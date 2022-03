Ez a legmenőbb társasház most a Balatonnál: saját kávézója is van a lakóknak

Az „Év Balatoni Háza” felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton környezetében épített példaértékű új, illetve felújított, bővített, átalakított meglevő épületekre. A pályázatra a Balaton Kiemelt területén megépült, 2013. január 01. után használatba vett épületek pályázati terveit várták, amelyekkel szemben építésfelügyeleti eljárás nem indult. Az építészeti díjpályázatot Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) hirdette, a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság támogatásával.

Az építészet egyre többször kerül az érdeklődés fókuszába, mondhatjuk, hogy divattá vált az architektúra. Ezért is olyan fontos ez a díj, aminek speciális és egyedi karaktere van. Egyrészt kiemelten fontos, hiszen jogszabályban rögzítetten országos jelentőségű a balatoni terület, ahol az építészeti és táji örökség összehangolása elengedhetetlen. Persze ennek csak akkor van haszna, ha valós példákat tudunk felmutatni, amelyek megmutatják a jogszabály adaptálását a valós életbe. Másrészt ez egy regionális díj, ami az urbanista szemlélettel összhangban szorgalmazza a területi értékek elterjesztését. Harmadrészt az építészek, tervezők mindig örömmel veszik a megmérettetéseket, így hálás feladat ehhez kapcsolódó díjat kiírni és átadni. Negyedrészt pedig ezáltal olyan épületek épülnek meg, amelyek a hely szellemének és karakterének megélésén át magas építészeti színvonalat képviselnek. Elengedhetetlen, hogy ehhez a saját szakmánkon kívül megtaláljuk a civil közösségeket is, ahogy ez most megtörtént

– mondta a díjátadón Deák Krisztina, a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságának képviseletében, hozzátéve, hogy összességében azzal, hogy valaki jelentkezett és beadta értékes pályaművét a pályázatra, hozzájárult a díj presztízséhez.

A pályázatot 2021-ben már a negyedik alkalommal írták ki, amire az építészek és tervezők elektronikusan nevezhettek terveikkel, valamint fotókkal a házról és környezetéről. Veszprém megyéből végül nyolc, Somogy megyéből három, Zala megyéből pedig kettő pályázó jelentkezett. A héttagú szakmai, társadalmi zsűri ezekből választott ki nyolcat, amiket meg is tekintettek. Végül a látottak alapján döntöttek a díjak és különdíjak odaítéléséről.

Egyesületünk alapszabályban is rögzített célja a Balaton természeti és környezeti értékeinek védelme. Számunkra nem csak a víz jelenti a magyar tengert, hanem a körülötte található táj is ugyanúgy a részét képezi. Ez az, amit meg kell védenünk és ami miatt ez a pályázat is ilyen nagy népszerűségnek örvend

– emelte ki Daubner Anita, a Nők a Balatonért Egyesület tagja.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke azt is hangsúlyozta, hogy az építészet tényleg művészet, hiszen a környezetünket több évtizedre, jobb esetben évszázadra befolyásolja. A civil vezető szerint mindez nagy a felelősség, de egyben csodálatos feladat is hozzájárulni a település és egyáltalán az egész ország képéhez.

A díjazás pénzjutalommal és az adományozást igazoló oklevéllel járt:

Az Év balatoni Lakóháza 2021: Lakóház és Kávézó Csopakon, tervezője Újmészáros Krisztina

a vastag kőfalakból emelt hagyományos, nyeregtetős lakóházat bővítették a belső kert irányába

az utca felé kerültek a lakófunkciók, amelyek a karakteres régi tornácon keresztül

egy kávézót alakítottak ki a hátsó udvaron

a bővítés részben az eredeti épület lineális folytatása, részben egy újonnan komponált épületszárny

az eddig látott hagyománytisztelő szemléletet kortárs megközelítések váltják fel

rusztikus terméskő, artisztikusan keretezett ablakokkal

a ház az utcaképbe is harmonikusan illeszkedik: egyszerre sugallja a hagyományokat és modernitást

Az Év Balatoni Gazdasági/Üdülő Épülete 2021: Balogh Pincészet Pécsely, tervezője Cserháti-Czene Andrea

a környezettudatos építés kitűnő példája, közös gondolkodás eredménye

a bel- és külterület határán lévő telekre kellett olyan épületet tervezni, amely az utcafronthoz is illeszkedik, de nem nyomja el a hátsó épületeket sem

egyszerű és nagyvonalú tervezés, kivitelezés

üvegtető köti össze a gazdasági épületekkel az utcafronti fogadóépületet

arányos, szépen kitalált tér, nagyszerű anyaghasználat

esővíz gyűjtés, energiatakarékosság

Az Év Balatoni Középülete 2021: a balatonfenyvesi gyermektábor épülete, tervezője Dénes György

a felújítás kezdetben a balatoni üdülőkre jellemző, leromlott állapotú faházak lecserélésével kezdődött, végül téglaházak valósultak meg

központi, szélvédett udvar köré szerveződtek az épületek

a tornácok láncolatán át száraz lábbal, akadálymentesen elérhető minden egység

fenntartható anyaghasználat

a parti sétányhoz kis sétány vezet, kiépített tűzrakóhelyekkel és pingpong asztalokkal

A bíráló bizottság döntése alapján különdíjakat is odaítéltek:

A Balatoni Szövetség különdíja: balatonfüredi Lóczy Barlang Látogatóközpont, tervezője Mezei László

itt egykor kőfejtő működött, ami kitűnő építőanyagnak bizonyult, itt bukkantak egy barlangra

1934-től nyílt meg a látogatók előtt

a barlang iránti érdeklődés az utóbbi években megnövekedett, évi 16 ezer látogató

A Magyar Építészkamara különdíja: a Balatonboglári kultúrház, tervezője Pór Péter, Vásárhelyi Andrea, Tápler-Kapinya Tünde

a 80 éves épület eredetileg ízléses és arányos, olasz könnyedségű épület, költségérzékeny mérnöki pontosság

most egy új világot beszél el a saját nyelvén, játékos és fegyelmezett geometria

a múlt és a jelen új értéket teremt, és szolgálja használóit

A Zala Megyei Építészkamara különdíja: hévízi Carbona Spa Residence, tervezője Bánfalvi Koppány, Kecskeméti Mariann

közvetlen kapcsolat a négycsillagos hotellel

szállodai és wellness szolgáltatások elérése

saroktelken kap helyet

társasház telepítésénél elsődleges szempont volt, hogy a kialakult utcaképet kiegészítse

az ívek dominálnak az épületen kívül-belül

Címlapkép: Getty Images