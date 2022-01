Újabb rekord dőlt meg szilveszter napján: itt volt a legmelegebb az országban

Azt írták, pénteken szokatlanul enyhe levegő áramlott az ország legnagyobb része fölé, így az északkeleti megyék és a Balaton-part kivételével 10 és 18 Celsius-fok között alakultak a csúcsértékek.

Mostanáig december 31-én 16,5 fok volt az országos rekord, ezt Sopronban mérték 1920-ban. Pénteken viszont az ugyancsak Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákoson 18 fokot is mértek, így az előzetes adatok alapján ez az új országos napi melegrekord is. Érdekességként azt is megjegyezték, hogy a régi csúcshoz képest csaknem 10 mérőállomásukon mértek magasabb értéket.

A fővárosi szilveszteri rekord 2002 óta 14 fok volt. Ennél csaknem másfél fokkal magasabb értéket is mértek pénteken. Az új budapesti rekord 15,4 fok lett, amelyet Pestszentlőrincen regisztráltak. A meteorológiai szolgálat azt írta, hasonlóan enyhe idő lesz az új év első napján is.

Címlapkép: Getty Images