Elérte az infláció az esküvőket is: ennyibe kerül egy lagzi 2022-ben

Megkeresésünkre Szabó Róbertné szertartásvezető és esküvőkoordinátor elmondta, hogy nagyon jó szezonra készül, 3 hét kivételével tele a naptára, ami kifejezetten jó. Vannak duplázós hétvégéi is: péntek-szombat, szombat-vasárnap. Több szolgáltatással áll a kedves párok rendelkezésére: szertartásvezetéssel, ceremóniamester és esküvői koordinátori feladatokkal, valamint rendezvény dekorációval. Van olyan nap, hogy délelőtt dekorál, este szertartást vezet, így arra számít, hogy foglalkoztatva lesz rendesen.

A szolgáltatói díját a járulékos emelések miatt pl. benzinköltség kb. 20 %- kal emelnie kellett. Változatlan minőségben szolgáltat, talán a dekoráció terén lett több változás a dekorációs elemek folyamatos beszerzése miatt. Egyéb fejlesztést, változtatást nem vezetett be, mert nem látta szükségesnek.

Jámbor Dénes vőfély és ceremóniamester elárulta, hogy teljes szezonra készül, szerencsére a naptára már szinte tavaly betelt. 2022-ben már nem tapasztalható a korábbi bizonytalanság, nincs elhalasztott esküvő. Az utóbbi 2 év ebből a szempontból sokkal nehézkesebb volt. A tavalyi érdeklődési és foglalási hullámból is az volt tapasztalható, hogy idénre már sokkal bátrabban szerveztek esküvőket és mindenki bízott benne, hogy ebben az évben minden zökkenőmentes és korlátozások nélküli lesz. Szerencsére így is lett. A játékokhoz, az esküvő zavartalan lebonyolításához eddig is saját eszközökkel rendelkezett. Minden évben fejlődik, új játékokat, vicceket, poénokat tanul, illetve minden szezonnak új ruhatárral vág neki.

Véleménye szerint a szolgáltatói szektor egy részében (pl.: ceremóniamester, fotós, videós, DJ, zenakar) az infláció hatása kevésbé érzékelhető. Azokban a szektorokban vehető észre leginkább, ahol alapanyag beszerzés (pl. dekoros, catering) is szükséges a szolgáltató részéről. Ezeken a területeken nagy változások és emelkedések is hallhatóak és érzékelhetőek.

Oravecz Dia fotós szerencsésnek tartja magát, mert annak ellenére, hogy korábban Cipruson dolgozott, tavaly kezdte az itthoni gyönyörű párokat fotózni. Viszonylag elég hamar megismerték, ezért idén már egy elég erős év elé néz. Nagyon szimpatikus párok, mesés helyszínek várják főleg Pest, Nógrád, Bács Kiskun és Fehér megyékben, sőt még Olaszországba is elrepül egy kedves magyar pár esküvőjére. Szolgáltatási árait tavalyhoz képest kb 10 %-kal emelte, azonban jövőre sem szeretne drasztikus emelést. Felújította a gépparkját és több olyan innovatív eszközbe, szoftverbe fektetett, amivel hatékonyabban és gyorsabban tud minőségi képeket átadni, így a jegyes képeket akár már 2-3 nap alatt, az esküvőket mérettől függően 2-3 hét alatt adja át. A digitális képadáshoz is új platformot használ, ami sokkal elegánsabb és felhasználóbarát is.

Balogh-Horváth Judit Dekoratőr Rendezvény és Esküvőszervező elmondta, hogy a 2022 évi szezonra már tavaly rengeteg időpontja elkelt. A pandémiás időszak miatt rengeteg házasulandó tette át időpontját erre az évre, úgyhogy azt mondaná, nagyon mozgalmas év lesz, rengeteg esküvővel. Eddig nem volt a téli esküvő divat, most már egyre többen teszik az időpontjaikat a hidegebb időszakokra, aminek megvan a maga varázsa. A szolgáltatások árai kb 10% al emelkedtek, ami még elfogadható, hisz most a helyzetük sem egyszerű alapanyagok beszerzése tekintetében sem. Legnagyobb változások a virágok területén következett be. Sajnos árajánlatot virág dekorációra nem lehetséges pontosan megadni, mert minden héten változik. A virágárak 15%-20%-os emelésen estek át, ami nehezebbé teszi a pontos kalkulációt. Van, aki a selyemvirágból kéri az esküvőjére a dekorációt, de már lassan annak is az ára ott tart, mint egy élő virágos dekornak. Rengeteg alapanyaggal rendelkeznek, így próbálnak lehetőséget adni a pároknak arra, hogyha maguk készítenék el a dekorációt, akkor bérbe tudják venni, akár csomagajánlat keretein belül, kedvezőbb árakkal. Fontosnak tartja, hogy a szolgáltatók támogassák egymást, így ettől az évtől egy másik dekoros vállalkozással is együtt dolgoznak, egymást segítve, együttműködve.

Az Okosmeghívónál az év eleji tapasztalatok alapján kiemelkedő szezonra számítanak. Az elmúlt két év járványügyi helyzete miatt, az emberek egyre nyitottabbak lettek a digitális megoldásokra. Bár már nincsenek korlátozások, de mégis van egy kis bizonytalanság a levegőben, ami miatt egyre több pár választja a meghívók érintésmentes átadását. Csomagáraik átlagosan 5%-kal emelkedtek, de nem terveznek ennél magasabb emelést. Szeretnék, hogy minél több párnak legyen meg a lehetősége egy praktikus és modern megoldást használni.

Minden évben, így idén is, elkészítették az aktuális design trendeknek megfelelő mintákat. Az idei évtől kezdve minden meghívójuk már a megrendelés előtt kipróbálható a meghívási folyamat első lépésétől az utolsóig, beleértve a személyes admin felületet is, megmutatva, hogy milyen egyszerű a visszajelzések gyűjtése az Okosmeghívóval.

A Wedding Djs Szegedtől megtudtuk, hogy az idei nyári szezonban esküvők számában több megbízásuk lesz, mint tavaly, ami talán a Covid gyengülésének is köszönhető. Talán a párok is bátrabban mernek belefogni a szervezésbe. Azt vették észre, hogy ebben a szektorban is emelkedtek az árak. Az infláció sajnos ezt a szakmát is elérte, így kénytelenek voltak 15%-os áremeléssel indítani az évet, ami természetesen a már tavaly lekötött dátumokat nem érinti. A gép parkot fejlesztették, lecserélték a DJ pultot, eddig egy Pioneer Rx2 pultot használtak, ezután a nagytesó áll rendelkezésre, az RX3. Egy LED-es fény konzolt vettek, melyben stroboszkóp és lézer is található, így ha igényt tartanak rá, ezzel is tudják a buli hangulatát emelni. A fiatalabb párok, akik modernebb hangulatú bulit szeretnének a nagy napon, szoktak kérni füst gépet, így erre is beruháztak. Mivel kihelyezett szertartást is szoktak vállalni, ehhez külön a hangtechnikát is fejlesztették, így plusz aktív hangfalakat és mélyládákat is vásároltak. Ha netán az olvasók kedvet kaptak, hogy velük bulizzanak a nagy napon, állnak rendelkezésre!

Címlapkép: Getty Images