Kőkemény, ami a magyar vidékre télen vár: ez a nagyváros is bezárja részlegesen az uszodáját

A kormány augusztus 1-jétől kivette az önkormányzatokat a kedvezményes, egyetemes energiaszolgáltatás alól, és most azzal szembesülnek, hogy radikálisan nő a villamosenergia és a földgáz ára - írt az egyre kilátástalanabb helyzetről a Pénzcentrum is. Számos önkormányzat egyszerűen fizetésképtelen lesz, ezért is sorra jelentik be a vidéki nagyvárosok, milyen intézkedésekkel próbálnak fennmaradni - egyáltalán energiát spórolni.

Egy intézkedés a sok közül: részelgesen bezár a szombathelyi uszoda is

Október 3-tól a szombathelyi Fedett Uszoda - az energiaköltségek csökkentése érdekében - csökkentett üzemmódban fog ezután működni, csak a 33 méteres medencét magában foglaló épületrészét fogja üzemeltetni - adta közzé az Uszodát üzemeltető Vasivíz Zrt.

Szombathely egyéb megszorításokra is készül

Még szeptember 20-án Facebookon jelentette be Nemény András, Szombathely polgármestere, hogy az energiaválság miatt milyen takarékossági lépések megtételére kényszerül a vasi megyeszékhely önkormányzata. A bejelentésről beszámoló nyugat.hu pontokba szedte a megszorító intézkedéseket. Eszerint:

a gazdaságvédelmi munkacsoportnak letettük az alapjait annak a takarékossági programnak, amit a közgyűlés elé fognak terjeszteni

több mint 3,2 milliárd forintot kell megspórolni, valójában még nem is tudják pontosan mennyit, hiszen eszetlenül elmentek az energiaárak

mindenképpen meg fogjuk tartani az óvodáiknak és a bölcsődéknek a működését azon a szinten, ahogy korábban, azaz 22 fok lesz mindenhol a csoportszobákban

a közvilágítás is működni fog, ugyanúgy, ahogyan korábban

nem lesz ebben csökkenés megtartják valamennyi munkahelyet, ez a csomag nem arról szól, hogy leépítik a mostani dolgozókat

a fűtési szezon idejére bezárják a Savaria mozit, a Smidt Múzeumot és a Schrammel Múzeumot

a Savaria Szimfonikus Zenekar innentől kezdve a sportházban fog működni

az adventi vásárt megtartják, de kicsit más lesz, mint korábban, kevesebb lesz talán a fény

A civil szervezetek számára megpróbálunk egy mentőhelyet létrehozni, azaz a rendelkezésükre álló ingatlanok közül, amik amúgy is fűtve vannak, hogy ott tudják majd elvégezni a munkájukat

az uszoda működtetése jövőre egymilliárd forinttal kerül többe, de megpróbálnak valamilyen megoldást találni, hogy a szombathelyiek tudjanak hol sportolni, vízilabdázni, úszni

a takarékossági program 74 pontból áll, és 20 céget, intézményt és magát az önkormányzatot is érinti.

A szombathelyi önkormányzat így nagyjából másfél milliárd forint megtakarításra számít, hogyha véghez is tudják vinni.

Címlapkép: Getty Images