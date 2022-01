Húsbavágó kérdés: akár tartós csirkehús-hiányra is készülhetnek a magyarok

Egyre többen hagynak fel a baromfitermeléssel az ágazatban kialakult, tarthatatlan helyzet következményeként – nyilatkozta a VG-nek Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója. A termelőknek arra van szükségük, hogy a költségeik megtérüljenek az átvételi árban. Ha ez nem történik meg, a termeléscsökkenés folytatódni fog, ennek hatása pedig már rövidtávon is érzékelhető lesz kereskedelemben.

Mindeközben a kormány a múlt héten – február 1-jei hatállyal, április 30-áig – az október 15-ei szinten befagyasztotta hét alapvető élelmiszer fogyasztói árát. A baromfiágazat a csirkemell és a csirkefarhát miatt érintett.

Amennyiben a kereskedelem megpróbálja átterhelni a kormányzati intézkedés negatív hatásait a komoly gondokkal küszködő baromfi termékpályára, annak súlyos, nehezen visszafordítható következményei lesznek

– közölte Csorbai Attila. Szerinte sokkal húsbavágóbb kérdés, hogy lesz-e egyáltalán elegendő baromfi a hazai piacon.

A kormányzati árstop a fogyasztói árak rögzítését jelenti, nem pedig átadási árét. A szakember szerint ez a két érték most közelíteni fog egymáshoz, ami egyben azt is jelenti, hogy a kereskedelmi árrés csökken. Ahhoz viszont, hogy a termelés mennyiségére ne csökkenjen, az átadói árak jelentős emelése szükséges ahhoz is, hogy a baromfitermelőknek olyan felvásári árakat tudjanak fizetni a feldolgozók, amelyek fedezik a költségeiket.

Az utóbbi hónapokban megfigyelhető az átvételi árak emelkedése, de ez messze nem olyan mértékű, mint a költségek soha nem látott mértékben elszabaduló emelkedése. Ez egyébként nem csak magyarországi jelenség, hiszen a madárinfluenza-járvány, valamint a terjedés megakadályozása érdekében tett korlátozó intézkedések hatására Európában is csökkent a termelés.

- közölte a szakember, aki hozzátette, Magyarországon ugyan a járványban a csirke érintettsége viszonylag alacsony, de a telepítési korlátozások és tilalmak hatnak, így januárban 15-20 százalékkal lesz kevesebb csirke az egy évvel korábbihoz képest, és a csökkenés mértéke várhatóan még februárban is fennmarad.

Miközben csökkent az állomány, jelentős mértékben megemelkedtek a brojlernevelés költségei is.

Az elmúlt év első felévben az égbe szöktek a takarmányárak, ami nagymértékben növelte a termelési költségeket is, hiszen utóbbiak kétharmadát a táp teszi ki. Már önmagában ez is elég nehézséget jelentett a termelőknek, de nyár végétől-ősztől az energiaköltségek is nagymértékben emelkedni kezdtek. A gáz ára ötszörösére, a villamos energiáé pedig közel háromszorosára növekedett az elmúlt évi költségekhez viszonyítva

– nyilatkozta Csorbai Attila.

Ez hatalmas többlet terhet jelent, hiszen a naposcsibének 35 Celsius fokos meleget kellene biztosítani a fogadáskor – a hidegtéli napokon is. Mindez nagymértékben visszaveti a telepítési kedvet

– érzékeltette a szakember, mivel kell megküzdeniük a baromfitartóknak.

Egyelőre nehéz megbecsülni, eddig hányan hagytak fel a baromfitartással, de Csorbai Attila szerint biztos, hogy minél később kapnak a termelők garanciákat az átvételi árak megemelésére (melyhez az kell, hogy a vágó feldolgozóüzemek emelni tudják az átadói árakat), annál többen fognak úgy dönteni, hogy nem fogadnak naposcsibét. Mindez veszélyezteti a vágóalapanyag mennyiségét, amely akár átmeneti vagy tartós csirkehús-hiányt okozhat a boltokban. Ezt problémát pedig most importból sem lehet majd áthidalni, mivel a járványügyi korlátozások és a nagyarányú költségnövekedés nemcsak itthon, hanem egész Európában probléma.

Címlapkép: Getty Images