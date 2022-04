Gigaberuházás Miskolcon: több mint 1 milliárd forintba került az egyetemi kollégium felújítása

dr. Varga Judit, az egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke a többi között arról beszélt, hogy az intézmény egyik jelszava, a hagyomány és modernitás tükröződik ebben az infrastrukturális fejlesztésben is. Részben az egyetemi sportjátékok, részben a megnövekedett hallgatói igények és az egyre fontosabb nemzetköziesítés is indokolja, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő szállás álljon rendelkezésre az intézményben, hiszen az nemcsak a kollégiumban élők, hanem az egyetemre látogató vendégek kényelmét is szolgálja.

Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora arról beszélt, hogy ez csak az első lépés a kollégiumok modernizálásának útján. Reményei szerint a munka majd folytatódik a többi épülettel is. Lehetővé tette a felújítást az is, hogy tavaly év végén sikerült az egyetemnek megszabadulnia a kollégiumokat érintő PPP konstrukciótól, ami évről-évre komoly anyagi terheket rótt az intézmény költségvetésére.

A tervezés és kivitelezés során a felhasznált anyagok és a dizájn mind a 21. századi követelményeknek felel meg. Kicserélték az összes nyílászárót, felújították valamennyi vizesblokkot, modern konyhákat alakítottak ki, új burkolatokat kapott az épület, átalakították a szobákat, energiatakarékos világítást építettek ki, kicserélték az összes radiátort és modernizálták a védelmi berendezéseket is (beléptető rendszer, tűz- és füstjelző, belső kamerák). A munkálatok során összesen mintegy 5300 négyzetméternyi terület újult meg.

