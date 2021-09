Nem volt még ehhez fogható a hazai bankokban: özönlenek az ingyenhitelek, így választhat a család

Jelenleg hazánkban egy széles körben elérhető kamatmentes hitel van, ez a Babaváró kölcsön. A konstrukció a gyermekvállalást próbálja támogatni, éppen ezért a futamidő alatt születendő babák után kapcsolódhatnak hozzá különböző kedvezmények, például a kamatmentesség is.

Októbertől pedig érkezni fog egy új ingyen hitel: a csok-hitelt ugyanis bizonyos feltételek teljesülése esetén – meg kell felelni a zöld hitel elvárásainak - kamatmentes lesz. Ezt a konstrukciót a lakáscélú csok támogatást igénylők érhetik el bizonyos esetekben. De melyik konstrukciót válasszuk majd októbertől?

A CSOK-hitel és a zöld lakáshitel alapvető paraméterei

Ennek eldöntéséhez tisztában kell lenni a két kölcsön kondícióival, alapvető paramétereivel. A Babaváró hitel összege legfeljebb 10 millió forint lehet, a csok-hitel maximális összege pedig a gyermekek számától függ: 2 gyermek esetén 10 millió forint, míg három babától 15 millió forint lehet a kölcsön maximális összege.

Kevesebb Tb jogviszony szükséges a csok-hitelhez

Alapvetően a CSOK igényléséhez csupán 180 napos Tb jogviszony szükséges. (A három gyermek után járó 10 millió forint összegű támogatáshoz pedig 2 éves jogviszonyt kell igazolni.) A Babaváró hitelnél ezzel szemben alapesetben is 3 éves Tb jogviszonyt várnak el.

Ráadásul Babavárónál az igénylést megelőző 180 napban szigorúbb feltételeket kell teljesíteni. Ezen időszakban már magyar alkalmazotti, vállalkozói jogviszonyra lenne szükség. (A külföldi jogviszonyt igazolók számára könnyebbség, hogy csak az igénylést megelőző 90 napban kell a szigorúbb elvárásokat teljesíteniük.) Ezzel szemben csok esetében elfogadható az is, ha valaki külföldi Tb jogviszonnyal rendelkezik az igénylés pillanatában. Velük szemben csak az az elvárás, hogy a csok felvételét követő 180 napon belül létesítsenek magyar jogviszonyt.

Eltérőek a gyermekkel, családi állapottal, életkorral kapcsolatos elvárások is

A Babavárót csak házasok igényelhetik, míg csok-ot kaphat élettársi kapcsolatban élő, vagy gyermekét egyedül nevelő igénylő is. Viszont vállalt gyermekre családi otthonteremtési kedvezményt csak házasok kérhetnek.

Babaváró csak abban az esetben igényelhető, amennyiben a pár hölgy tagja még nem töltötte be a 41. életévét. Csok esetében azonban nincs életkorra vonatkozó elvárás. Vállalt gyermekre járó családi otthonteremtési kedvezményre speciális szabályok érvényesek: ott elvárás, hogy legalább az igénylő pár egyik tagja még nem tölthette be a 40. életévét.

Csok esetében mindenképpen előre meg kell mondani hány gyermekre kéri az igénylő a támogatást. (Lehet az vállalt, vagy meglévő gyermek.) Babaváró esetében az igényléskor nem kell megadni a vállalt gyermeket számát. Viszont a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények ténylegesen a futamidő alatt született gyermekek számától függ.

Vannak azonos és nagyon hasonló feltételek is

Mindkét konstrukció esetében elvárás az, hogy az igénylőknek ne legyen köztartozása. Nem szerepelhetnek a rossz adósokat tartalmazó KHR listán. Illetve alapvetően banki kölcsönökről beszélünk, ezért meg kell felelni a bank bírálati elvárásainak is. (Jellemzően szükséges legalább 3 hónapos munkaviszony, illetve megfelelő jövedelemmel is rendelkezni kell.)

Milyen kedvezmények kapcsolódnak a két hitelhez?

Alapvetően két kamatmentes kölcsönről beszélünk, azonban nem csak az ingyenesség kapcsolódhat a két konstrukcióhoz. Számos más kedvezmény is elérhető lehet bizonyos esetekben.

Mindkét konstrukcióhoz kapcsolódik kamatmentesség, sőt mindkét hitel kamatmentesen indul. Ugyanakkor a Babaváró hitelnél, ha 5 éven belül nem születne meg a vállalt gyermek, akkor a konstrukció átalakul piaci kamatozású kölcsönné és az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetni. Ilyen büntetés csok-hitelnél is előfordulhat, ha például vállalt gyermekre vette igénybe az adós a támogatást. Itt a gyermekvállalási határidő 4, 8, vagy 10 év is lehet attól függően, hogy hány gyermeket vállaltak.

A Babavárónál a második baba megszületésekor elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik baba érkezésekor pedig a teljes fennálló tartozást. (Fontos, csak a futamidő alatt született gyermekek számítanak.)

Csok-hitelhez viszont lehet kérni a jelzáloghiteleknél megismert tartozáselengedést. Ha a futamidő alatt megérkezik a családba a második gyermek, akkor elengednek 1 millió forintot, ha a harmadik baba érkezne akkor pedig 4 millió forintot. Fontos, hogy itt is a futamidő alatt született gyermek számít, de a gyermekszám meghatározásánál már a meglévőket is figyelembe veszik.

Ha egy kétgyermekes család venne fel Babavárót, akkor náluk a harmadik baba érkezésével a teljes futamidőre kamatmentessé válna a konstrukció. Ha ugyanezen család csok-hitelt igényelne, akkor a harmadik baba érkezésével kérhetnék a tartozás 4 millió forintos csökkentését is. (Fontos, hogy a tartozáselengedést más meglévő lakáshitelből is lehetne kérni.)

A Babaváró esetében az első és a második baba érkezésekor lehet kérelmezni a törlesztési kötelezettség 3 éves felfüggesztését. Ezen időszak alatt a kölcsönre nem kellene semmit fizetni. Ilyen lehetőség a csok-hitel esetében nincsen. Ráadásul a Babaváró összegének 75 százaléka önerő is lehet, amennyiben lakáscélra fordítanák az kölcsönt. Vagyis ilyen mértékbe helyettesítheti ez a támogatás a vásárláshoz szükséges saját megtakarítást.

Összegzés

Érdemes lehet mindkét konstrukciót kihasználni, amennyiben az szükséges és lehetséges. (Szükség lenne ekkora hitelösszegre és mindkét támogatás feltételeit teljesíti a család.)

De előfordulhat az az eset, amikor csak az egyik hitelt tudja az igénylő felvenni: nem elegendő a jövedelme, nem teljesít minden feltételt. Természetesen nincs értelme beszélni az igénylők választásáról abban az esetben sem, ha a család nem teljesíti az egyik konstrukció feltételeit. (Ha például csak 2 éves Tb jogviszonnyal rendelkezik az igénylő, akkor kizárólag a csok-ot és hozzá kapcsolódó támogatott hitelt tudja felvenni.)

Számos speciális előny kapcsolódhat egyik, másik konstrukcióhoz, ami lényeges lehet a választás során. Például a Babavárót érdemes választani abban az esetben, ha a család önerő szűkében van, hiszen a felvett összeg 75 százaléka helyettesítheti a vásárláshoz szükséges saját megtakarítást.

