Kiderült a nagy napraforgó-étolaj titok: ezt jobb, ha tudod, amikor vásárolni mész

A magyar konyha egyik alapanyaga, és sokáig megkerülhetetlennek hitt pontja a napraforgó-étolaj, amely - így vagy úgy - nagyon sok, ha nem a legtöbb receptünkben szerepel. Ebből kifolyólag alapvető élelmiszernek számít, amelyből mindig kell otthon valamennyinek lennie. Nem véletlen, hogy ez az egyik olyan termék, amelyet az Orbán Viktor miniszterelnök által január 12-én bejelentett élelmiszerárstop is érintett, és amelyet azóta a tavaly októberi kiskereskedelmi árakon vásárolhatnak meg a fogyasztók.

Az intézkedésekkel érintett élelmiszerek árának hatósági rögzítése eredetileg május 1-ig tartott volna, de a kormány meghosszabbította az intézkedés hatályát július 1-ig. Így most még szűk másfél hónapig 713 forintért kapható a napraforgó-étolaj litere a boltokban, miközben januárban már volt, hogy a termék elérte, sőt meghaladta a 800 forintos literenkénti árat. Az Agrárszektor által megkérdezett szakértő szerint a napraforgóolaj ára az árstop lejártakor nemcsak elérheti, de meg is haladhatja majd a literekénti 1000 forintos árat. Ez a tavaly októberi árhoz képest 35%-os drágulás lesz, jelentette ki a közelmúltban Raskó György, agrárközgazdász.

A helyzetet súlyosbítja, hogy 2022. februárjában kitört az orosz-ukrán háború. Ukrajnát Európa kenyereskosarának is szokták nevezni, és békeidőben Oroszországgal együtt a világ napraforgó kereskedelmének mintegy felét adja. Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének (FÉSZ) ügyvezető igazgatója szerint azonban ez a mennyiség most eltűnt a piacokról, és a tavaszi vetések kimaradásával jövőre sem fog javulni a helyzet. A szakember úgy látja, hogy a lecsökkenő készletek miatt úgy az Európai Unió, mint Magyarország területén előfordulhat, hogy a lecsökkenő készletek miatt hiány alakul ki.

Hasonlóképpen látta a helyzetet Éder Tamás is, a FÉSZ elnöke, aki szerint a háború elsősorban a gabonára, a napraforgóra és az étolajra mért súlyos és közvetlen csapást, aminek hosszú távon súlyos következményei lehetnek még. Ahogy fogalmazott, hallani lehet olyat is, hogy Nyugat-Európa egyes üzleteiben nincsen étolaj. Ez nem azt jelenti, hogy van, de csak sokszoros áron lehet kapni, hanem azt, hogy rövidebb-hosszabb ideig egyszerűen nincsen.

Mit lehet tenni?

Látható tehát, hogy a napraforgóolaj kapcsán óriási a bizonytalanság, nem lehet tudni, lesz-e belőle elegendő, és ha igen, milyen áron. Az élelmiszergyártók ezért már el is kezdték vizsgálni, milyen alternatívák állnak rendelkezésre, amelyekkel kiválthatják a napraforgó-étolajat. Ezek közül az első, ami mindenkinek eszébe jutna, a pálmaolaj lenne, ám a helyzetet bonyolítja, hogy a világ legnagyobb pálmaolaj-exportőre, Indonézia, április végén bejelentette, hogy be kívánja tiltani a termék kivitelét az országból.

Az április 28-án hatályba lépett intézkedés hatására pedig meg is ugrottak az alternatív növényi olajok árai. Noha az az országos főállatorvos május 2-án megjelent határozata lehetővé teszi, illetve szabályozza a magyar élelmiszer-vállalkozások számára a helyettesítő összetevők felhasználását az élelmiszerekben, és a G7 értesülése szerint egy Balaton melletti lángosozóban május közepén már pálmaolajban sütötték a lángost, elképzelhető, hogy a pálmaolaj például nem lesz már sokáig opció a napraforgóolaj kiváltására. Kérdés azonban az, hogy akkor milyen lehetőségek állnak a fogyasztók rendelkezésére?

Mivel helyettesítsük a napraforgóolajat?

Első körben adja magát a sertészsír, amely szintén régi, jól bevált és megbízható alapanyag a magyar konyhában. Azonban a TÉT Platform Egyesület felmérése alapján mostanra eljutottunk oda, hogy ha választani kell a sertészsír és a napraforgóolaj között, akkor tíz magyarból csak három részesítené előnyben az állati eredetű zsiradékot. Legalább 5 ember a növényi zsiradékra szavazna, a maradék - legfeljebb két fő - pedig nem tudna dönteni. Ezen véleménynek köszönhetően a táplálkozással foglalkozó szakértők évtizedes munkája áll győzelemre, hiszen a múlt század közepén még szinte egyeduralkodó volt az állati zsiradék az étrendünkben.

A HelloVidék cikkében is olvasható, hogy régebben a koleszterinbevitel csökkentése miatt ajánlották a növényi olajokat és margarinokat, manapság inkább a telített és a telítetlen zsírsavak aránya miatt preferálják azokat a táplálkozási javaslatok. A telítetlen zsírsavak, amelyek legnagyobb mennyiségben a növényi olajokban találhatók meg, kedvező élettani hatásúak, így például hozzájárulnak az ideg- vagy az immunrendszer normális működéséhez is. Most viszont újabb esélyt kaphatnak az állati zsírok, különösen a sertészsír, hiszen ez továbbra is nagy mennyiségben és mindenhol hozzáférhető, habár az ára ennek a terméknek is jelentősen megnőtt az utóbbi időben.

A KSH adatbázisa szerint az elmúlt egy évben fél kiló sertészsír ára (ide nem értve a mangalicát) átlagosan 123 forinttal, azaz 27%-kal emelkedett. Ha a kilós árakat nézzük, akkor 2022 áprilisában 1 kg sertészsír átlagosan 1158 forintba került, tehát összehasonlítva jóval drágább, mint a napraforgóolaj. Ebből viszont az következik, hogy ha a napraforgóolaj ára az árstop lejárta után el is éri az 1000 forintot, még akkor is jobban megérné, mint a sertészsír.

Vannak más alternatívák is

A napraforgóolaj helyettesítésére még jó pár növényi olaj alkalmas lehet, ráadásul ezek mindegyikének megvannak a maga jótékony élettani hatásai, amint azt az Agroinform és a Hellovidék is összegyűjtötték. Ám nem mindegyik alkalmas arra, hogy a sütés-főzés minden területén kiváltsa a napraforgóolajat, és ami azt illeti, az áruk is meglehetősen borsos tud lenni. (A cikkben a 2022. május 20-én érvényes árak szerepelnek.)

A szőlőmagolaj eredetileg Örményország területéről származik, de manapság már az egész világon megtalálható és megvásárolható. Színe zöldessárga, nagyon magas az A-, B-, C- és F- vitamin-tartalom jellemzi. Csökkenti a káros koleszterin szintjét és növeli a jóét, de a vérrendszerre is nagyon jó hatással van, a keringésre, a szívre és gátolja az érelmeszesedést. A gasztronómiában leginkább különféle ételek pirítására használható, de a sütéshez, különösen a zöldségek sütéséhez is kiválóan alkalmazható. A Tesco internetes felületén a félliteres kiszerelésű szőlőmagolaj 2239 forintba került.

A repceolaj a mediterrán térségből származik, és a repce magjából sajtolással nyerik ki. Magas omega 3 zsírtartalma miatt különösen ajánlott a fogyasztása, de csak mértékkel! A túlzásba vitt fogyasztása ugyanis káros lehet a benne található eikozénsav és eruksav miatt. A Tescóban a finomított repceétolaj litere 819-2265 forint között mozog.

Az olívaolaj az egyik legsokoldalúbb és legegészségesebb olaj. Fogyaszthatjuk nyersen, salátáinkra csepegtetve, vagy finom, friss kenyeret beleforgatva, de használhatjuk sütéshez és főzéshez is. Az extra szűz olívaolaj finomítatlan, és ráadásul telítetlen zsírsavakban gazdag. Az olívaolaj csökkenti a koleszterinszintet, segít a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében, pozitívan hat az emésztésre, és még a gyomorrontás tüneteit is képes enyhíteni, ráadásul rengeteg E-vitamin is van benne. Az olívaolajnak alacsony a füstpontja, így egyáltalán nem javasolt magas hőfokon használni. Erre a sütés során is nagyon oda kell figyelni, mert sok tápanyag elveszhet, és az étel íze sem lesz annyira finom. Mivel az olívaolaj általában drágább is más olajoknál, ezért inkább mártásokhoz és öntetekhez használjuk. Az olívaolajok ára mutatja tán a legnagyobb szórást, a különböző kategóriájú és kiszerelésű változatok literenkénti árai 2400 forinttól akár 9695 forintig is terjedhet.

A dióolaj nem ajánlott a sütéshez és főzéshez, mert nagyon alacsony a füstpontja. Saláták ízesítésére azonban tökéletesen alkalmas, sőt, édeskés íze miatt akár süteményekre, palacsintákba és fagylaltra is lehet tenni, de sokan a kávét ízesítik vele. Bőven van benne omega-6 zsírsav és omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, mely segít a gyulladásokkal szembeni védekezésben. A gocsejiolaj.hu oldalán a fél literes kiszerelésű dióolaj 3900 forintba kerül.

A lenmagolaj nagy mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavat, és nagyon alacsony füstpontja van, ami azt jelenti, hogy nem szabad főzéshez használni. Éppen ezért salátákhoz vagy öntetekhez érdemes alkalmazni, de csak csínján, mert ha túl sokat adunk a salátához vagy a szószhoz, akkor könnyen elronthatjuk alkotásunkat, mivel szokatlan illata és íze lesz az ételnek. A gocsejiolaj.hu oldalán a lenmagolaj litere 4300 forintba kerül.

A tökmagolajnak van hidegen és melegen sajtolt változata is. Nagyon ízletes, jellegzetes színvilágú olaj, mely rengeteg kedvező hatással bír, különösen a hajra és a bőrre, de javítja a keringést is, enyhíti a menopauza és a prosztatabetegségek tüneteit. A hidegen sajtolt változat kiválóan alkalmas a saláták ízesítéséhez. A gocsejiolajok.hu oldalán a tökmagolaj literéért 6400 forintot kell fizetni.

A szezámolaj az egyik legrégebb óta ismert növényi eredetű olaj. A pirított magvakból készült olajat jellegzetes diós aromája és íze miatt használják az öntetekbe és a pácokban. Sütéshez viszont alkalmatlan lehet, mert égett és keserű ízűvé válhat tőle az étel. A Tesconál a szezámolaj jellemzően 150 ml-es kiszerelésben kapható, ám literenkénti ára meghaladja a 15 ezer forintot.

A napraforgóolaj kiváltására lehet még megoldás egy olyan forró levegős sütő beszerzése, amelyben legfeljebb minimális mennyiségű zsiradékot kell használni az ételek elkészítéséhez. Ám ahogy a G7 friss cikke is rámutatott, ezeknek az air fryer-nek nevezett sütőknek az árai is igen széles skálán mozognak: lehet venni már alig több mint 18 ezer forintért is ilyen készüléket, ám a kínálat teteje 100 ezer forint fölött található. A berendezések átlagos eladási ára jelenleg mintegy 62%-kal lett magasabb, mint amilyen szinten 2019 májusában volt. Vagyis ezek az olaj nélküli sütők még jobban drágultak, mint maga az étolaj, amely a KSH adatai szerint idén áprilisban nem egészen 47 százalékkal volt drágább, mint 2019 májusában.

Látható tehát, hogy bár a világban erősen bizonytalan napraforgóolaj-ellátás helyzete, az élet a konyhákban nem fog megállni. Léteznek és elérhetőek a különféle alternatívák a napraforgóolaj helyettesítésére, ám azok jóformán mindegyike drágább, mint az eredeti termék, már az árstop után várható is bekalkulálva az árba. Ezt pedig a lakossági fogyasztóknak is számításba kell venni a bevásárlások során. Azonban mégsem ők azok, akiknek a legkomolyabb kihívást jelentheti a kialakult helyzet, hanem a HoReCa szektor és az élelmiszeripar szereplői.

Címlapkép: Getty Images