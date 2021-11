Őrület, mi megy hazai a piacon: ilyen autót vehetsz most 1,5 millió alatt

A globális ellátási láncokban elég komoly zavar van, a gyárak súlyos alkatrészhiánnyal küzdenek. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a KSH legfrissebb adatai szerint Magyarországon szeptemberben az előző évhez viszonyítva a

közúti gépjárművek gyártásának volumene 29, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 26 százalékkal csökkent.

Ezt az autóvásárlók is a saját bőrükön tapasztalhatják: a hazai gépjárműgyárak rendre úgy nyilatkoznak, hogy csökkentették a termelési kapacitásokat, ezáltal pedig hónapokat - vagy akár egy évet is várni kell, mire legyártanak egy új autót. Az esztergomi Suzuki-gyárban például egy műszakban termelnek jelenleg, és az alkatrészhiány miatt nagyjából egyhavi autómennyiséget nem tudtak legyártani az idei évben. Sőt, mivel a nemzetközi helyzet miatt a gyártási költségek nőttek, árat is kellett emelniük - írta a Pénzcentrum.

A győri Audinál is fennakadások vannak: az alaktrészhiány miatt több műszakot is lemondtak már a motor- és a járműgyártás területén egyaránt.

A megrendeléstől az autók átvételéig a korábban, normál üzletmenetben jellemző 8-12 hét akár négy héttel is növekedhetett felszereltségtől függően, de jelenleg, extrém esetben ennél sokkal nagyobb csúszás, modelltől és felszereltségtől függően akár 6-12 hónap is előfordulhat

- mondta korábban Bujáki Zsolt, a Porsche Hungária kommunikációs vezetője.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images