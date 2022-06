Ezt sok autós elmulasztja, amikor nyaralni indul: a gatyádat is ráfizetheted a spórolásra

Egy átlagos személyautó éves klímatöltése 14000-25000 forint, a felhasznált gáz mennyiségétől és az egyéb szolgáltatások igénybevételétől függően. Ebben az árban nem szerepel például egy 24 órás nyomásteszt, vagy a klímarendszer tisztítása sem. A nagyon kedvező árú klímatöltés árában olykor még a pollenszűrő cseréje sincs benne. Itt is fontos szabály, hogy ha valaki nagyon olcsón ígéri a klíma rendbetételét, akkor gyanakodjunk.

Klímatöltés - nem éri meg elhanyagolni

A klímatöltés tulajdonképpen a klímarendszer időszakos karbantartását jelenti, amelynek keretében sor kerül a rendszer ellenőrzésére, a nyomáspróbára (ami megmutatja a rendszerben lévő hűtőközeg mennyiségét is), a klímakompresszor olajcseréjére és a hűtőközeg, avagy a klímagáz feltöltésére. A pollenszűrőt is a klímatöltés során érdemes kicserélni. A klímagáz feltöltés azonban nem azonos az utántöltéssel! A klímatöltés egy karbantartási folyamat része, míg a rátöltés vagy utántöltés a rendszerben lévő hűtőközeg vagy klímagáz mennyiségek korrekciójára szolgál csupán.

Nagyon gyakran jönnek úgy hozzám, hogy a család utazna a hétvégén a Balatonra, de előtte azért behozza a klímáshoz az autót a családfő egy töltésre a biztonság kedvéért. A legtöbb ember azt hiszi ilyenkor, hogy ez simán kijön 20 ezer forintból, mert van egy ilyen általános közvélekedés, hogy a klímát rendbe lehet tetetni 20 ezer forintból. De jön a hideg zuhany: bizony nemcsak a hűtőközeg hiányzik, de kilyukadt a cső, a hűtő, elromlott a kompresszor, és a szerelés akár 300 ezer forintra is rúg

- osztotta meg velünk a tapasztalatait Nagy Miklós, a debreceni E. V. Autóklíma és Autószerviz ügyvezető tulajdonosa. Csak a lefejtési költség, hogy a szakember meggyőződhessen arról, mi a gond a klímával, 10500 forint. Általában érződik az autón a szakember szerint, ha baj van vele, de sokan nem vesznek róla tudomást, tovább használják. Ha elromlott a kenés, nehezebben kezd hideget fújni. Jó tanácsként osztja meg velünk, hogy a belső keringető kapcsolót használjuk, ha csak lehet, mert a benti levegőt mindig könnyebben hűti le a klíma, mint a beáramló, negyvenfokos, meleg levegőt.

Fontos, hogy télen is menjen az autóban a klíma legalább havonta egyszer, az is elég, ha azzal fújatjuk le a párát a szélvédőről. Ilyenkor a kompresszorból körbemegy az olaj a hűtőközeggel, és olajfilcet húz fel a csövekben, ami nem engedi, hogy a tömítések kiszáradjanak. Mert ha csak annyi a gond, hogy a 10 tömítőgyűrű kiszárad, és picit elkezd emiatt ereszteni, az összességében már nagy szivárgásnak számít. Széjjel kell szedni, beolajozni, visszaszerelni, ami alsó hangon is már kb. 50 ezer forint.

Azt is elárulta Nagy Miklós, hogy a téli használat után érdemes átmosatni az autó hűtőberendezését is, mert a sós-latyakos utak megeszik az alumíniumot, kilyukadhat a berendezés. A javítás a 300 ezer forintot is könnyen elérheti, ha már a kompresszort is ki kell cserélni. Ez a legköltségesebb alkatrész az autóklímában, de mint mindennek, ennek is van egy élettartama.

Extra tipp a szakitól: Amikor hosszabb úton használjuk az autót, nem a városban ugrunk el valahová egy-két percre, akkor kapcsoljuk ki a klímát öt perccel azelőtt, hogy leállítanánk az autót. Így ugyanis az elpárologtatónál összegyűlt nedvességet a tovább működő ventilátor kiszárítja. Ezáltal a klíma által elkapható betegségektől is megóvjuk magunkat, ugyanis a penészgombáknak és baktériumoknak kiváló táptalaja a nedvesen maradt klímaközeg. Arról nem is beszélve, hogy könnyebb a negyven fokba egy kevésbé hideg autóból kiszállni.

Klímatisztítás - ne spóroljunk rajta

A klímát érdemes minden szezon, azaz a hűtési vagy fűtési időszak vége után karbantartásnak alávetni, szakemberrel kitisztíttatni, ugyanis rengeteg por, baktérium és gomba gyűlik fel egy idényben a rendszerben. Ezek egészségkárosító hatásúak, és a klímaberendezés élettartamát is csökkentik hosszútávon.

A mai modern gépjárművek már csapadékos, nyirkos időben automatikusan bekapcsolják a fűtéshez is a klímát, ugyanis az utastérben felgyülemlett párát így tudják a leghatékonyabban eltávolítani, úgymond “leszárítani”.

Klímatisztítás során nagynyomású vegyszeres mosás történik, ezzel a csövek belső felületére tapadt szennyeződéseket eltávolítják, és kinyomják a rendszerből. A vegyszeres mosás az egyik leghatékonyabb módszer, a házilag befújt szerek semmit nem fognak eltávolítani a káros anyagokból, csak növelik a lerakódásokat.

Azt is gyakran tapasztalom, hogy az emberek nem szeretnek szerintük fölösleges pluszköltséget kifizetni a klíma javításakor, így például elspórolják kompresszorcserénél a tisztítás, mosatás árát, ami önmagában nem több 10 ezer, legfeljebb 20 ezer forintnál. De nagy valószínűséggel benne marad a fémhordalék a kocsiban, és hiába kerül bele az új kompresszor, a keringető rendszer által az új klímába is bekerülnek ezek a fém részecskék, és tönkreteszik a 100 ezer-200 ezer forintos új kompresszort rövid időn belül. Ráadásul ilyen esetben még a garancia sem érvényesíthető, mert a gyártó arra hivatkozik, hogy nem szakszerűen lett behelyezve - megfelelő tisztítás után - az új alkatrész.

Mennyibe kerül feltölteni az autó klímáját 2022-ben?

Magyarországon átlagosan 20000-24000 forintba kerül az autóklíma feltöltése gázzal, olajjal és festékanyaggal. Az árak megyék szerint is nagy eltérést mutatnak, például Szegeden és környékén 14000 Ft körül alakul a klímatöltés átlagára, Győrött nagyjából 23000 Ft, Kecskeméten pedig körülbelül 16000 Ft. Legalacsonyabb áron, azaz 6000 Ft-ért Csongrád megyében, legdrágábban pedig a fővárosban lehetséges a klímatöltés, ami ott nagyjából 25000 Ft. Egy átlagos klímatöltés és karbantartás hozzávetőlegesen 20000 Forintba kerül Magyarországon, az utántöltés pedig körülbelül 6000-10000 Ft. Mindenképp javasolt szakemberhez fordulni, de nem egyszerűen autószerelőhöz, hanem klímával foglalkozó szakemberhez, hiszen akár a teljes klímarendszert is tönkreteheti egy apró hiba, például ha túltöltik.

Hatalmas gond a külföldről beáramló, lopott klímagáz

Az egyik legfontosabb tudnivaló és teendő az autók klímájával kapcsolatban, hogy folyamatosan használatban kell lennie, különben nem kapják meg a tömítések a megfelelő kenést, és elhasználódnak, kikopnak

- erősítette meg a nyíregyházi Komonyi Autóhűtő Klíma és Gumiszerviz ügyvezető tulajdonosa, Komonyi Gergő.

Fontos, hogy a klímagáz és a pag olaj megfelelően kenje a tömítéseket, különben viszkozitást veszít. Kétévente érdemes klímát töltetni, ahogy 25 ezer km után olajcserét csináltatunk, és ha várunk vele, elmegy az autó egy darabig, aztán hirtelen lesz vele nagy baj. Így van ez a klímánál is, ezt fontos lenne minden autósnak észben tartania, mert az autó hűtésrendszerének a rendszeres karbantartása sem hanyagolható el anélkül, hogy később ne fizessen rá nagyon a tulaj.

Itt egyébként különösen érvényes a mondás, hogy olcsó húsnak híg a leve, mondta el a szakember, mert óriási gondot okoz a külföldről beáramló, lopott gáz. Magyarországon a klímagáz drága, 15-25 ezer forintért vásárolható meg, 600 grammnyi, míg a külföldit feldúsítják propánnal, úgy tudják eladni 8000-ért, de ez nemcsak az autóra, hanem a felhasználóra nézve is ártalmas.

Azt tanácsolom az autósoknak, hogy nagyon figyeljenek oda, hol veszik igénybe a klímatöltést, bármilyen szép is a környezet, ne dőljenek be a látszatnak. Legyenek tudatában annak, hogy joguk van bárkitől elkérni az igazolást arról, hogy bejegyzett klímás az illető. Aki ugyanis nem bejegyzett klímaszakember, nem vásárolhat itthon tiszta gázt, jogi előírás van erről, és ebben az esetben orgazdaság történik. Az autóklímás egy külön szakma, nem keverendő össze az autószerelővel. Ebből külön le kell vizsgázni, amit utána ötévente meg kell újítani.

A klímaegységek általában javíthatók Komonyi Gergő szerint, de ha elkorrodáltak, már csak cserélhetőek. Ha viszont egy klímakompresszort ki kell cserélni, ami nem olcsó mulatság, a garancia csak akkor érvényesíthető, ha autóklímás szakember végezte a beüzemelését, és arról számlát állít ki.

Egy hűtőkompresszor cseréje akár 300-350 ezer forintba is kerül, attól függően, mennyire komplex a javítás. Ha a kompresszor összetört, fémreszelék van a rendszerben, ami vándorol, és letapad a hűtőben, rendszermosást kell végezni, valamint a nem mosható alkatrészeket - klímahűtő, szárító, szűrő - ki kell cserélni. Ha ezt nem tesszük meg, az új kompresszort is összetöri a fémhordalék. Ez a legnagyobb baj, ha nem tartjuk karban a klímát, mivel nincs megfelelő kenése, lassan ledarálja magát a kompresszor.

Tehát amit valaki megspórolna a kis összegű tételeken - klímatöltés, kompresszorcsere előtti rendszertisztítás -, később százezres tételekként fizetheti ki a javítás során. Ez az a dolog, amin nem szabad spórolni, hiszen a karbantartás töredéke a javításnak. A legtöbb klímaprobléma oka, hogy elöregednek – széteszi a kosz, a só. Gondoljuk csak bele, 18-20 bar nyomáson működnek a papírvékony alumínium alkatrészek.

A 2016 óta gyártott autókba teljesen más klímagáz kerül, mint a régebbiekbe, amilyenekből egyelőre a legtöbb van az országban. Ez az új klímagáz többszöröse árban a réginek, 600 gramm 20-25 ezer forintba kerül belőle, környezetbarát, és elviekben felcserélhetőek egymással. A szakember viszont senkinek nem ajánlja a gyakorlatban ezt a cserét, ugyanis fél év alatt tönkreteszi az új autót a régi klímagáz, addig szépen elműködik vele, utáni viszont lehet javíttatni potom 300-400 ezer forintért.

Fontos tanács autóvásárlás előtt állóknak

Egy nagyon fontos dolgot tanácsolnék minden autóvásárlás előtt állónak. Ha valaki úgy akar eladni egy használt autót, hogy most éppen nincs benne klímagáz vagy/és olaj, csak fel kell tölteni, akkor sétáljunk odébb, nehogy megvásároljuk a kocsit! Rendszeresen hoznak be hozzánk úgy frissen vásárolt autókat, hogy csak fel kell tölteni a klímát, és kész. Ez úgy az 5 százalékuk esetében igaz, a többinél sokkal nagyobb a baj, a kereskedő el akarta leplezni, hogy nem működik a klíma, az egészet cserélni kell. Márpedig ez egy ilyen kocsi esetében ritkán van meg 300 ezer forint alatt, és joggal érezheti átverve magát, akire rásóznak egy ilyen járművet. Többnyire arról van szó, hogy enged a berendezés, esetleg az egészet ki kell cserélni, és fölösleges lett volna a kereskedőnek emiatt feltöltenie pár ezer forintért. Tömörré tenni a rendszert viszont nem olcsó.

Hozzávetőleges klímatöltés árak autómárkák szerint 2022-ben:

Audi: 700 g - 24500 Ft

BMW: 1400 g - 49000 Ft

Citroën: 850 g - 29750 Ft

Dacia: 780 g - 27300 Ft

Ford: 755 g - 26425 Ft

Honda: 800 g - 28000 Ft

Kia: 600 g - 21000 Ft

Mercedes: 950 g - 33250 Ft

Nissan: 550 g - 19250 Ft

Opel: 475 g - 16625 Ft

Peugeot: 585 g - 20475 Ft

Renault: 720 g - 25200 Ft

Skoda: 500 g - 17500 Ft

Suzuki: 700 g - 24500 Ft

Toyota: 470 g - 16450 Ft

Címlapkép: Getty Images