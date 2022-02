Dübörög a gigaberuházás, épül az alagút a gyorsforgalmin: rengeteg autós várta a fejlesztést

Legutóbb tavaly év végén számoltunk be az M85-ös autóút építéséről, amikor átadták a Balfi csomópont és Fertőrákos csomópont közötti szakaszt, valamint a hozzá kapcsolódó, Sopron belterületét érintő Pozsonyi út új nyomvonalú szakasza is megnyílt a forgalom előtt. A fejlesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg és a Dömper Kft.-Subterra-Raab Kft. konzorciuma építette, írja a magyarepitok.hu.

A kivitelezés itt nem áll meg, tovább folytatódik, és a fejlesztés várhatóan 2024 végére éri el az osztrák határt, amikor elkészül a még hiányzó szakasz az országhatárig.

Az M85-ös út építésének folytatása tehát zajlik, jelenleg a 780 méter hosszú alagutat építi az SDD Konzorcium, vagyis a Dömper és a Subterra-Raab Kft., kiegészülve a Pannon-Doprastav Kft.-vel.

Február első felében – a járványhelyzet következtében a nagy számú megbetegedések miatti kényszerű bal oldali (déli) járathajtás leállásának következtében - a Bécsi-dombi alagút bal oldali járatának elején elkészült a csőernyős szakasz profilozása, ami azt jelenti, hogy a csőernyős biztosítás beépítése miatt kialakult fűrészfogak egyenetlenségeit kiegyenlítették. A február 14-i héten az ismét egészséges csapat rendelkezésre állása alapján pedig nagy erőkkel folytatódott mindkét járat fejtése.

A bal oldali alagútban a főte, a mag és a talp fejtése, illetve biztosítása a tervezett BO2a fejtési osztály egy módosított változatának megfelelően történik, amelynek lényege, hogy a főte-mag-talp 3-2-2 zárásokkal követi egymást. Ennek során előtűző nyársakat és pallókat használnak kiegészítő biztosításnak. Itt a fejtés már a 600 méter alagútszelvényhez közeledik.

A jobb oldali alagútban sikerült túlhaladni az addig nehézséget okozó kőpadon, így ott is az elvárt fejtési sebességgel kezd ismételten folytatódni a fejtés.

A jobb oldali járatban elérték a 281 méteres alagútszelvényt. A szakemberek a tervezett BO2b/BO4b fejtési osztályok közötti folyamatos váltásokkal, a biztonság maximális betartásának megfelelően haladnak, előtűző nyársakat használnak kiegészítő biztosításnak.

Előreláthatóan március közepén megkezdődhet az első vészátjáró kivitelezésének előkészítése, szintén csőernyős biztosítás védelme mellett. A felbővített vészátjáró munkagépek számára történő használatbavétele az organizáció miatt kiemelten fontos, csak és kizárólag ennek igénybevétele mellett lehet a következő munkafázist – ellenbolt előkészítése, szigetelés készítése, zsalukocsis végleges szerkezet beépítése – beindítani, elsőként az alagút bal járatának első harmadában.

Egyszerre öt épülő hídnál végeznek cölöpözési munkákat

Az alagút túloldalán, az M85 országhatár felé vezető szakaszán és az északnyugati elkerülő úton is folyamatosan dolgoznak. Az elkerülő Somfalvi úti korrekcióján elkészült a javító- és fagyvédő réteg építése, valamint a szállító út javítását is elvégezték.

A műtárgyépítési munkák nagy lendületet vettek ezen a részen, egyszerre öt épülő hídnál végeznek cölöpözési és ahhoz kapcsolódó munkálatokat.

Továbbá a közvilágítási védőcsöveket is elhelyezték a Sopron-nyugat csomópont területén. A kivitelezés mellett az alagút végleges szerkezetének tervezése is befejeződött, az SDD Konzorcium megkapta a hatósági engedélyt. Ugyanakkor az alagút belső beépítési tervcsomagjának is zajlik a megrendelői, kezelői, hatósági véleményezése.

