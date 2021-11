Év végére átadják az újabb gyorsforgalmi utat: hatással lesz a helyi közlekedésre

Az elmúlt hetekben rendkívül jó tempóban haladt a Mély út kivitelezése, így Sopron Város hűségesküjének 100. évfordulójára, azaz már idén év végén a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a DS Konzorcium teljeskörűen forgalomba helyezi az M85 IV. szakaszát a Balf csomópont és a Fertőrákos csomópont között, valamint az új Mély utat, írja a magyarepitok.hu.

Az utolsó simításokat végzik az átadás előtt

A DS Konzorcium tájékoztatása szerint november közepén az aszfalt kopóréteg behúzásával a kivitelező befejezte az útburkolat építését a Mély úton. Ugyanakkor a burkolati jelek festését és a forgalomtechnika kiépítését is megoldották a kivitelezők.

Mindemellett elkészült a padkák humuszrétege is, ahol a kertészek már füvesítettek és az átadásig növényeket is ültetnek, illetve lesz, ahol öntöző hálózatot is telepítenek.

A Mély út csomópontjaiban a térkövezési munkák szintén befejeződtek, a jelzőlámpák és a közvilágítás végső szerelési munkái vannak hátra. Valamint zárásként a támfalak üzemi járdáira a korlátok is felkerülnek. A decemberi ünnepélyes átadás előtt a DS Konzorcium az M85 Balf csomópont és Fertőrákos csomópont közötti szakaszáról eltávolítja a jelenleg használatban lévő ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket, és letakarítja a burkolatot, így a közlekedők teljesen új állapotban vehetik birtokba a gyorsforgalmi út új szakaszát.

Időközben a Pozsonyi út burkolatának és szegélyének a felújítása is befejeződött az előzetes tervekhez képest 120 méterrel hosszabb szakaszon, egészen a Nezsideri utcáig – teljesítve ezzel Sopron Megyei Jogú Város vezetésének kiegészítő műszaki igényét.

A Pozsonyi út felújítása és a Mély út megépítése azért volt fontos, mert az M85 Fertőrákosi csomópontig történő átadásával ezen a szakaszon megnövekszik majd az országhatár felé irányuló és az onnan érkező forgalom, amit a temetőnél található úgynevezett körzős körforgalom nem tudott volna torlódások nélkül elvezetni.

Az V. szakaszon is nagy erőkkel zajlik a munkavégzés

A Bécsi dombi alagút építési munkái is jól haladnak, a bal járat fejtése már meghaladta az 500 métert, a jobb járatban pedig a 220 méterhez közelít az alagútépítő SDD Konzorcium, vagyis a Dömper és a Subterra-Raab, kiegészülve a Pannon-Doprastav Kft.-vel.

A bal járatban továbbra is laza, homokos szerkezetű anyagot kell kifejteni, míg a jobb járatban a kemény kőpadból várhatóan már csak kevés van hátra. Mindkét járatban a dupla acélháló és lőttbetonos biztosítás mellett acél előtűző nyársakat is használnak kiegészítő biztosításként. Az alagút országhatár felőli, azaz nyugati oldalán zajlik az alagút-portál bevágásának készítése, és mivel ez a bevágás nagyon megközelíti a 84. sz. főutat, ezért az SDD Konzorcium az építés idejére egy mintegy 1 kilométer hosszú, a főúttal egyenrangú ideiglenes terelőutat készített, amelyen már hetek óta halad a forgalom.

Az M85 V. szakaszának és az ÉNY-i elkerülő út földmunkái a végéhez közelednek, mindkét részen töltést és fagyvédő réteget építenek. Ugyanakkor folyik az árkok és a rézsűk kialakítása, továbbá keresztszivárgókat, valamint hossz- és keresztcsatornákat építenek. Több műtárgynál is elindultak a munkák, ahol a cölöpözés előkészítése, illetve maga a cölöpözés zajlik.

