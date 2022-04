Ne dobd ki a húsvéti sonkát: íme néhány különleges étel, amit elkészíthetsz a maradékból

Húsvétkor minden magyar asztalra kerül sonka, vagy valamilyen füstölt hústermék. Vehetünk füstölt csülköt, darabban füstölt combot (esetleg a szalonnarésszel együtt), tarját, kötözött combot vagy lapockát, attól függően, hogy a kicsit szaftosabb, zsírosabb vagy a szárazabb, zsírmentesebb húsféléket kedveljük. Egyre többen részesítik előnyben a parasztsonkát is, amit a hentes kívánság szerint darabol.

Egyébként a sonkából a húsvéti időszakban mintegy 0,7-0,8 kilogramm fogy fejenként, ez a sonkafogyasztás pedig átlagolva 1700 forintunkba kerül személyenként.

Ez is az oka annak, hogy egy vidéki piacon is viszonylag nagy a szórás a húsvéti sonkák, tarják, karajok árában, annak ellenére is, hogy a tenyésztők, akik maguk árulják a termékeiket, elmondásuk szerint nem tudnak-mernek árat emelni. Náluk a húsvéti sonka és tarja, karaj kilónkénti ára 3000 és 4000 Ft között mozog, a minőségük ugyanakkor garantált, csak hús van bennük, nem gyorspácoltak, és nincsenek felvizezve.

A mangalica kötözött sonkát idén 5500 Ft kilóáron értékesíti a Kövér Tanya, több mázsával készítettek az ünnepekre. Egy hónapja felment az élőhús ára 650 forintról 1050 forintra, így a húsfeldolgozó-hentes vállalkozások előbb-utóbb kompenzálásra kényszerülnek. Jelenleg az egyik legnagyobb kelet-magyarországi húsforgalmazó cég a kötözött húsvéti sonkát 2990 forintos, az egész szívsonkát egyben 3470 forintos, a füstölt tarját 3990 forintos, a csülköt pedig 3560 forintos kilóáron értékesíti a boltjaiban. A webáruházukban ennél valamivel drágábbak a termékeik.

Korábban a HelloVidéknek arról számoltak be, hogy ez az ár a napokban is felmehet, de májusban biztosan jönnek az emelések.

Persze húsvétkor is képesek vagyunk túlzásba esni

Az élelmiszerpazarlás okai rendkívül szerteágazóak akár egyetlen család esetében is. A családtagok életmódja, kulturális háttere, életkora, nemek szerinti összetétele, a lakókörnyezet mind-mind befolyással bír. De meghatározó az is, hogy van-e gyerek a családban, hiszen az ő élelmiszerfogyasztása a legkiszámíthatatlanabb. Jól látszik tehát, hogy olyan problémával állunk szemben, amelynek megoldásához kivételesen nem több pénzre, hanem mindössze több figyelemre lenne szükség.

A nagyböjt visszafogottságról és mértékletességről szóló időszakát követően a húsvét egy olyan hagyományokban gazdag ünnepünk, amelynél különösen nagy szerepet kap a vendégvárás és a bőségesen megpakolt asztal. Ráadásul sokszor megbecsülni sem tudjuk a várható vendégek számát, így még inkább valószínű, hogy a finomságok egy része a szemetesben fogja végezni. Mire érdemes figyelni, hogy mindezek ellenére elkerüljük az élelmiszerpazarlást, és idén egy kicsit fenntarthatóbb legyen a húsvét? Erről írtunk korábban, ide kattintva már olvashatod is a tippeket!

Mentsük meg a sonkát a kidobástól!

Hogy csökkenteni tudjuk az ételpazarlást, kreatívak kell lennünk, éppen ezért, ki kell találjuk, mit kezdjünk a maradékkal. Az ünnep előtt viszont könnyen túlzásba esünk a vásárlások alatt. Ha túl sok sonkát vettünk húsvétra, akkor íme néhány tipp, amely új életet adhat a maradék sonkának!

Az újrahasznosítás már másnap reggel kezdődhet. A reggelinek nem kell nagy teendőnek lennie. Keverd össze a maradék sonkát tojással vagy burgonyával, és készíts belőle egy kellemes quiche -t vagy rakott ételt, amely mindenkit számára ízletes lehet.

Ebédre természetesen ott vannak a klasszikus sonkás szendvicsek. Töltsd meg sonkával és tükörtojással, és kapsz egy finom Croque Madame -et, amelyet bármilyen étkezésre el lehet fogyasztani.

Mit együnk vacsorára? Vacsorára a cordon bleu csirke lenyűgöző, és meglepően egyszerű, sütőben sütve.

Mihez kezdjünk a sonkacsonttal? Azonnal készülhet belőle valamilyen zöldségleves, például egy friss, tavaszi zöldborsó leves!

Címlapkép: Getty Images