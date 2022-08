Őrült bajban a magyar háztartások: több mint duplája a hazai élelmiszer-infláció, mint az EU-s

Raskó György agrárközgazdász az InfoRádióban arról beszélt, hogy szerinte egészen biztosan egyensúlyi helyzet fog kialakulni, amihez már a magyar élelmiszerpiac is közelít. Úgy látja, az élelmiszerárak emelkedése elért egy olyan szintet, ami a fogyasztás egyértelmű csökkenését eredményezi. Még az alapvető élelmiszerek esetében is az látszik, hogy az emberek elkezdtek takarékoskodni: kevesebb cukrot, kevesebb tejterméket és tojást vásárolnak. De, mint mondta: ez nemcsak Magyarországra érvényes, hanem egész Nyugat-Európában jellemzővé vált az élelmiszer-kereslet csökkenése. A szakember szerint vége van az olcsó élelmiszerek korszakának.

Az élelmiszerárak növekedésében Magyarország azonban élen jár, az uniós átlaghoz képest több mint duplája a magyar élelmiszer-infláció. Még a hatósági áras termékekkel együtt is utolértük azokat a környező országokat, ahol korábban az élelmiszerek valamivel drágábbak voltak. Most Magyarország az alapvető élelmiszerárakat tekintve gyakorlatilag elérte az osztrák, szlovák és a szlovén szintet

– hangoztatta Raskó György.

Az agrárközgazdász külön is szólt a húsárak emelkedéséről. Szerinte ezt elsősorban az elképesztő mértékű takarmánydrágulás és az energiaárak emelkedése okozza. E két tényező adja ugyanis az állattenyésztés költségeinek közel 80 százalékát. Szerinte mivel itt újabb emelkedés várható, ezért bármelyik állatfaj esetében számítani lehet arra, hogy a fogyasztói árak is tovább fognak növekedni. Úgy véli, hogy most egész Európában a sertéshús ára fog nőni, de várhatóan a tojás is drágulni fog. A szakember azonban azt is elmondta, hogy a drágulással nem emelkedik majd a gazdák nyeresége.

Címlapkép: Getty Images