szerint visszaesett például a lekvárkészítés is, mert az emberek igyekeznek tartalékolni

- mondta Ruzsomné Katalin.

Tóth Péter, a megyeszékhelyen lévő városi piac árusa arra is kitért, hogy manapság nagyon nehéz munkaerőt találni a mezőgazdaságban.

Sajnos a mai fiatalok nem igazán akarnak fizikai munkát végezni. Amennyiben az idős korosztály kihal, akkor nem fogja senki leszedni a termést a földeken, ráadásul ezt a tudást már nem tudják átadni a jövő generációjának. Ez is befolyásolja a magas árakat. Emellett fontos lenne a zöldségek és a gyümölcsök tekintetében lentebb vinni a 27 százalékos áfát. Ez sokat segítene az ágazaton

- magyarázta Tóth Péter.

Erdőtarcsán közmunkaprogram keretében termelnek egészséges finomságokat. Markó Róbertné, polgármester kiemelte, hogy a szárazság miatt idén nem olyan a termés, mint szerették volna.

Most már érik a paprika, a cukkini, a lila és vöröshagyma, a paradicsom is. Gyümölcsök közül lett málna, ribizli, és remélhetőleg lesz majd alma, körte és szeder is, de a barack például lefagyott

- emelte ki a polgármester, aki úgy véli, hogy nagy az igény a friss árura. Mint mondta, az óvodának adományozzák a legtöbb termést, de elrakni is szoktak télre például paradicsomot, zöldbabot, valamint lecsót is.

A portál beszámolója szerint a salgótarjáni piacon egyébként a sárgabarack kilónkénti ára jelenleg 700–1000 forint körül mozog, az őszibarack szintén 1000 forint, míg a szilva 500–700 forintért kapható. A paprika és a paradicsom 400–500 forintba kerül, egy kilogramm uborka pedig hozzávetőlegesen 500 forint.

Címlapkép: Getty Images