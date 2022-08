Itt a bejelentés: több mint 1000 kilométernyi útszakaszt újíthat fel Magyarországon

Az országos közútkezelő idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat . A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.

Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások valósulhattak meg az állami, Magyar Közút által kezelt utakon - írták a közleményben. Idén eddig 523 kilométernyi országos úton már végeztek a kivitelezők a munkákkal és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak a szakemberek.

Tehát év végéig több mint 1000 kilométernyi útszakaszt érintenek majd ezek a munkák.

A lezárult és megvalósítás alatt lévő beruházásokon kívül a további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét újra ütemezik és felülvizsgálják a szakemberek a kormányzati elrendelések alapján. Valamennyi érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el, hogy növelni tudják a felújított útszakaszok arányát az országos közúthálózaton.

A 2022-ben eddig megvalósult és folyamatban lévő projektek listái itt érhetőek el!

Címlapkép: Getty Images