Ezt hozta a hatalmas áremelkedés: hatalmas a káosz a magyar szállodaiparban

Eddig még talán soha nem tapasztalt káosz uralkodik a szállodaiparban. A bezárások során rengeteg, mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg, az újranyitással azonban gyorsan változott a piaci környezet, ami következtében hatalmas mértékű munkaerőhiány lépett fel. A szektorban dolgozók bizalma megingott, sokan pályát váltottak, azonban a nyári szezonnal a kereslet hirtelen növekedni kezdett - írta a Pénzcentrum.

A hazai turizmus, szállodák népszerűsége az idei szezonban nőtt, népszerűek voltak a wellness szállodák, sokan nyaraltak itthon, és használták ki a SZÉP-kártya nyújtotta lehetőségeket, amely segítette a hazai turizmus fellendülését. Jó szezonról beszélnek a szakértők, de még messze a teljes rehabilitáció.

A KSH napokban közzétett adatai alapján az idei első 8 hónapban mintegy 18,7 milliárd forint értékben váltottak be SZÉP-kártyákat országos szinten A szállodákban, ez 2,6 százalékkal kevesebb, mint tavaly, de ebben benne van az év eleji bezárás időszaka is. Augusztusban 6,5 milliárd forint értéket váltottak be, ez 3,5 százalékkal több, mint az előző évben. Érdekes az is, hogy a belföldi vendégek az első 8 hónapban a magyar szállodákban 50,2 milliárd forintot költöttek szállásra, ennek 37 százaléka szintén SZÉP-kártyás volt.Ez igazolja a SZÉP kártya belföldi keresletélénkítő hatását.

- fejtette ki a Pénzcentrumnak Kovács István a Magyar Szállodák és Éttermek szövetségének elnöki tanácsadója, aki hozzátette, hogy wellness turizmusban eddig is a hazai turisták jelenléte dominált, ugyanis ezek a hotelek, szállások döntően vidéken vannak. Ezeknek a forgalma idén növekedett a 2020-as adatokhoz képest, de még elmarad a 2019-es eredményektől.

A koronavírus alatt felszínre került munkaerőhiányról is megkérdeztük a szakértőt. A KSH adatai alapján az ágazatban mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg, ráadásul elkerülhetetlen létszámleépítések mellett sok munkavállaló, főleg fiatalok elhagyták a szállodaipart. Megingott a bizalom abban, hogy meg lehet élni ebben az ágazatban.

A nemzetközi kereslet mellett jelenleg a munkaerőhiány a legnagyobb probléma.

Sajnos a munkahelymegtartó támogatás mértéke sem volt elég, a szállodák működtetéséhez szükséges nagyszámú hiányzó munkaerőt nagyon nehéz lesz visszaépíteni. Erre utal az is, hogy a turizmussal foglalkozó felsőfokú oktatási intézményekben is lényegesen kevesebb lett az idei jelentkező.

A Pénzcentrum kérdésére, hogy mikorra várható a hazai turizmus rehabilitációja, a szakértő elmondta, hogy ha nem súlyosbodik a negyedik hullám, valamint nemzetközileg is hasonlóan tudják kezelni a helyzetet,

világviszonylatban 2023-24-re érhet véget a turizmust sújtó válság.

A hazai turizmus szempontjából ez a kilábalás már előbb is bekövetkezhet, akár már jövőre is, ha tovább javul a járványhelyzet.

A nyári hónapokban hazánkban már megközelítettük a két évvel korábbi számokat, idén augusztusban szállodáinkban országos szinten a belföldi vendégéjszakák száma 3,4 tized százalékkal növekedett 2019-hez képest. Ezzel szemben a külföldi vendégéjszakák száma még 59,5%-kal elmaradt attól.

A hazai turizmus fellendülését a szakértők mellett a hotelláncok vezetői is érzékelték. Bár május végéig nem voltak látogatók a járványhelyzet miatt, nyáron, különösen az iskolaszünet indulását követően a hazai turizmus dinamikusan növekedni kezdett.

Ebben az időszakban vidéken a vendégeink 99%-a belföldi volt. Július elejétől, amikor megszületett az EU-s vakcina igazolvány, nagyon lassan, fokozatosan növekedett a külföldi vendégek aránya is. Vidéki resort és wellness szállodáinkban nyár végére a külföldi vendégek aránya elérte már a 20-30 százalékot. Elsősorban „autós távolságból”, a környező országokból (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) érkeztek a turisták, jellemzően egyénileg. A nyári főszezont ezekben a szállodákban (Balatonfüred, Bük), szinte végig teltházzal tudtuk teljesíteni, és a nem szezonálisan nyitva tartó wellness szállodában, Bükön az őszi foglalatsági szint is bizakodásra ad okot.

-mondta a lap megkeresésére Gál Judit, a Danubius hotel kommunikáció és marketing igazgatója, aki hozzátette, hogy azokban a budapesti szállodákban, ahol wellness szolgáltatások is elérhetőek, ott is megfigyelhető volt a nyár során, hogy a korábbi évekhez képest több a magyar vendég, sőt szép számmal választották a szállodát hosszabb, akár 1 hetes nyári belföldi tartózkodásra is. Ennek ellenére, ez messze nem volt elegendő ahhoz Budapesten, hogy a tömegével elmaradt külföldi vendégforgalmat kompenzálják.

