Durván megdrágult az iskolakezdés: de van ennél nagyobb gondunk is

Tízből nyolc válaszadó számára nagyobb nehézséget okoz az idei iskolakezdés, mint tavaly – egyebek közt ez is kiderül abból a felmérésből, amelyet a BÁV Zálog készített országos fiókhálózata segítségével, több mint 2000 fő megkérdezésével. A kutatás a tanévkezdés mellett a következő hónapok kihívásaira és az azokra adható válaszokra is rákérdezett.

De drága az iskolatáska!

A kutatás során megkérdezték azt is, hogy a beiskolázást kísérő költségek közül mi jelenti a legnagyobb tételt – a válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek. Talán meglepő, de nem a drága számítástechnikai termékek – számítógép, tablet, mobiltelefon – viszik a prímet: ezt a válaszadók alig több mint negyede jelölte meg, míg a legnagyobb arányban (57%) a tolltartók, írószerek, füzetek beszerzését említették. Ez persze nem is csoda, hiszen a tapasztalatok alapján a papír árának drasztikus emelkedése miatt a füzetek közel 50%-kal drágábbak, mint az év elején, miközben a többi iskolaszer esetében, mivel ezek jellemzően importból származnak, a szakértők szerint 30%-os árnövekedéssel lehet számolni, részben a forint gyengülése és a szállítási költségek emelkedése miatt.

A válaszadók fele szerint az új ruhák, cipők, illetve a tornaruha is komoly tételt jelent, 10-ből 4-en pedig úgy látják, hogy az iskolatáska beszerzése jelentős anyagi tehernek számít. A különórák a megkérdezettek negyede számára jelentenek komoly kiadást, az új bútorok – pl. íróasztal, szék – beszerzését, valamint az iskolai étkezés díját a megkérdezettek ötöde említette.

Az ügyfeleink körében végzett kutatás rávilágított: azok közül, akiknek nehézséget okoz az iskolakezdés időszaka, 52% olcsóbb eszközök, árucikkek vásárlásával igyekszik orvosolni a problémát, 21% máson kíván spórolni a tanszerek helyett, a fennmaradó 27% pedig hitelből kívánja megoldani a beiskolázást. A szeptember közelsége miatt pedig ilyenkor hagyományosan a gyors, egyszerű készpénzhez jutási lehetőségeket választják sokan tapasztalataink alapján

- mondta Dandé Imre, a BÁV Zálog igazgatója.

Mennyit kell költeni az iskolakezdésre?

Az erőteljes áremelkedés ott is tettenérhető, ahol a kutatás azt mérte fel, hogy vajon mennyit kell majd költeni gyerekenként az iskolakezdésre. Szinte senki nem gondolja azt, hogy ez az idén tízezer forint alatt megúszható, miközben a BÁV Zálog két évvel ezelőtti, hasonló kutatása szerint akkor még a válaszadók több mint tizede szánt legfeljebb ekkora összeget a beiskolázásra. Szintén csökkenés figyelhető meg a legfeljebb 20 ezer és a legfeljebb 40 ezer forintot költeni tervezők körében a 2020. évi felméréshez képest, miközben az e feletti összegekben gondolkodók aránya számottevően nőtt. Ezen belül a 60-80 ezer forint közötti kiadással számolók aránya két év alatt több mint a duplájára emelkedett, az ennél is többet, akár 100 forint felett költők részesedése pedig majdnem a háromszorosára nőtt.

A járvány után most az árak miatt aggódunk

Míg két évvel ezelőtt az akkori kutatási eredmények alapján a Covid-járványtól és annak gazdasági hatásaitól való félelem volt a meghatározó a válaszadók körében, addig az idén szinte mindent felülírnak az áremelkedésekkel kapcsolatos aggodalmak. A legtöbben – tízből heten – az élelmiszerárak növekedését, illetve a rezsiköltségek emelkedését látják a leginkább aggasztó, az év hátralevő részét meghatározó társadalmi, gazdasági problémának. Az infláció növekedésétől a válaszadók 48%-a tart, míg az üzemanyagárak növekedését és a forint gyengülését a megkérdezettek harmada érzi jelentős problémának. A koronavírus-járvány egy esetleges újabb hulláma miatt viszont már csak a megkérdezettek 18%-a aggódik.

Spórolással reagálunk

A válaszadók közel kétharmada úgy ítéli meg, hogy általánosságban költéseinek visszafogásával kell reagálnia a kialakult helyzetre, míg egyharmad pedig csak a nagyobb kiadásait halasztaná el. Ezek mellett a kutatás arra is rávilágított, hogy egyre többeknél figyelhető meg az a tendencia, miszerint családi költségvetést készítenek, és sokkal nagyobb hangsúlyt kap az előretervezés a korábbiakhoz képest.

Címlapkép: Getty Images