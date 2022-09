Elképesztő áremelés a henteseknél: rég nem vettek ilyen drágán húst a magyarok

Ahogy a portál írja, bár már egy ideje velünk vannak az emelkedő árak, még mindig meg tudunk lepődni - persze, nem jó értelemben - a polcok előtt állva az árcímkékkel farkasszemezve. Az, hogy a kacsahús a marhahús árával vetekszik, szintén megdöbbentő tud lenni, és bizony van olyan hentes, ahol ezzel találhatjuk szembe magunkat.

Így fest a csirke

Idén januárban a kormány úgy döntött, hogy a jelentős drágulások miatt 6 termék esetében beavatkoznak az árak alakulásába. Ezek a termékek az alábbiak:

kristálycukor,

búzafinomliszt,

napraforgó-étolaj,

sertéscomb,

csirkemell,

2,8%-os tehéntej.

Ennek a 6 terméknek az árát vissza kellett vinni arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt - ez minden üzletre vonatkozott és vonatkozik is, kivétel nélkül. A csirkemellfiléért 1500 és 2000 forint között kell fizetnünk, emellett pedig több bolt is korlátozza a maximum megvásárolható mennyiséget is - csakúgy, mint a többi hatósági áras termék esetében. A csirkecomb 1300 és 1600 forint között van, míg a farhát körülbelül 250 forintba kerül.

Sertésfronton sem jó a helyzet

A portálnak korábban Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke elmondta, hogy az egyetlen egy hatósági áras sertéshúsrész, a comb iránti kereslet nagyon jelentősen megnőtt. Vannak olyan időszakok, amikor gyakorlatilag a kiskereskedelmi igényt nem lehet teljes egészében kielégíteni: a sertésnek most is ugyanannyiba kerül combja, mint októberben, a szabály pedig úgy szól, hogy a boltoknak, a kiskereskedelmi üzleteknek legalább annyi ilyen terméket kell tartaniuk kell, mint tavaly októberben, ezt nyilván minden egyes cég próbálja biztosítani. Ugyanakkor van olyan kiskereskedő is, aki a megnövekedett érdeklődés miatt próbál több sertéscombot beszerezni és tartani. Ez pedig részben kompenzálódik más húsrészeknek, tehát karajnak, tarjának, a keresletének a csökkenésével.

Ami az árakat illeti, az alábbiak szerint alakul a sertés esetében:

a comb kilója 1500,

a csont nélküli sertéskaraj 2200,

a lapocka 1800,

az oldalas 2300,

a tarja 2350,

a csülök pedig 1700 forint körül alakul. Az árak persze ettől eltérhetnek, sokszor éppen felfelé tartó irányba.

Címlapkép: Getty Images