Püsköndi hétvégi nyaralás, 100 ezer alatt? Nem lehetetlen, itt a lista, hol találni ilyet

A pünkösdi hosszú hétvégén a legfrissebb előrejelzés szerint nyárias, meleg idő lesz, igaz némi csapadékra számíthatunk vasárnap, sőt hétfőn is, ettől függetlenül peregnek az előfoglalás:

Nagy az érdeklődés, és még bízunk a last minute foglalásokban. A 2019-es év lezárt pünkösdi foglalási számához képest 27%-kal vagyunk jelenleg elmaradva darabszámban, a bentálló foglalások összértéke viszont 22%-kal több. Tavalyhoz képest 39%-kal több foglalásunk van most, értékben 72%-kal több. Az bruttó összérték növekedésnek csak egyik tényezője a magasabb ár, emellett átlagosan hosszabb időre, nagyobb létszámot foglalunk, nagyobb a kosárérték is.

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a Szállás.hu portál.

Budapesttől Egerig: nagy a szórás

A várakozások szerint, aki teheti, az ebben a 3 napban főként belföldi úti célt keres, legnépszerűbb városok listája évek óta nagyon hasonló:

Budapest

Siófok

Szeged

Hajdúszoboszló

Eger

A Pénzcentrum megnézte, mi elérhető még ezeken a helyeken, és főleg milyen árakra számíthatunk. Budapesten a legolcsóbb szállás június 3. és 6. között, a pünkösdi hosszú hétvégén 2 felnőtt és 2 gyerek részére 20. kerületi panzióban 64 500 forintba kerül ellátás nélkül, egy négyágyas szobában. A legdrágább még elérhető szállás egy 7. kerületi apartman: az exkluzív 5 fős szállás ára 3 éjszakára 4 főnek 2 millió 400 ezer forint.

Siófokon a legolcsóbb szállás egy közös fürdőszobás 4 ágyas szoba, mely 9,9 pontos értékelést szerzett az oldalon, az ára 4 főnek 3 éjszakára 47 400 forint. Viszont közel van a vasúthoz, így nem csendes.

A legdrágább szállás egy kertes faház, amit a hosszú hétvégére 1 millió 210 ezer forintért adnak ki.

A faház alapterülete 20 négyzetméter, viszont nagyon jó helyen van a településen belül.

Szeged a harmadik legnépszerűbb úti cél pünkösdkor: a most még elérhető szállások közül a legolcsóbb apartman 54 ezer forint, teljesen komfortos, és 3 hálótérrel rendelkezik. A legdrágább szegedi apartman 270 ezer forint, cserébe exkluzív minőséget ígérnek a belvárosban.

Hajdúszoboszló az egyik legnépszerűbb magyar fürdőváros, a legolcsóbb szállás pünkösdkor egy 35 négyzetméteres apartman, 40 ezer forintba kerül a 3 éjszakára, míg a legdrágábban, egy 250 négyzetméteres luxus apartmanban 430 ezer forintért szállhatunk meg.

Eger is felfért a listára: a bikavér hazájában legolcsóbban 45 ezer forintért szállhat meg a család egy tetőtéri 4 ágyas, 24 négyzetméteres szobában, legdrágábban, 480 ezer forintért pedig egy 4 csillagos hotelben 2 külön szobában félpanziós ellátással.

