Brutális a tojásdrágulás: ezekből a receptekből még összeüthetsz egy olcsó vacsorát

A hazai tojásellátás továbbra is zavartalan a kedvezőtlen makrogazdasági hatások ellenére, ugyanakkor ez az ágazat sem tudja függetleníteni magát az energiahordozók és a takarmány-alapanyagok drasztikus árnövekedésétől

– mondta Prof. Dr. Sütő Zoltán, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke.

Az alapvető élelmiszerek közül még mindig a tojás áremelkedése a legkisebb: a statisztikai adatok alapján az év első 8 hónapjában az input árak tovább növekedtek (főként a takarmány, a villamos energia és a gáz), mely emelkedés magával hozta a termelői árak 35-40 százalékos emelkedését is. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói árak ebben az évben 37-39 százalékkal emelkedtek a fentiek miatt.

A tojás a legtökéletesebb élelmiszer, mert a legmagasabb biológiai értékkel rendelkezik és a higiénikus kezelés mellett feldolgozás nélküli, azaz természetes állapotú. A magyar tojás kiváló minőségű, élelmiszerbiztonsági szempontból megbízható, a rövid ellátási lánc pedig a legkisebb környezetterheléssel biztosítja az állandó kínálatot. Aki tojást eszik, az nemcsak az egészségéért tesz, hanem a környezetéért is!

– hangsúlyozta a Tojásszövetség elnöke.

2022: magyar tojás számokban

A nagyüzemi tojástermelés az év első nyolc hónapjában elérte a 780 millió tojást, ami 7%-kal kevesebb, mint a tavalyi év időarányos termelése. A csökkenés döntően a madárinfluenza járvány miatt kiseső állományoknak köszönhető.

Idén várhatóan 1,1-1,2 milliárd tojást állítanak elő majd a tojástermelők.

A belföldi igény 50-52 százalékát a nagyüzemi termelés, 26 százalékát a háztáji teljesíti, 20-22 százalékát pedig az import.

Becslések szerint a háztáji termelésből 600 millió tojás származik, az import 480-500 millió körül mozog évente.

Az elmúlt évben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a magyar lakosság egy főre számítva átlagosan 240 tojást fogyasztott, ami 2014 óta folyamatos, kismértékű növekedést mutat, de ami az elmúlt 30 évben lényegesen magasabb is volt.

A baromfiágazat tojástermelésből származó árbevétele 2021-ben 33,24 milliárd forintra növekedett, aminek hátterében nem csak a termelői árak növekedése áll, hanem az ezt kikényszerítő alapanyagok és más input termékek drasztikus áremelkedése is.

A tojásos étkezés még mindig csak egy „párszázas” ajánlat

A tojás kitűnő fehérjeforrás és változatosan beilleszthető az egészséges táplálkozásba. Jelentős mennyiségben tartalmaz A-, D-, B1-, B2-vitamint. Az ásványi anyagok közül pedig a kalcium-, a foszfor- és a vastartalma kiemelendő. Magas biológiai értékének köszönhetően akár a hús, vagy a feldolgozott húsipari termékek helyettesítője is lehet. Mint minden élelmiszer esetében, a tojásnál is érdemes arra figyelni, hogy előnyben részesítsük a hazai termelésből származót. Ezzel is hozzájárulunk egy fenntartható táplálkozás kialakításához

– mondta Wohler Veronika, dietetikus, táplálkozástudományi szakember.

Íme, pár kitűnő recepet!

Olcsó és tápláló tojásos ételek receptjét állította össze a dietetikus szakember a Tojásszövetség kérésére. Olyan ételeket, amelyek nagyon egyszerűek és könnyen hozzáférhető alapanyagokból állnak. Egy-egy adag étel ára pedig száz és ötszáz forint közötti összegből jön ki:

