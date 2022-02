Brutális pusztítást végezhettek a hétvégi viharok: itt jelenthetik be a károkat a gazdák

Az elmúlt hétvégi vihar a mezőgazdaság terén a fóliás kertészetekben okozta a legnagyobb károkat. Mint az Agrárminisztérium által kiadott közleményben is szerepel, a tárca megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén hogyan lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak, túlmenően a kiterjedt mezőgazdasági kockázatkezelési (kárenyhítési alap), illetve krízisbiztosítási rendszeren. A pontos helyzetkép felmérése érdekében a NAK falugazdászainál lehet jelezni a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat.

A kamara kér minden érintett gazdálkodót: ha a vihar miatt az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló termelőeszközeiben kár keletkezett, haladéktalanul keresse fel falugazdászát, és tegye meg a kárbejelentését. A NAK falugazdászainak elérhetősége ide kattintva érhető el.

A szakemberek hozzátették, hogy a gazdák a bejelentéshez vigyék magukkal a birtokviszonyt igazoló dokumentumo(ka)t – pl. különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, támogatáskifizetési kérelem –, valamint a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt igazoló dokumentumot (különösen fotó bizonyíték, igazságügyi szakértői vélemény, biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv).

Továbbá a fólia alatti növénykultúrában keletkezett károk ellentételezésére segítséget jelent a kárenyhítési alap, a káresemény után 15 napja van a termelőnek a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén bejelentést tenni.

A falugazdászok ebben is készséggel segítenek a gazdálkodóknak. A termelőeszközökben (így többek közt a fóliában is) keletkezett károkat a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban is van lehetőség kezelni. Az abban részt vevő gazdálkodó kaphat kompenzálást, ha a kára idei évi jövedelmének csökkenése a 30%-ot meghaladja. Ebbe a rendszerbe idén is lehet jelentkezni, február 1. és február 28 között.

Címlapkép: Getty Images