Orbán Viktor reggel megüzente: a nyolc órás munkaidőnek most vége van

A műsor elején Orbán Viktor miniszterelnök a nem rég véget ért NATO csúcsról, és arról értekezett, hogy Ukrajnának elfogadták a kérvényét, miszerint felkerül azon országok listájára, akik egyszer EU tagállamok lehetnek. A háborús helyzet kapcsán elmondta, hogy az infláció megállítására egy lehetőséget lát mindössze:

A háborús inflációt csak úgy tudjuk megakadályozni, hogy véget vetünk a háborúnak. (…) Az inflációt viszont csak részlegesen lehet megfékezni, de véget vetni neki csak a háború befejezésével lehet

– mondta el a kormányfő. Orbán Viktor szerint a béke lenne az egyetlen megoldás, hiszen már a tárgyalások alatt helyrerázódhatna a gazdaság. De amíg ez nem következik be a legfontosabb feladata a magyar kormánynak az, hogy megvédje, amink van: a családtámogatást, a rezsicsökkentést és a nyugdíjat.

Emellett arra is kitért, hogy Magyarország kénytelen megerősíteni a védelmi képességeit és a határait.

A háborús zóna sokkal gyorsabban közeledik Magyarországhoz, mint azt bárki hinné. Úgy jöttem haza, égtek a fejemben a piros lámpák, hogy meg kell erősíteni a hadseregünket és gyors képességfejlesztést kell tartani. Még nem tudjuk, hogy milyen formában fog összejönni, de a védelmi képességeinket radikálisan meg kell növelnünk. A NATO is egyetértett abban, hogy a keleti szárnyán lévő országokat meg kell erősíteni

– hangsúlyozta a miniszterelnök. "A békeidőre jellemző nyolc órás munkaidőnek most vége van” - tette hozzá. aki arra is kitért, hogy ezeket a folyamatokat még most meg kell kezdeni, mert ha támadás éri az országunkat akkor már késő lesz fejleszteni a hadseregünket. De egy másik ok miatt is szeretné megerősíteni az országhatárokat: Orbán elmondta, hogy sok illegális bevándorló érkezik dél felől hozzánk, amiket nem tud az ország ellátni. Ezért a Belügyminisztériummal karöltve azt a megoldást találták, hogy határvadászokat fognak kiképezni, akik „levadásszák majd” azokat, akik jogosultság nélkül át akarják lépni a határainkat.

A miniszterelnök ezen felül azt is kifejtette, hogy Magyarország nem hajlandó igennel szavazni egy újabb szankciós csomagra, ha az az ország gázellátását is érinti:

Ne próbálkozzanak újabb szankciós csomaggal. Ha a gázra is szankciókat vetnének ki sokkal súlyosabb lenne. Ezért olyan javaslatról, ami az orosz gázhoz való hozzáférésünket ellehetetleníti mi nem tárgyalunk. Nincs kompromisszumos megoldás

– hangsúlyozta.

