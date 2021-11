Újabb fás területet dózeroltak le az egyik Balatoni strandnál: senki nem tudja, miért

Harsány kiabálás verte fel a novemberi badacsonyörsi kora este csendjét hétfőn. A Varga Pincészethez tartozó régi villában, az étteremként már nem funkcionáló Szürkebarát Fogadóban helyi lakosok és nyaralók, illetve a volt alpolgármester, Hartai Béla önkormányzati képviselő vettek részt lakossági tájékoztató gyűlésen. A téma az egykori örsi kemping területén történt, tömeges fakivágással járó tereprendezés, az itt található strand jövője volt, és az, hogy egyáltalán mire készül a beruházó, írja a 24.hu.

A borkombináttal szembeni, a vasút és a nádas közötti Balaton-parti terület sok tulajdonos kezén ment át az utóbbi évtizedekben, a mostani pedig úgy döntött, hasznosítani fogja. Arról azonban, hogy miképp, nem tudni semmit. Pedig a gépek már megjelentek, a helyieket pedig felháborította, hogy mindenféle tájékoztatás nélkül növényirtást hajtottak végre, és megrémültek attól, hogy nem lesz többé strandjuk.

A badacsonyörsiek aggodalmát a környéken nyaralóval rendelkező Dés László zeneszerző két egyszerű kérdés formájában fogalmazta meg:

Mi készül itt? Mi fog történni?

Ezt azonban senki sem tudja. Nincs információ a polgármester és a beruházó közötti tárgyalásokról, azt se tudni, kemping marad-e a placc, esetleg szálloda vagy apartman épül ide is, ahogy a balatoni térség megannyi part menti részére.

Pár vonatkozó kérdést Krisztin N. László polgármesternek is feltettek. A városvezető válasza szerint évekkel ezelőtt történt a belterületbe vonás. Ismeretei szerint turisztikai fejlesztést tervez a beruházó.

Jelenleg a településrendezési szerződés megkötésén dolgozunk, amelyben a beruházó elképzelései mellett azt is rögzítjük, hogy ehhez Badacsonyörsön az egykori kemping területéből egy strand kialakítására alkalmas rész megszerzését tekintjük feltételként

- mondta el a portálnak.

Hartai egyenesen „tájsebnek” nevezte, amilyen képet most a terület mutat. Elmondta, hogy őt is megdöbbentették a történtek. A vita során többször utalt rá, hogy eléggé rossz a viszonya korábbi közvetlen felettesével, Krisztin N. László polgármesterrel, és talán ezért sem kap elég információt a projektről, aminek augusztusi alpolgármesteri leváltásáig ő volt a témafelelőse. Annyi információmorzsát elejtett – hangsúlyozva, hogy ő is csak tippel –, hogy szerinte talán egy apartmanházakkal tarkított kemping jöhet létre a területen.

November 29-én lesz egy egyeztetés az önkormányzat és a beruházó között, illetve egy testületi ülés is, amelyen Hartai majd igyekszik a felmerült kérdéseket feltenni, és egy lakossági fórum megtartását is ki akarja harcolni.

Az egyik hozzászóló azt említette, hogy apránként eltűnik Örs régi hangulata. Egy helyi nő pedig azt a félelmét osztotta meg, hogy a talajvíz a kemping feltöltése miatt nem tud majd utat találni a tó felé, emiatt pedig vízben fog állni a főút menti nyaralók pincéje.

A településrendezési szerződés – amint az a lakossági tájékoztatón kiderült – egy hétfői bizottsági ülésen is napirenden volt. Az előterjesztéshez a beruházó képviselője, Hülvely István is írt pár sort. Ezt a képviselő felszólítására egy nő ismertette, felolvasva telefonjából. Eszerint Hülvely azt állította, hogy a partvédelem miatt volt szükséges a területet feltölteni, ehhez pedig gyorsan kellett földet szerezniük. Mivel a balatonfüredi Huray utcában épp mélygarázs épül, onnan egyből ide tudták hozatni a kitermelt földet.

Azt is állította a levélben a beruházó képviselője, hogy nem tölgyeket, hanem olyan nyárfákat vágtak ki, amik rossz állapotban voltak. „Nem is gondoltam, hogy ez ennyire érdekli az embereket” – fogalmazott a levél írója, mire a megbeszélés résztvevői gúnyos kacajra fakadtak. Az is szerepelt az írásában, hogy „hamis, valótlan tények” alapján kreáltak ügyet valakik az egészből.

Az ismertetett levél szólt arról is, hogy az önkormányzat számára, a leendő strand kialakítására átadandó, 3000 négyzetméteres területet is feltöltötték, és a terület feltöltése indokolta a növényzet, így a fák eltávolítását is.

Dés László is belefolyt az egyre hangosabb vitába azzal, hogy az egész országban ilyen történetek zajlanak, mert a politika benne van mindenben, a Fidesz tehet sok mindenről. Ebben nem volt megegyezés, a kiabálásnak végül a mindenkit túlüvöltő Hartai nyugalomra intő szavai vetettek véget.

Olyan katyvaszban vagyunk, amiben mindenki szenved

- magyarázta, majd felolvastatta Fenyvesi Zoltán, a körzet fideszes képviselőjének egyik levelét. Fenyvesi szerint áldatlan állapotokat szüntetett meg a beruházó, és Örsnek amúgy se volt sose strandja. A politikus különben sem érti, ki szítja az indulatokat.

Huhogás fogadta a közönségben ezt, később többen egy 1902-es kataszteri térképre is hivatkoztak, ami fürdőhelyet jelöl az örsi partoknál, ami a szocializmusban is még működött. Hartai szerint egyébként „horror értéket adott hozzá” a területhez az önkormányzat, amikor belterületbe vonta azt.

Mielőtt rátértek volna a Covid-járvány Badacsonyörsre gyakorolt hatására, egyre többen hazaindultak. Sokan így már nem hallhatták, amikor valaki egy radikális megoldási javaslatot tett:

Badacsonyörs váljon végre le Badacsonytomajról, és legyen önálló település.

