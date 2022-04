Érik a forradalom a magyar munkahelyeken? Válaszút előtt a magyar melósok

HelloVidék: Milyen esélyegyenlőségi problémákkal küzdenek a vidéki munkáltatók?

A MEF alapszabálya szerint az a munkáltató, aki a MEF tagja, tiszteletben tartja az egyenlő bánásmód elvét, elősegíti az esélyegyenlőséget, valamint lépéseket tesz a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. Ennek megfelelően azok a vállalatok, akik tagjai egyesületünknek az esélyegyenlőségre nem problémaként, hanem kötelezettségként és egyben lehetőségként tekintenek. Lehetőség arra, hogy a befogadó cégkultúra, a sokszínűség révén csapataik hatékonyabban dolgozzanak együtt, mely hosszú távon a vállalat eredményességében mérhető.

Miben tudnak segíteni tagjaiknak?

A MEF tagjaként a hozzánk csatlakozó cégek olyan hasznos információkhoz, szolgáltatásokhoz és kapcsolatokhoz férhetnek hozzá, melyek cégüket sikeresebbé, eredményesebbé teheti. Lehetőségük van aktívan és közvetlenül részt venni az üzleti életben felmerülő mindazon sokszínűségi és esélyegyenlőségi témák felvetésében, megvitatásában és megoldásában, melyek szinte minden cégnél előfordulnak, és jelentősen befolyásolhatják a vállalat eredményességét. Valamint naprakész szakmai információkhoz juthatnak a munkahelyi sokszínűség és az esélyegyenlőség megvalósításához. Röviden tudásmegosztás, networking, érdekképviselet szavak fejezik ki a MEF tagság előnyeit.

A járványhelyzet miatt sok helyen kényszer volt a home office. Milyen visszajelzéseket kaptak tagjaiktól? A helyzet javulásával mennyire maradt meg a hibrid munkavégzés a vidéki munkáltatóknál?

Nem végeztünk ilyen irányú kutatást tagjaink körében, de a legtöbb tagunk azokban a pozíciókban, amelyekben a járvány ideje alatt meg lehetett oldani a home office-t, a könnyítések után is igyekeznek részben megtartani a home office lehetőségét. Ennek szabályozásában történő változást folyamatosan követjük, a havi rendszerességgel megrendezett szakmai eseményeinken az aktualitásokról tájékoztatást adunk. Több kereskedelmi lánc is a tagunk, főleg ők rendelkeznek vidéki telephelyekkel, ahol azonban a home office nem opció, hisz a vásárlókat ki kell szolgálni.

Mennyire elterjedt a vállalkozásoknál, hogy megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztassanak? Vannak-e félelmeik az alkalmazásukkal kapcsolatban vagy épp elindult egy változás a jelenlegi munkaerőhiányos környezetben?

Több tagunk foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt. Tagjaink között van két olyan alapítvány is, akik ebben nagymértékű támogatást tudnak nyújtani. Nincsenek félelmeik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban, mert a MEF tagjaként tudják, hogy a fejben történő akadálymentesítéssel érdemes kezdeni nemcsak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását, hanem minden más, hátrányos helyzetű csoport foglalkoztatását is. Itt ajánlom az olvasók figyelmébe az alábbi linket, melyen a Telekom oldalán minden érdeklődő számára elérhető a Tudattalan előítéletek tudatosítása a munkahelyen című tananyag, mely pontosan erről, a fejben történő akadálymentesítésről szól. Jelenleg sokkal inkább ennél a célcsoportnál is munkaerőhiányt tapasztalnak tagjaink, főleg a fehér galléros munkakörökben, ezen belül is leginkább az IT szaktudással rendelkezők és nyelvet beszélő megváltozott munkaképességű munkavállalók körében.

Mennyire sikerül a hazai, uniós és más nemzetközi legjobb esélyegyenlőségi gyakorlatokat megosztani a magyar vállalkozásokkal?

Tagjaink nagy része multinacionális nagyvállalatok hazai leányvállalatai, így ők hozzák az anyavállalattól a nemzetközi jó gyakorlatokat. Célunk azonban, hogy nyissunk az 50 fő felett foglalkoztató magyar vállalkozások felé is. A 2010-ben alapított egyesületünk megalakulását az Angliában működő Business Disability Forum inspirálta, akiknek máig feliratkozott tagjai vagyunk, valamint az EU-s szabályozást folyamatosan követjük és igyekszünk felkészíteni tagjainkat a várható változásokra. A közeljövőben a European Accessibility Act 2025-ös szabályozás várható bevezetésére igyekszünk felkészíteni tagjainkat.

Önök szerint mivel lehetne elősegíteni a kismamák munka világába való visszatérését? Milyen kezdeményezések indultak el tagjaik között?

A munka világába visszatérő kismama számára a tervezhetőség és a rugalmasság egyszerre nagyon fontos értékek, így tagjaink részmunkaidő biztosításával, átmenetileg egy másik munkakör betöltésének lehetőségével, mely jobban összehangolható a kismama igényeivel; home office vagy adott esetben teljes mértékű távmunka lehetőségének felajánlásával, valamint a magán ovi/bölcsi költségének részben vagy egészben történő átvállalásával, mentálhigiénés tanácsadással támogatják a visszatérő kismamákat. Itt jegyezném meg, hogy megfigyelhető a gyermekvállalás kapcsán az a trend nemzetközi szinten, de már Magyarországon is, hogy az édesapák gyermeknevelésben betöltött szerepének igyekeznek a szabályozásokkal is nagyobb teret adni. A törvény által biztosított 5 apanapot több cég megtoldja általában még 5 nappal.

A középkorú munkavállalók munkaerőpiaci (re)integrációjára milyen kezdeményezések vannak?

Vannak tagjaink, akiknél nem releváns a kérdés, mert a munkavállalóik átlag életkora 40 év alatt van, de természetesen inkluzív munkáltatóként mindenkire, így a középkorú munkavállalóikra is igaz az a befogadó szemlélet, mely minden hátrányos helyzetű csoportnál megmutatkozik. Van olyan tagunk is, akinél a munkavállalók 40%-a 45 év fölötti, így napi szintű a kapcsolat, az odafigyelés. Megint másoknál a wellbeing csomag része egy speciális szűrőcsomag erre a korosztályra. A digitális felzárkózási programot is tekinthetjük számukra is hasznos lehetőségnek, de ezt nemcsak ez a korosztály veszi igénybe, hanem bárki igénybe veheti, akinek valamilyen okból lemaradása van ezen a területen. Ezen kívül arra is van lehetőség, ha még a kolléga nem éri el a nyugdíj korhatárt, de vagy a saját, vagy a vállalat kezdeményezésére már nem tud, nem akar aktív részese lenni a mindennapoknak, akkor egy úgynevezett készenléti csapathoz fog tartozni, akiket akkor vetnek be, ha a meglévő csapat nem győzi kapacitással a feladatokat. Ezen kívül vannak kiöregedő szakmák, ahol a tudatos utánpótlás nevelésben van nagy szerepük a senior kollégáknak. További információkért keressenek minket bátran a www.mef.forum.hu címen.

Címlapkép: Getty Images