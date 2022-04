Mire elég 30-35 millió forint? Itt a legolcsóbb Pest környéki települések listája

Nagyon észnél kell lennie a kispénzű ingatlanvásárlóknak, ha Budapest környékére terveznek költözni: mint a Pénzcentrumnak nyilatkozó piaci szakértők kifejtették, bár pár éve még 30-35 millió forintért már akár egy átlag családi házat is meg lehetett csípni, mára igencsak leszűkült az ebből a keretből megvehető házak és lakások aránya. A szakemberek azt is elmondták, hogy mialatt egyre több főváros környéki településen teszik ki a "megtelt" táblát, az agglomeráció egyre csak növekszik: a Velencei-tónál már régóta aktívak a pesti vásárlók, sőt, már vannak olyanok is, akik a Balatontól sem restek felingázni Budapestre - írta a Pénzcentrum.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó ingatlanpiaci szakemberek szerint a Budapest-környéki települések árszintje évek óta rohamtempóban növekszik, Ahogy Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette, Pest megyében ezelőtt 3-4 évvel a 35 milliós családi házak értéke még közel átlagosnak volt mondható, manapság viszont a több mint 15 800 darab eladó ház hirdetés (családi-, iker- és sorházak) csak alig 12 százaléka olcsóbb mint 35 millió forint.

Az Otthon Centrum pedig azt közölte, hogy a cég Pest megyei használt ház kínálatának szűk harmada 35 millió forint alatt megvásárolható:

Az említett ingatlanok legtöbbször azonban felújításra szorulnak vagy az érintett település kevésbé frekventált részén helyezkednek el. Ugyanakkor a megye északnyugati és délkeleti része között jelentős az árkülönbség. Mind a 18 járásban akad azonban olyan ingatlan, amely az említett összegbe belefér. Budakeszi, Szentendre, Pilisvörösvári járásban elvétve, de találhatunk ekkora összegért ingatlant. Az már más kérdés, hogy ezek rossz műszaki állapotú, esetenként fűtés nélküli és/vagy nyaraló ingatlanok, amelyek jellemzően a városközponttól távolabb helyezkednek el. Az agglomeráció másik oldalán Vecsési és Gödöllői járás környezetében akadnak elfogadható állapotú, 50-60 négyzetméteres házak, általában „kádárkockák”. A fővárostól távolabb, főként attól délkeletre, a lehetőségek azonban megnyílnak és valóban fellelhető egy-egy jó műszaki állapotú családi ház is.

Mint kifejtették, 2021-ben a Monori járásban volt a legalacsonyabb az eladási ár, ahol átlagosan 30 millió forintért keltek el a családi házak. A vasút mentén fekvő településeken ennél drágábban lehetett vásárolni. A Gyáli járásban az átlagérték már 39 millió, a Budakeszi járásban 52, a Dunakeszi járásban pedig 56 millió forint volt.

A legtöbbet a Pilisvörösvári járás településein kértek a családi házakért, itt 87 millió forintos átlagáron lehetett házat venni.

Ezek a legolcsóbb, legdrágább települések

Az agglomerációs árakat firtató kérdésünkre az OTP szakértői elmondták, hogy továbbra is nagyok a különbségek az agglomerációs települések árszínvonala között, míg a legdrágább települések esetében az átlagos ár meghaladja a 800 ezer forintos négyzetméterárat, addig a legolcsóbb települések esetében ez 400 ezer forint alatt alakul.

Négyzetméterárak tekintetében a listavezető települések:

Üröm,

Budaörs,

Remeteszőlős,

Telki,

Nagykovácsi.

Míg a legolcsóbb települések:

Perbál,

Vácrátót,

Ócsa,

Tinnye,

Csörög.

Az Otthon Centrum tavalyi értékesítési statisztikái alapján a legdrágább település Üröm és Leányfalu volt, ahol átlag 100 millió forint felett keltek el a használt házak. A dobogóra a szomszédos Szentendre fért még fel 86 millió forinttal, melyet Dunakeszi és Halásztelek követett 71 millió forinttal.

A sor végét a Ceglédi és Nagykátai járás néhány települése zárta: Újszilvás, Törtel, Tápiógyörgye, Tápiószőlős és Jászkarajenő, ahol a használt házak átlag 10 millió forintért keltek el. A négyzetméterárak tekintetében is ez a térség a legolcsóbb 100-150 ezer forinttal négyzetméterenként.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images