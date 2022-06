Nyári szünet 2022 a tanyán: ilyen táborokba küldik a gyerekeket a vérbeli vidéki családok

Jakabszállás külterületén a Kis-Magyarország Botanikus Kert és Aktív Élményközpontban (www.magyarkert.hu) Tóthné Szalontai Tünde területvezető elmondta, hogy napközis és ottalvós táborokat tartanak több turnusban 2022.június 27-től egészen augusztus 12-ig. A napközi és az ottalvós táborozók is változatos, élményekkel teli programokon vehetnek részt a számháborútól kezdve, a természetben való túrázáson át a lovaskocsikázásig. A napközi táboros gyerekek részére 3x-i, az ott alvósok részére 5x-i étkezés biztosított. Az ottalvós táborokban a gyerekek jurtákban alszanak, de rendes ágyon, ágyneműn térhetnek nyugovóra. A táborok a játékos tanulásra sarkallják a gyerekeket, melynek szempontjait betartva semmilyen telefont, okoseszközt nem használhatnak, így garantált az önfeledt kikapcsolódás.

Kecskeméten a Pamira Sporttábor szervezője Forray-Losonczy Orsolya elárulta, hogy idén 2022. június 27 és július 1-e között táboroztatnak, melyre 15 fő gyermeket várnak. A Hollandfaluban megtartásra kerülő tábor ideje alatt a rengeteg mozgás mellett játékokkal és kreatív foglalkozásokkal kapcsolódhatnak ki a gyerkőcök.

A Bács-Kiskun megyei Szelidi-tónál évről évre megrendezik az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Dynamic Holiday Gyerektábort. Bagó Tibor táborvezetőtől megtudtuk, hogy a sport-, kézműves és élménytáborukban lehetőség van „Ottalvós”, valamint „Napközis” táborozásra egyaránt. Két turnust szerveztek le az idei évben (I. turnus: Július 03 - 09. és II. turnus: Július 17 - 23.), amelyben az iskola végéhez közeledve egyre jobban fogynak a helyek.

A tábor szervezése, már a tavalyi év nyarán indult a helyszín lefoglalásával és a programjaik szervezésével. Az ősz folyamán felkészültek a következő szezonra és februárban gőzerővel indították el a gyermektábor toborzását online felületeken, majd tanórák keretei között általános iskolákban történő toborzással is. A tábor helyszíne 36 gyermek számára tud férőhelyet biztosítani. A rohamos jelentkezéseknek köszönhetően számításaik szerint mind a két turnust teli létszámmal tudják indítani.

Programjaik több felmérés alapján készültek el. Legfőképpen a gyermekek kedvenc programjait szervezik le táboraikba, amivel egy felejthetetlen hetet tudnak biztosítani minden táborozónak. Az általuk szervezett programok közül előreláthatóan mindegyik teljesülni fog. Ha az időjárás közbe szólna, készültek egy „B-terv”-el is ilyen esetekre.

A Tanyatábor Minden Nap tábort Cegléd mellett Nyársapáton rendezik meg, ahova 7 héten át 15 gyermeket fogadnak hetente. Marosán Tünde táborvezető elmondta, hogy ősztől készülnek a nyárra, szerveznek, terveznek: rejtvényeket, új kézműves technikákat, ötleteket, szóróanyagokat. Ebben az időszakban rendezik a terepet, festenek is. Bringatáborosokkal naponta kirándulnak a Cegléd-strandra, Nagykőrösön a Múzeumba, megnézik Nyársapáton a zsákfalut, lovaskocsikáznak és Go-kartoznak heti 1x, bográcsban főznek, megtanulják a tűzrakás szabályait, sátort vernek, éjszakai madárlesre járnak, megnézik a csillagokat, valamint nyuszikat is simogatnak. A Tanyatáborosok kirándulást tesznek a Kecskeméti vadasparkba, erdei sétákon vesznek részt, csapatjátékokon próbálják ki erejüket, strandröpi pályán játszanak, lengőtekéznek. Vizes napokon vízibombáznak, vízipisztolyoznak, míg a többi napon terményképeket készítenek, pufit és kavicsot festenek, hangszert készítenek papírból, fémdobozból, madáretetőt építenek és csocsó bajnokságot is rendeznek. Mindezen kívül mezítláb közlekednek a parkban és a kertben, állatokat etetnek, tojást szednek, megtanulják az ásó, kapa, gereblye használatát, labdajátékoznak, kincset keresnek, tésztát dagasztanak, túrót készítenek. A kézműves táborban papírból fonnak, csempemozaikot és betonkaspót készítenek, valamint elsajátítják a makramézás alapjait is.

Győrben, a Bagoly tanodában S.Kovács Adrienn táborvezetőtől megtudtuk, hogy izgatottan várják a nyarat, mert idén saját alapítású táborral készül az 1-4.-es gyerekeknek. Segítőivel és partnerével Mike Andival hetente több alkalommal is “kupak-tanácsot” tartanak. Mielőtt meghatározták a tábor irányát több szülővel és leendő táborozóval is beszélgettek, hogy minek örülnének. A tőlük kapott infók sokat segítettek a tábor arculatának és irányának a meghatározásában. 12 főben maximalizálták a létszámot, turnusonként 2 szakember lesz a gyerekekkel. Úgy gondolják ez a létszám ideális ahhoz, hogy megfelelő figyelem jusson mindenkire és a csapatkohézió is dinamikusan kialakuljon, működjön. Kreatív foglalkozásokra és mozgásfejlesztésre helyezték a fő hangsúlyt. Társul még a fejlesztések mellé természetismeret és mesepedagógia is. A tudást az élménypedagógia segítségével adják át a gyerekeknek.

Hárskúton tartják meg a Fontos vagyok! Női elvonulás és No pressure kamaszelvonulás táborokat. Balog Anna táborvezető elmondta, hogy kislétszámú elvonulással a két táborba 10+8 főt várnak. A programok során önismerettel és lovaglással kapcsolatos programokkal készülnek. Lovastudásra nincs szükség, a lovakkal a hátukra való felülés nélkül, földről dolgoznak.

Komáromban a város egyik óvodájában dolgozó pedagógusok szervezik meg idén a Csiribi Titkos Varázsló és Alkotótábort. Létrehoztak egy csoportot is, ahol régóta dédelgetett álmukat valósítják meg a tábor szervezésével. Ebben az évben lesz az első napközis táboruk, ahova 2 turnusban várják a gyerekeket 5-10 éves korosztályig. A szervezés már előző évben elkezdődött, kutakodtak hol lenne érdemes megtartani, milyen programokra van a városban igény, megnézték, hogy mások milyen programokat kínálnak az adott összegért.

Amire látták, hogy jobban van igény, valamilyen formában próbálták becsempészni, de nem lemásolni! A természethez, Dunához közel van a tábor helyszíne, így adottak a lehetőségek, kincskereséshez, természetjáráshoz és az ott fellelhető alapanyagokból kézműveskedéshez. Nem 1 adott tematikát dolgoznak fel és építik fel erre az 1 hetet. Sok olyan program van, ami oviba is nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében, ilyen pl. a vitamintorna, mely mozgásformát beépítették a heti programba is. Tapasztalataik szerint a gyerekek imádják a játékos kísérleteket, az élő társasjátékokat, a QR kódos kincskeresést és a lovas kocsikázást is. 20 fő az a létszám, amit kényelmesen be tudnak fogadni. Két pedagógus és 2 iskolai gyakorlatukat végző diáklány felügyeli a tábori eseményeket.

