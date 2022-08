Drága hónapok jönnek a kutya- és cicatartókra: nincs mese, ezt meg kell fizetniük

A várakozásokat érdemben meghaladva, 13,7%-ra emelkedett az infláció júliusban a széleskörű áremelkedés miatt. Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció igen meredeken, 16,7%-ra ugrott, ami messze felülmúlta a várakozásokat. A meglepetést az élelmiszerárak és a tartós, az egyéb fogyasztási cikkek és szolgáltatások árainak a várakozásoknál lényegesen nagyobb áremelkedése okozta.

Az orosz-ukrán háború, valamint az Oroszország elleni szankciók, és részben ennek következtében csökkenő orosz gázszállítások érdemben felülírták az inflációs – és gazdasági – kilátásokat, amelyeknek a hatásai továbbra sem megbecsülhetők meg teljes körűen. A háború kitörése óta a gáz-, áram-, és olajárak elszálltak, amelyek már azelőtt is komoly nehézséget okozott a gazdasági élet szereplőinek, az inflációt a következő hónapokban pedig tovább növeli a háztartási energiaárak átlagfogyasztás feletti növelése. A mikro- és kisvállalatok kizárása az egyetemes szolgáltatásokból és a hatósági üzemanyagárak igénybevételéből, valamint a kata szigorítása további áremelkedéseket okozhat Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint.

Ezek fényében jártunk utána annak, mire számíthatnak azok, akik kisállatokat tartanak. Máté Péter, a debreceni Nyami-Hami kisállat-kereskedés üzletvezető tulajdonosa beszélt a HelloVidéknek a nem túl rózsás helyzetről.

Év eleje óta eddig már háromszor kellett árat emelnünk, ami már jóval meghaladta a kiszámított infláció mértékét, és még nincs vége az évnek. A száraztápok márkától függően 30-50 százalékot is emelkedtek január óta, a jutalomfalatoknál érhető tetten a legdrasztikusabban a drágulás, egyes termékek ára mostanra 100 százalékot nőtt. Van olyan macskaalom, amelyiknek a nagy kiszerelését néhány hónapja még 6 ezer forintért értékesítettem, most már én sem veszem meg annyiért a nagykerben, de van olyan fajta, amelyik már 13 ezer forintba kerül, a szilikát almok ára nagyon elszállt

- kezdte Máté Péter.

Az okok között említi az üzlettulajdonos a forint gyengülését az infláció mellett, hiszen rengeteg prémium és középkategóriás termék érkezik Angliából, legutóbb az onnan érkező áruk költségei augusztusban emelkedtek meg nagyon a nagykereskedésekben, amihez a kiskereskedők is igazodnak, de van, amiről már inkább lemondanak, és hasonlóan jó minőségű, olcsóbb termékekkel igyekeznek helyettesíteni.

Mindenféle felszerelés sokat drágult, a kutya- és macskafekhelyek, de a kisállatok ketrecei, az akváriumok is. ezek legtöbbje külföldről érkezik, de ha valamit itthon állítanak össze, itthon gyártanak le, az alapanyagok egyes elemei akkor is külföldről érkezik, ami szintén nagyon megdobja az árakat.

A Németországból, Angliából érkező tápok, konzervek ára mintegy 50 százalékkal több, mint januárban volt, ami nem csoda, hisz a takarmány ára is megugrott, de a csomagolásé, a szállításé is. Összességében mindennek felment az ára, van aminek drasztikusan, van, aminek csak 20-30 százaléknyit egyelőre.

Az állattartók is elkezdtek lefelé vásárolni

A kérdésre, hogy mit tapasztal, mennyire alakult át a vevőkör, vagy a meglévők vásárlási szokásai, azt a választ kaptam, hogy érezhetően apadt a vásárlási kedv, visszább vettek a korábbi költekezésből az emberek.

Akik eddig szuper prémium vagy prémium állateledeleket vásárolta, most áttértek a középkategóriás állateleségre. Hogy egy példát mondjak, most a középkategóriás kutyatáp kerül annyiba, mint egy éve még a szuper prémium került. Az emberek most már megválogatják jobban, mire adnak ki pénzt. A kutya, macska vagy egyéb kisállat fenntartásához elnegedhetetlen élelmet és holmikat megveszik, de a jutalomfalatok vásárlása jelentősen csökkent. A vitaminokat úgy-ahogy megveszik, a bolha- és kullancsirtókat viszont ugyanúgy keresik továbbra is, hisz ezek az élősködők a lakásban is elterjedhetnek, rájuk is veszélyesek lehetnek, arról nem is beszélve, hogy ha az állat megbetegszik, a kezelési költségek kifizetése jóval több, mint amennyibe a megelőzés kerül. A nem vényköteles termékek közül az ugyanolyan jó, helyettesítő termékeket keresik a drágább külföldi szerek helyett.

A jó minőségű kutyaházak mindig is borsos áron voltak kaphatóak, de a faanyagok drágulása, a fahiány itt is érezteti a hatását

Talán nem is gondolnák a vevők, de az orosz-ukrán háború még a hobbi állattartásra is kihat, hiszen nemcsak takarmányok, de rengeteg féle kutya- és macskaholmi érkezett korábban Ukrajnából, kedvelt márkák, most ez is abbamaradt. Nagyon megdrágultak a pórázok, nyakörvek, hámok és egyéb kutyakiegészítők is, egyedül a játékok ára nem emelkedett csak úgy 20 százalékot. De nincs áruhiány, hisz nagyon nagy a verseny ezen a piacon, ha egy gyártó vagy szállító kiesik, rögtön van, aki beugrik a helyére.

Egyelőre még nyereségesen tudunk működni, jönnek a törzsvevők, de arányosan visszaesett a bevételünk, vagyis a haszon. Az emberek itt még annyira nem spórolnak, de csak ez után érezzük majd meg a rezsiemelkedést, így azt még nem tudjuk előre megmondani, amitt mekkorra áremelkedés lehet majd indokolt. Már most azt is nyögjük, hogy a nagykerek is visszafogták az akcióikat, korábban ki lehetett náluk fogni termékcsoportokat kedvezően, ez megszűnt. Két hónapja pedig húshiány is volt tapasztalható, elfogyott például a fagyasztott, sült kacsa, amit sokan vesznek, ebből a háromkilós kiszerelés kerül 2390 forintba, a vadhús pedig teljesen eltűnt a piacról. A madarakat a madárinfluenza miatt sok helyen levágták, milliószámra, ami meg maradt, a kereskedők eladták a német piacra, ott háromszoros áron kelt elt, mint itthon. Az viszont sajnálatos, hogy ahazi vadhúsértékesítés az állateledel-kereskedők felé teljesen megszűnt, sokan szerették, keresték a kutyáiknak, macskáiknak.

Az állatorvosi rendelők árai is emelkedtek

Állatorvost is kérdeztünk, mik a tapasztalataik, mennyivel kerül többe most a kisállattartás, mint egy éve.

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei tavalyhoz képest, úgy, ahogy a kenyér, az alapvető élelmiszerek ára is. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzési ára is megemelkedett, ezzel pedig a kezelés költsége is. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a korábbi áraikhoz képest legalább 20-30 százalékkal mindenütt nőttek, az ország teljes területén a kisállatok kezelési költségei. De ezen túl az áruházakban is magasabb áron adják a hordozókat, tápokat, fekhelyeket, tulajdonképpen mindent

- mondta el Dr. Kórik Csilla, a debreceni Vezér Állatcentrum állatorvosa.

Diagnosztikai és kezelési költségek 2022-ben egy jól felszerelt, vidéki állatkórházban:

Vizsgálati díj általános (kutyáknál, macskánál): 13800 Ft

Vizsgálati díj általános, ortopédiai, neurológiai: 17400 Ft

Vizsgálati díj ügyeleti pótlékkal: 24000 Ft

Rutin vérvizsgálat: 14050-17650 Ft

Kullancs eltávolítása: 3850 Ft

Célzott, szervi ultrahang: 11520 Ft

Hasi ultrahang: 17300 Ft

Röntgen felvétel és értékelése két irányból: 18400 Ft

Kis kombinált oltás kutyáknak: 14800 Ft

Nagy kombinált oltás kutyáknak: 23800 Ft

Műtéti beavatkozások kutyáknál (betegségtől és a kutya méretétől, súlyától függően: 45000-300000 Ft

Kórházi napi tartásdíj: 4300 - 8500 Ft

Kutyatartás, cicatartás átlagos költségei:

Idén az élet minden területén megtapasztaljuk az inflációt, az energiaárak növekedését, a drasztikus áremelkedést, nem kivétel ez alól a kisállattartás sem. Ennek költségei augusztusra átlagosan mintegy 30 százalékkal nőttek az év eleji viszonyokhoz képest. Ez nem kevés összeg, így csak az vágjon bele az állattartásba, aki havi legalább 20 ezer forintot tud költeni kis kedvencére. Az állatorvos tanácsa szerint havi 5000-10000 forintot érdemes ezen felül is félretenni, mert sajnos előbb utóbb-biztosan lesznek orvosi költségei is az állattartásunknak a kötelező oltásokon túl is.

Egy kutya tartásánál számolni kell az évenkénti oltásokkal, negyedévente a féregtelenítéssel, a jó minőségű táppal, a, bunda- és fogápolással, különböző játékokkal, pórázzal, nyakörvvel. Ez havonta 20000-45000 forint körüli összeg lehet, ami nagyban függ az állat fajtájától és méretétől. Ha például a családbarát labrador mellett döntünk, amelyek hajlamosak a diszpláziára, bizony százezres műtéti költségekkel is számolhatunk, ha gond adódik. De minden fajtának megvan a maga "gyengéje".

A macskák költsége ennél valamivel kevesebb, hiszen jóval kevesebbet esznek, ugyanakkor a macskaeledelek sokkal több húst tartalmzanak, és sokkal többe kerülnek átlagosan a kutyaeledelnél. A szervezetük is ellenállóbb, de nagy kárt okozhatnak a lakásban az ülőgarnitúrákon, székeken, mert nem könnyű rávenni őket, hogy a kaparófán élesítsék a karmukat. Ami egyébként szintén nem olcsó, és gondolni kell a cicajátékokra is, különösen benti macska esetében. Kinti cicáknál az oltások és a betegségek kezelése növeli a tartási költségeket.

Egzotikus állatok

A díszmadarak vásárlása már önmagában sem olcsó mulatság, és aki nem akarja egy életre kalitkába zárni a kedvencét, mélyen a zsebébe nyúlhat egy röpde felépítéséhez. Itt is érdemes jól meggondolni, jót akarunk-e az állatnak hosszú távon, vagy csak alkalmi szeszélyünknek hódolunk.

Ez igaz a hüllőkre is, nekik ketrec helyett terráriumra van szükségük, amelynek tökéletes hőmérsékletűnek és fényűnek kell lennie, hogy élhető legyen számukra. Az ő tartásuk drágább, mint a rágcsálóké, hiszen különleges táplálékra van szükségük. Egyes kígyófajták például kisebb rágcsálókat esznek, a gyíkok pedig rovarokat, lárvákat, amelynek beszerzése külön időt vesz igénybe. A hüllőknek szükségük van speciális melegítőlámpákra is, melyekbe az izzók is drágák.

Címlapkép: Getty Images