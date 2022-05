Itt a tiltólista: ezeket a növényvédő szereket tilos használni Magyarországon

A növényvédő szereket, azok felhasználása és a környezetre gyakorolt hatása alapján különféle veszélyességi kategóriákba sorolják. Az I. (fehér könyv - megszerzéséhez felsőfokú növényvédelmi képesítés szükséges) és a II. (zöld könyv) forgalmi kategóriájú szerek értékesítése, vásárlása és felhasználása is engedélyköteles, illetve szaktudáshoz kötött. Ami a III. forgalmi kategóriájú szerek felhasználását illeti, azokhoz nincs szükség külön szakképesítésre és engedélyre - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Agrárstatisztikai Információs Rendszerének (ASIR) legfrissebb kiadványában.

Az Eurostat elemzése szerint a magyar gazdák növényvédőszer-felhasználása 2020-ra jócskán megnőtt a 2011-es szinthez képest. Különösen a különösen a csigaölők, a gomba- és baktériumölők, valamint a gyomirtók és a mohaölők értékesítése ugrott meg, miközben a regulátorok és más növényvédő szerek értékesítésében komoly visszaesés volt megfigyelhető, ahogy arról az Agrárszektor is beszámolt.

2021-re azonban a növényvédő szerek értékesített volumene 3,2%-kal csökkent a megelőző évihez képest, amelyhez hozzájárult az is, hogy a kínálati oldalon jelentősen szűkült az engedélyezett szerek palettája. A tavalyi évben több hatóanyagot is kivontak, amelyek kizárólag a gombaölőket, csávázó szereket érintette. A fenbukonazol hatóanyag kivonása nem volt hatással hazánkra, ugyanis nincs forgalomban olyan szer, amely ezt tartalmazta. A karboxin használatának tiltása a Vitavax 2000, az Anchor és a Vulneron (sebkezelő) szerekre ugyan vonatkozott, de ezek hazai használata legkésőbb 2019-ben megszűnt. A hatályban lévő kivonások a ciprokonazolt is érintették, itt a következő szerek érvényességi ideje járt le 2021. május 31-én: Ciprodor Extra, Comrade, Mirador Xtra (Amistar Xtra), Keypro, Maxim Star 025 FS, Minister, Seguris Xtra, Sfera 535 SC, Trezor 535 SC. Etridiazolt tartalmazó szerek nem voltak forgalomban hazánkban. Flutriafol hatóanyagú készítmény a Celest Multi volt, aminek szintén 2021. május végén járt le az érvényességi ideje. A következő fungicideket érintette a miklobutanil felhasználásának megszüntetése: Misha, Shild 20 EW, Systhane 20 EW, Talentum 20 EW. Ezek érvényessége is 2021. május 31-én járt le. Orizalin hatóanyagú peszticid sem volt forgalomban Magyarországon. A Gulliver 50 PX-t az azimszulfuron betiltásával 2021. december 31-én szüntették be. Flukinkonazolt egy hazai növényvédő szer sem tartalmazott.

A kivonás alatt álló hatóanyagok többségénél az érvényességi idő 2021-ben lejárt és a következő herbicideket érintette: Bromotril 25 SC, Bromotril 40 EC, Emblem, Mextrol B, Nagano, Pardner, Sabel 225, Sunflex 40 EC, Zeagran 340 SE a bromoxinil miatt. A mankoceb hatóanyagot tartalmazó készítményeket 2021. október 4-ig értékesíthették a kereskedők, 2022 év elején használatát betiltották. Az etoxazolt egyetlen atkaölő tartalmazta: a Zoom 11 SC. Fenpirizamin a Prolectus gombaölőben található, ennek engedélye 2023. december 31-én jár le. Az alfa-cipermetrint tartalmazó rovar- és atkaölők közül a Killer 10 EC hatósági engedélye 2021 végén lejárt, azonban a Penge 10 EC-é 2022 végén jár csak le. Famoxadon pedig csak két érintett gombaölőben van: az Equation Contact-ban és a Tanos 50 DF-ben.Az alábbi szerek pedig felülvizsgálat alá kerültek: a spinetoramot egyetlen rovar- és atkaölő tartalmazza, a Delegate 250 EW, ennek hatálya 2025. november végén zárul. A tienkarbazon miatt az alábbi gyomirtókat vonhatják ki a későbbiekben: Adengo, Adengo 465 SC, Capreno, Conviso One, Huszár Aktív Plusz, Mester Power, Monsoon active. Valifenalát által a következő gombaölők kerülhetnek ki a szerek kínálatából: Emendo F, Pegaso F, Valis F, Voyager. Acequinocylt, flubendiamidot és inkonazolt tartalmazó szer nincs forgalomban hazánkban. Emamektin 3 rovar- és atkaölő szerben található: Affirm, Affirm Opti és Revive II. Pendimetalint a következő gyomirtókban van: Activus 400 SC, Legato Trio, Pendi 330 EC, Pendifin 400 SC, Pendum 330 EC, Sharpen 330 EC, Sharpen 40 EC, Stomp 400 EC, Stop Aqua, Trinity, Wing-P. Aminopiralid hatóanyag tekintetében a következő herbicidek érintettek: Corte SE, Effigo, Genius WG, Ikarus, Mustang Forte, Runway, Synero, Taltos N 450 WG.Az azoxystrobin-tartalom miatt az alábbi fungicidek kerülhetnek le a listáról: Afrodyta 250 SC, Agrideal-Azoxi 25, Amistar, Amistar Gold, Amistar Spray, Amistar Sun, Amistar Top, Azaka, Azbany, Azir 250 SC, Blister, Bolid 250 SE, Conclude AZT 250 SC, Globaztar 250 SC, Legado, Makler 250 SE, Maxim Quattro, Mirador, Mirador Forte, Mirador SC, Mirador Supreme, Mister, Priori Sun, Quadris, Quadris Max, Sinstar, Symetra SC, Tazer 250 SC, Universalis, Vendetta, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC. Emellett klorantraniliprol hatóanyagú rovar- és atkaölők is felülvizsgálatra kerültek: Ampligo, Coragen, Coragen 20 SC, Voliam, Voliam Targo. Oxifluorfent és metaflumizont nem tartalmazott egyik hatályban lévő növényvédő szer sem. A következő gyomirtók lehetnek érintettek a fluroxipir hatóanyag miatt: Arrva, Bofix Garden, Bonaca, Colombus EC, Croupier OD, Flurostar 200, Flurostar Super, Flurox Forte 333 EC, Fluxyr, Galgona 200 EC, GaliStop, Kinvara, Magellan, Minstrel, Praxis Star, Star Forte 333 EC, Starane Forte 333 EC, Tomigan 250 EC, Tomigan XL, Trimmer Trio.

De megfigyelés alá kerültek az imazalilt tartalmazó csávázószerek is: a Conima, az Orius 5 FS, a Rancona-i Mix, illetve a krezoxim-metil tartalma miatt a Collis SC gombaölő sorsa is megkérdőjeleződött. A teflutrint a következő csávázó és talajfertőtlenítő szerek tartalmazzák, amelyeket felülbírálnak: az Attack, a Bomber, a Carremox, a Force 1,5 G, a Force 20 SC, a Force Evo, a Forsoil 1,5 G, a Microsed Geo, a Sobenio, a SoilGuard 1,5 GR és a Teflix. A Priofenon miatt pedig a jövőbe a következő gombaölőket vonhatják ki: Diopyr, Kusabi, Powdrio, Profinity 180 SC, Property 180 SC.

Megújításra nem javasoltak a következő hatóanyagokat tartalmazó inszekticidek:

abamektin - Abamect SC, Agrimec Pro, Amverti Pro, Fazilo, Safran, Tervigo, Vargas, Vertimec Pro, Voilam Targo;

cipermetrin - Altair, Belem 0,8 MG, Centris 250 EC, Columbo 0,8 MG, Cyperkill 25 EC, Cyperkill Max, Penge 10 EC, Signal 300 ES, Sherpa Duo, Sherpa 100 EW, Sherpa 100 EC;

indoxakarb - Avaunt 150 EC, Doxa 30 WG, Explicit Plus, Steward 30 DF;

szulfoxaflor - Closer 120 SC, Transform 500 WG;

foszmet - Imidan 50 WP.

penflufen - ezt a hatóanyagot nem tartalmazta egyetlenegy hazai peszticid sem.

Noha az utóbbi időben a hatóságok egyre több hatóanyagot vonnak ki, az orosz-ukrán háború hatására ez még változhat. Az élelmezésbiztonság garantálása érdekében az Európai Bizottság rendkívüli jelleggel engedélyezte, hogy a korábban parlagon hagyott földeken is haszonnövényeket termeszthessenek a gazdák - és változatlan formában és összegben megkapják az ezekért járó támogatásokat. A szakemberek ezért arra számítanak, hogy a hatóanyag-kivonások felfüggesztése, illetve korábban kivont hatóanyagok újraengedélyezése is napirendre kerülhet a Bizottságnál.

