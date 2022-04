Megérné váltani: komoly pénzeket spórolhatnánk rajta, minden hónapban

Amennyiben nem a közelmúltban nyitott valaki vadiúj számlát, jó eséllyel megéri legalábbis elgondolkodnia, hogy csomagot, vagy akár bankot váltson. Ennek ellenére csak nagyon kevesen és ritkán lépik meg ezt. Hazánkban rengeteg az olyan ügyfél, aki évekkel ezelőtt megnyitott egy számlát és azóta rá sem néz a kondíciókra, időközben viszont simán lehet, hogy gyökeresen megváltoztak bankolási szokásai - írta a Pénzcentrum.

Az, hogy egy bankszámla fenntartása mennyibe kerül havonta, számos faktoron múlik. Függ többek között attól, hogy mennyi csoportos beszedési megbízást adunk, hányszor utalunk, használunk-e ATM-et. Nem meglepő tehát, hogy egy, az évekkel ezelőtti szokásainkhoz igazított számlacsomag költségei durván elszállhatnak, ha nem az akkori kondíciókhoz igazítjuk minden költésünket.

A magyarok emellett rendkívül hűséges ügyfelek is. Nagyon ritkán váltanak tehát bankot, sőt jellemzően még hitelfelvételnél is a megszokott, ismerős pénzintézet ajánlata mellett döntenek, hiába spórolhatnának gyakran akár milliókat, hogyha körültekintőbbek lennének a szerződéskötés előtt.

Ez a hiba persze a bankszámlanyitásnál is igen drága lehet. Nem mindegy ugyanis, hogy havi 1000-2000 forintot költünk a számlacsomagunk után, vagy voltaképp ingyen használjuk azt. Persze a számlacsomag-, illetve bankváltásnak is gyakran van költségvonzata, de ha jól választunk ez gyorsan megtérül.

Érdemes megnézni ezért a havi számlakivonatunkat, vagy, hogy teljes legyen a kép akár az egész éveset és sorra venni mikor, miért és mekkora díjat számolt fel a bankunk. Ha eddig nem tettük ezt meg, könnyen találhatunk meglepő tételeket. Ha pedig drágának találjuk, érdemes lehet végigböngészni az új számlacsomagokat, jó eséllyel találunk ugyanis olyat, ahol lényegesen alacsonyabb költséggel kell csak számolnunk.

A bankok ugyanis mindent megtesznek, hogy új ügyfeleket szerezzenek, ezért nagy a verseny a bankszámlák piacán is. A pénzintézetek tehát a számlacsomagok díjszabásával is igyekeznek egymás alá ígérni. Ezért, hiába van tele a piac 1000 forintnál is drágább havi költségű ajánlatokkal, ma is találhatóak még 0 forintos bankszámla csomagok is. Hogy minél könnyebb legyen a döntés, a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával kigyűjtöttük a magyar bankok által kínált legkedvezőbb számlacsomagokat.

