Egekben a pulyka ára: kevesen fogyasztják, pedig számos jótékony hatása van

Ahogy arról korábban írtunk, a hazai baromfiágazat a magyar állattenyésztés legnagyobb, folyamatosan fejlődő ágazata, jelentősége a hazai fogyasztók ellátása és az export szempontjából is kiemelkedő. A hazai hústermelés felét a baromfiágazat adja, amely a harmadik legnagyobb exportcikkünk, és amelyből legalább 150%-ban önellátóak vagyunk. Az ágazat kibocsátása 2020-ban 294,1 milliárd forint volt, amely a mezőgazdaság kibocsátásának 10%-át tette ki.

Jelenleg is 2600 baromfitartó gazdaságot és több, mint 100 feldolgozó vállalkozást tartanak itthon számon. Az ágazat foglalkoztatási képessége is igen jelentős, a Baromfi Termék Tanács adatai szerint több tízezer ember számára nyújt biztos napi megélhetést. Baromfihúsból az ország önellátottsági szintje mintegy 160-180%-os, azaz a jelentős, 40 kg/fő éves belföldi fogyasztás kielégítésén túl jelentős az exporttermék is. A minőségre sem lehet kifogás: hazai termelésből származó baromfitermékek megfelelnek a világszinten legszigorúbb EU-s szabályozás – élelmiszerbiztonsági, állatjóléti, egyéb – követelményeinek is.

A járványhelyzet több nehézséget is okozott 2020-21-ben a magyar baromfiágazatot több csapás érte, többek között az elmúlt időszakban a takarmányárak globális emelkedése. A termelőknek az állataik felnevelése jelenleg 30-40%-kal drágább az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt közel másfél évben a koronavírus-járvány alaposan átrendezte az értékesítés lehetőségeket is, ami jelentős visszaesést is okozott a baromfiágazatban.



Szabó Ákos, a hazai baromfiágazat egyik legnagyobb szereplője, a Tranzit Csoport vezérigazgatója korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) azt nyilatkozta, hogy amellett, hogy az elmúlt évben is nagy kihívást jelentett a gazdák számára a madárinfluenza, még a vendéglők forgalma is visszaesett a járvány miatt. A teljes zárás idején gyakorlatilag a nullára csökkent, a kerthelyiségekben engedélyezett vendégfogadás pedig csak mérsékelte a károkat. A kiskereskedelmi láncoknak viszont 20-30%-kal nőtt a forgalmuk a korlátozások idején. A vendéglátóhelyek zárva tartása miatt megnőtt az igény a bolti forgalomban a feldolgozott és konyhakész termékek iránt.

Az Agrárközigazgatási Intézet adatai szerint, hogy 2020 első felében összesen több mint 111 ezer tonna baromfihús került exportra – ebből közel 71,5 ezer tonna volt a csirke és 15,5 ezer a pulyka. Ez a szám azonban az idei év első felében tovább emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a baromfihúsok exportja 33 százalékkal csaknem 148 ezer tonnára emelkedett 2021 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a pulykahúsé 37,5 százalékkal 21 ezer tonnára nőtt.

Az import mennyisége viszont visszaesett, hiszen 2020. első felében majdnem 49 ezer tonna volt, míg idén a baromfihúsimportja 23 százalékkal közel 38 ezer tonnára csökkent 2021 első hét hónapjában. Ezen belül a pulykahúsé 52 százalékkal 1,8 ezer tonnára csökkent.

Mit mutatnak az árak?

A friss vágási statisztikai adatai alapján Magyarországon 472 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak le

2021 első nyolc hónapjában, 10 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Ebből a vágócsirke 315 ezer tonnát (+4,5 százalék), a vágópulyka csaknem 60 ezer tonnát (–10 százalék) tett ki.

Az Agrárközigazgatási Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 9 százalékkal 278 forint/kilogrammra, a vágópulykáé 4,5 százalékkal 404 forint/kilogrammra emelkedett 2021 első harmincnyolc hetében az előző év azonos időszakának átlagárához képest.

Persze megnéztük azt is, hogy a legnagyobb áruházak milyen kínálatot mutatnak, mire számíthatunk, ha pulykahúst akarunk vásárolni. Ennek alapján változatos árakat láthatunk a különböző online webshopokban:

A Tesco online shopjában a következő termékeket találjuk:

pulykanyak 729Ft/kg

pulykamell filé 1899Ft/kg

filézett pulykamell szelet 2299Ft/kg

pulyka szárny 679Ft/kg

pulykaszárnyközép 799Ft/kg

pulyka felsőcomb filé 1399Ft/kg

pulyka felsőcomb 1199Ft/kg

pulyka alsócomb 699Ft/kg

pulykamáj 899Ft/kg

pulykazúza 1359Ft/kg

A Spar online kínálata a következőket mutatja:

pulykamell filé 1899 Ft/kg

pulyka medalion 1529 Ft/kg

pulyka szárny 679 Ft/kg

pulyka szárnytő 799 Ft/kg

pulyka felsőcombfilé 1399 Ft/kg

pulyka felsőcomb 1199 Ft/kg

pulykamáj 899 Ft/kg

pulykanyak 729 Ft/kg

pulyka levesaprólék 699 Ft/kg

Az Lidl online ajánlatai között a következő terméket találjuk:

pulykamell filé 1269 Ft/kg

Az Aldi webshopja a következő termékeket mutatja:

pulyka tokányhús pulykamellfiléből - 990 Ft/csomag

pulyka tokányhús felsőcombfiléből - 659 Ft/csomag

pulyka darálthús - 549 Ft/csomag

pulykanyak - 649 Ft/csomag

Miért érdemes nyitni a pulykahúsra?

A szárnyas húsok nagy előnye, a Baromfi Termék Tanács összesítése szerint, a vöröshúsokkal szemben, hogy alacsonyabb zsírtartalmuknak köszönhetően könnyebben emészthetőek, valamint segítik a testtömeg gyarapodás elkerülését. Emellett a húsokra jellemző egyéb értékes tápanyagok is megtalálhatóak bennük, mint például az esszenciális aminosavak, a B6 és B12 vitamin, a cink, valamint a vas.

A terméktanács saját adatai alapján 2019-ben az egy személyre vetített baromfihús fogyasztás az országban 29,2 kilogramm volt, ebből 22,74 kilogramm volt a csirke, 2,97 kilogramm a pulyka, 2,35 kilogramm a kacsa és 0,88 kilogramm a liba. 2020-ban azonban a baromfihús fogyasztás csaknem 4 kilogrammal, 33,46 kilogrammra nőtt. Csorbai Attila, a tanács elnök-igazgatója szerint ez a növekedése azzal magyarázható, hogy a madárinfluenza kiviteli korlátozásokat jelentett a szektor számára, így az exportra szánt bizonyos termékek a belföldi értékesítésben jelentek meg.

A pulykahús fogyasztása éppen ezért egész Európában látványos fejlődésnek indult, mivel része az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Ennek oka, hogy a csirkehúshoz hasonlóan zsírszegény, értékes fehérjében és vitaminokban gazdag, bőr nélkül a bármilyen okból energiaszegény diétán élők is bátran fogyaszthatják, az összes húsfélét tekintve a pulykahúsnak jelentős a szív- és érvédő hatású többszörösen telítetlen zsírsavtartalma.

Címlapkép: Getty Images