Félmilliós bírság is járhat annak, aki így játszaná ki a rezsiemelést: ezt szigorúan tilos

A héten, még csütörtökön a Magyar Közlönyben is megjelentek az új rezsitarifák, amelyből kiderült, mennyit kell fizetni augusztustól a „túlfogyasztott” gázért, áramért. A bejelentés híre fokozta azt a lakossági igényt, hogy aki teheti, alternatív fűtési megoldásokon gondolkodjon - de erről korábban itt írt a HelloVidék. Jogosan merülhet fel a kérdés: ha képtelenség tűzifát venni, akkor mivel fűtsünk? Hogyan próbáljuk csökkenteni a rezsink növekedését? Gyűjtögessünk ágakat-gallyakat a faluszéli erdőben? Azt egyáltalán szabad? Félő ugyanakkor, hogy egyre több „láncfűrészes turista” jelenik meg a hazai erdőkben, hogy maga szerezze be a rezsicsökkentő téli fűtésre valót.

Megrohamozták a magyarok a tüzépeket

Aki fát szeretne vásárolni télire, annak most érdemes résen lennie, egyik napról a másikra ugyanis, már most, kánikula közepén megindult a roham a tűzifáért. A törzsvevőkön kívül ráadásul újak is feltűntek, és sokan készleteket igyekeznek felhalmozni a rezsicsökkentés visszavágásának a hírére – írta a HelloVidék.

A háború kitörése miatt már február vége óta szokatlanul nagy a forgalom a hazai tüzépeken – közölte a Pénzcentrummal a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség is. A szervezet szerint már február óta előfordultak kisebb-nagyobb fennakadások, esetleg készlethiány, de a rezsicsökkentés megvágásának híre tovább rontott a helyzeten. Az országban a tűzifa-készletek lassan kimerülnek, a vegetációs időszak miatt a fakitermelés újrakezdése pedig csak szeptember környékén várható.

Durván felmentek az árak is

Az árak nagyjából a negyedével nőttek: tavaly ilyenkor körülbelül 3600 forintba került egy mázsa hasított tűzifa, most 4490 forintot kell érte fizetni.

A KSH adataiból is látható, hogy nagyon durván megdrágult a tüzelő: 100 kilónyi egységes, fűrészelt tűzifa tavaly június óta 15,5 százalékot drágult. Akkor még átlagosan 4230 forintba került, míg idén már 5010 forintért lehetett kapni a statisztikai hivatal szerint. Sőt, 2020-ban, a járvány kezdetén még átlagosan 4110 forintért lehetett hozzájutni ugyanennyi fához, tehát azóta majdnem 1000 forinttal emelkedtek az árak.

A fánál jobb hatásfokú brikett ára is jócskán megemelkedett. Tavaly ilyenkor még 8910 forintért adtak belőle 100 kilónyit, manapság ugyanennyit 10530 forintért lehet megvenni a KSH szerint, ami szintén nagyjából 15,5 százalékos áremelkedés egyetlen év alatt. Közvetlenül a járvány előtt még 8610 forintért lehetett megvenni ugyanennyi brikettet, amelynek az ára tavaly ősszel kezdett igazán elszállni.

Vigyázat, vidéken megjelentek a fanepperek!

Nem elég, hogy brutálisan megdrágult a tüzelő, a csalókra is érdemes külön odafigyelni annak, aki most akar tűzifát beszerezni. A dörzsölt fanepperek ugyanis számos módszert alkalmaznak. Tipikus eset például – írta meg a Pénzcentrum is - , amikor a hirdetésre jelentkezve a megrendelést egy kedves nő nyugtázza, ami azt erősíti a vevőben, hogy jó üzletet köt. Az olcsónak mondott, jó minőségű, száraz tűzifa helyett azonban a fizetendő mennyiségnél sokszor már látványra is gyanúsan kevesebb, más fajtájú, vagy nedves fa érkezik. A fuvarosok azt állítják, ők csak szállítanak, nincs közük a termékhez, közvetlenül az eladónál reklamáljunk, rosszabb esetben fenyegetően lépnek fel, amitől elmegy a vevő kedve a reklamációtól.

Éppen ezért fontos tudni, hogy a megfelelő engedélyekkel rendelkező, jogkövető faárus (róluk külön Nébih-adatbázis is van) a lerakodás előtt megmutatja a terméket, engedi, hogy azt ellenőrzésként lemérje a fogyasztó.

A favásárlás kapcsán a Nébih azt tanácsolja, hogy ha tömegre vásárolunk tűzifát, csak hitelesített mérlegen engedjük lemérni, és mérlegjegy vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessünk. És eleve olyan számlaképes értékesítőtől szabad vásárolni, aki hiteles szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót, hatósági nyilvántartási adatokat is felmutat.

Honnan szerezzünk akkor tűzifát? Az erdőből gyűjtögessünk?

Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: ha jó minőségű tűzifát venni nem tudunk, akkor mivel fűtsünk? Hogyan próbáljuk csökkenteni a rezsink növekedésének terheit? Gyűjtögessünk ágakat-gallyakat a faluszéli erdőben? Azt szabad? Az általános szabály mindenesetre az, hogy a fakitermelésre minden esetben a tulajdonos adhat engedélyt. Állami erdőnél az illetékes erdészeti igazgatóság - de az általános gyakorlat az is, hogy rőzsét kis mennyiségben lehet gyűjteni, tűzifát nem. De ennek is megvannak a szigorú szabályai.

Még a gallyak gyűjtése is csak az erdészet által közvetlenül kiadott, névre szóló engedély alapján történhet!

Az Erdőtörvény 61§ (1) bekezdés c; pontja alapján élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni, mohát gyűjteni tilos (kivéve az erdőgazdálkodó által végezhető/végeztethető minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést). Aki ezt a szabályt megszegi, a gyűjtött mennyiségtől függően 50 és 500 ezer forint közötti erdővédelmi bírságra számíthat.

Erdei haszonvételnek számít az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, elhalt száraz ág nyesése is.

Ezen erdei haszonvétel gyakorlását az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni, tehát engedélye nélkül nem lehet gyakorolni, és a gyűjtés során is be kell tartani, hogy a tevékenység nem károsíthatja, veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, talaját, természetes felújulását, a védett természeti értékeket valamint az erdei életközösséget.

Aki a tevékenységet az erdőgazdálkodó hozzájárulása nélkül végzi, vagy az erdei haszonvételek gyakorlására vonatkozó szabályokat megsérti, alkalmanként 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető - olvasható ITT.

Szedd magad lehetőségek – az erdőgazdaságoknál is van ilyen

Nem egy erdőgazdaság lehetőséget kínál a lakosság által végzett faanyag (vékony tűzifa - 7 cm átmérő alatt) gyűjtésére, azokon a területeken, ahol az erdőgazdaságok a faanyag felkészítését gazdaságosan már nem tudják megoldani. A lakosság által végzett faanyag gyűjtése azonban csak „Tőáras faanyag gyűjtési engedély” birtokában lehetséges, mely az erdészeti igazgatóságokon kérhető. A lakossági faanyag gyűjtésére vonatkozó feltételek a „Tőáras gyűjtési engedélyben” kerülnek meghatározásra.

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt-nél a holnap szerint is van lehetőség a lakossági tűzifa gyűjtésére, de fizetni kell érte, az alábbi árakat:

Bruttó árban:

Gyűjtött vastag tűzifa 12 700 Ft/m3

Gyűjtött vékony tűzifa 7 650 Ft/m3

A Pilisi Parkerdő Zrt. is engedélyezi a hullott, száraz faanyag gyűjtését ez azonban nem jelenti azt, hogy más erdőgazdálkodó is így tesz, ezért nem árt tájékozódni a körülményekről.

A Pilisi Parkerdő Zrt.-nél például az alábbi kondíciók mellett van erre lehetőség:

a tűzifa gyűjtése az erdészet által közvetlenül kiadott, névre szóló engedély alapján történhet

tűzifát csak magánszemély gyűjthet, amit saját maga készít fel (darabol, rakásol) majd ezt követően megvásárol

tűzifát gyűjteni csak a kerületvezető erdész által kijelölt területen lehet

mivel az engedély időbeli érvényességgel rendelkezik, a határidő lejárta után a további gyűjtés nem lehetséges

kizárólag csak a földön fekvő faanyagot lehet összegyűjteni, a gyűjtő álló fát nem dönthet ki

a gyűjtött faanyag minőségi és mennyiségi számbavételét a kerületvezető erdész végzi el

a gyűjtött tűzifa árának megállapítása az egyes erdészetek hatásköre, ez leginkább a faanyag vastagságtól, terepviszonyoktól és az egységnyi területen lévő mennyiségtől függ

a tűzifa szedését a gyűjtő saját maga kell, hogy elvégezze és akkor is jelen kell lennie a területen, ha ehhez külső segítséget vesz igénybe

a kiadott engedély birtokában évente legfeljebb 20 m3 tűzifa gyűjthető

tűzifát gyűjteni csak azokban az erdőrészletekben lehetséges, amelyekben az erdészeti hatóság a kitermelési tevékenységet engedélyezte - erről az erdészeteknél közvetlenül lehet tájékozódni

bizonyos erdőrészletekben a gyűjtés során vissza kell hagyni megfelelő mennyiségű földön fekvő, úgynevezett holtfát, mert az az erdő egészséges működéséhez mindenképpen szükséges

a gyűjtött tűzifa szállítása csak a NÉBIH által kiadott formátumú szállítójeggyel történhet

A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. általa kezelt erdőterületeken is van lehetőség a lakosság részére az ágfagyűjtésre – írták a honlapjukon.

Az ágfagyűjtés menete:

1., Gyűjtési lehetőségre a KEFAG Zrt. szakszemélyzete által kijelölt erdőterületeken van lehetőség. Ezeken a területeken jellemzően a fakitermelési munka során fel nem dolgozott, 5 cm-nél kisebb átmérőjű vékonyfa marad.

2., A kijelölt erdőterületekről községhatáronként az alábbi táblázatban lehet tájékozódni. A gyűjtési igényt a táblázatban megjelölt kollégánál lehet jelezni.

3., A gyűjtési lehetőséget jelentkezési sorrendben adjuk meg.

4., Gyűjteni csak a megvásárolni kívánt mennyiség ellenértékének befizetése után lehet. A befizetést az adott erdőterületnél megadott erdészet pénztárában kell megtenni. A befizetést a gyűjtő a számla bemutatásával igazolja a szakszemélyzet felé. A pénztári befizetéskor a vevő tűzifa tájékoztatót kap.

5., A gyűjtés befejezési határidejét a szakszemélyzet adja meg. A gyűjtésre adott időszakon kívül az erdőterületen tartózkodni tilos!

6., A gyűjtés során az ágfát minden kiterjedésében mérhető kupacokba, ún. sarangokba kell rendezni a szakszemélyzet által kijelölt helyen. A gyűjtés során kéziszerszámokat, indokolt esetben motorfűrészt szabad használni. Ez utóbbit akkor, ha a munkát végző rendelkezik a gépkezeléshez szükséges, érvényes jogosítvánnyal.

7., A gyűjtött ágfa elszállítása a vevő feladata.

8., Az ágfa ára a területet kezelő erdészetnél kifüggesztett mindenkori kiskereskedelmi ár. Az árról a szakszemélyzet is felvilágosítást tud adni, illetve az erdészetnél is érdeklődni lehet.

9., Az erdőterületen végzett tevékenység során az erdőtörvény, az erdőtörvény végrehajtási rendelete és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásai az irányadóak.

10., A KEFAG Zrt.-nél gyűjthető fafajok: akác, nyár, fenyő, egyéb lombos fafajok. Az adott területen pontosan megtalálható fafajokról a szakszemélyzet ad felvilágosítást.

Ahol még lehetőség van a lakosság részére tűzifa gyűjtésére

Az országban még számos erdészet biztosít még lehetőséget a lakosság részére tűzifa gyűjtésére meghatározott feltételek mellett. Számos vidéken lehet tőáras gyűjtési engedélyt kérni. Ezekben a térségekben (a teljesség igénye nélkül) például:

Bujáki Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők a felsorolt községhatárokban: Buják, Bér, Bokor, Herencsény, Terény

- kezelt erdők a felsorolt községhatárokban: Buják, Bér, Bokor, Herencsény, Terény Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők a következő községhatárokban: Lovasberény, Nadap, Nagyoroszi, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Székesfehérvár, Nógrád, Győr, Feldebrő, Verpelét, Bükkaranyos, Taksony

- kezelt erdők a következő községhatárokban: Lovasberény, Nadap, Nagyoroszi, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Székesfehérvár, Nógrád, Győr, Feldebrő, Verpelét, Bükkaranyos, Taksony Süttői Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők községhatáronként: Agostyán, Dunaszentmiklós, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, , Süttő, Szomód, Tardos

- kezelt erdők községhatáronként: Agostyán, Dunaszentmiklós, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, , Süttő, Szomód, Tardos Uzsai Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők: Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nyirád, Sümeg, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp

- kezelt erdők: Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nyirád, Sümeg, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp Dabasi Erdészeti Igazgatóság - kezelt erdők községhatáronként: Csévharaszt, Dabas, Kunpeszér, Ladánybene, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy

Fontos viszont tudni, hogy a lehetőség korlátozott és időszakos, illetve területrészenként eltérő egységárak kerülnek megállapításra. Viszont a beadandó formanyomtatvány is elérhető az interneten, ITT!

