Gáz lesz: tényleg elmarad idén az őszi szünet, vagy jöhet a szombati tanítás?

Gulyás Gergely a tegnap délelőtti kormányinfón jelentette be, hogy a pletykákkal ellentétben nem fog változni a lakossági távhő ára, viszont észszerű lépésnek tartja, hogy az iskolákban ne legyen őszi szünet, és a téli szünet legyen hosszabb - számolt be róla a HelloVidék.

Döntés még nincs, Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, két hetet kaptak a szaktárcák, hogy döntsenek a területeiket érintő megoldási lehetőségekről.

A Telex megkereste a Belügyminisztériumot, arra voltak kíváncsiak, hogy tudnak-e konkrét intézményről, ahol online kezdődhet meg az oktatás, igaz-e, hogy több intézmény áttérhet a digitális oktatásra a rezsiárak emelkedése miatt, és mit tud tenni a kormány ennek megakadályozásáért. Válaszukban azt írták, hogy a kormány célja a hagyományos tanrendi oktatás, de

a háború és a brüsszeli szankciók olyan súlyos energiaválságot és gázhiányt okoznak Európában, hogy ennek kimenete jelenleg még nem látható.

Visszatérhet a szombati tanítási nap?

A Telex szerint a rezsinövekedés miatt a közintézményekben most a tanév rendjének módosítása tűnik a legvalószínűbbnek. Ahogy írják, annál is inkább, mert ezen a héten több egyetem is bejelentette: változtatnak a tanév rendjén a megnövekedett rezsiárak miatt. Amit eddig biztosan lehet tudni, hogy az egész Eötvös Loránd Tudományegyetemen elmarad az őszi szünet. Pontosabban átcsúszik decemberre, 12–17 közé, így az őszi félév utolsó tanítási napja és ezzel a szorgalmi időszak vége december 9-én lesz.

A Semmelweis Egyetemen a tavaszi szünet maradhat el a rezsiárak emelkedése miatt, de a logika ugyanaz: a hideg időszakban minél kevesebb ideig kelljen jelenléti oktatást tartani. Amennyiben elmarad a tavaszi szünet, úgy decemberben az eddig tanítási időszaknak számító két ünnep közötti időszakban nem lesz oktatás.

A tanév rendjén egyébként nem csak a szünetek eltörlésével, hanem a hétvégék bevonásával is lehet módosítani. Van olyan iskola, ahol szombati munkanapot vezetnek be, a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolában az őszi szünetig szombatonként is lesz tanítás, ezzel az iskola a decemberi időszakban tovább tarthat zárva, ami komoly tétellel csökkenti a költségvetésüket.

A Belügyminisztérium azonban korábban azt írta: az állami iskolák nem vezetik be a szombati tanítási napot.

