Csődhullám és rezsisokk: egyre több vidéki szálloda és fürdőhely adja fel a harcot

Bedönti a vidéki szállodaipart az infláció és az rezsiválság. A Portfolio cikke szerint már augusztusban is több hazai szálláshely döntött úgy, hogy átmenetileg, vagy végleg bezárja a kapuit, azóta pedig még a nagyobb hotelekről is hasonló bejelentések érkeztek. A bezárási hullámnak ráadásul még biztosan nincs vége.

Ha a turisztikai adatokat nézzük, akkor a vidéki régióban szeptemberben 2,1 millió vendégéjszakát regisztrált a Turisztikai Ügynökség az összes szállástípusnál, a szállodák ebből 50,8%-ot tettek ki. Októberre 1,64 millió volt az előfoglalási vendégéjszakaszám, míg novemberre 812 ezer- írta a Portfolio. A lap szerint bár az összesített turisztikai mutatók még kifejezetten jónak bizonyulnak, ez még nem jelenti azt, hogy minden szálloda ki tudja gazdálkodni a sokszorosára növő energiaköltségeket.

Csak néhány vidéki szálloda, ahol már bedobták a kulcsot

Szinte elsőként, még augusztus végén jelentette be a 60 szobás nagyatádi Hotel Solar vezetősége, hogy a megnövekedett energiaárak és a várhatóan kevesebb vendégforgalom miatt öt hónapra - november elejétől március végéig bezárnak. A számításaik szerint a fűtési időszakban havi 2 millió forintról 6 millióra nőtt volna a gázszámlájuk, amit nem tudnak kigazdálkodni.

Pár nappal később ugyanebben a kisvárosban a 18 szobás Park Hotel és Étterem vezetősége is a bezárás mellett döntött. A szálloda gázszámlája a havi 500 ezer forintról 3,5-4 millió forintra emelkedett volna, aminek a kitermeléséhez az eddigi 11,5 ezer forintos szobaárat 30-35 ezer forintra kellett volna emelniük. Nyár végén arról számoltunk be, hogy csak ezen a településen a négy szállodából csupán egy marad tervezetten nyitva a téli időszak alatt is.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének trendriportjában számolt be Szijártó Csaba, a balatonkenesei Hotel Marina Port igazgatója arról, hogy októberre gyenge a kereslet, csupán 30% alatti kihasználtsággal számolnak, egyrészt emiatt tervezik, hogy november elején 5 hónapra bezárnak. A bezárás másik oka természetesen az energiaárak növekedésében keresendő, a gázért 263%-kal, az áramért 174%-kal kell többet fizetnie a szállodának.

De nem csupán a szállodák esnek ádozatul az irdatlan rezsinek, a strandfürdők sem állnak sokkal jobban a bezárások tekintetében, szünetel például a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő, a balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ, a Jászapáti Strandfürdő, a szegedi Anna Fürdő, a mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő, székesfehérvári uszoda. Miskolcon a Selyemréti strand húzza le ideiglenesen a rolót, illetve a Barlangfürdő is bezárt volna, de az önkormányzat és turisztikai vállalkozások összefogása révén újra megnyitották a miskolctapolcai Barlangfürdőt.

De mi lesz ezután? Ami valószínű, hogy további bezárásokra is lehet majd számítani.

Akik nem zárnak be ott a megújuló energiaforrások beüzemelése kerülhet most a prioritási sorrend elejére, ha eddig esetleg nem lépték ezt meg a szálloda üzemeltetői, tulajdonosai. Sokan nyílászárócserékkel, hőszivattyú beépítéssel, napelemek telepítésével kívánják megoldani a kialakult energiakrízist, illetve olyan költségcsökkentő praktikákra is számítani kell a hotelekben, hogy például kevesebb vendég esetén szakaszos üzemeltetésre állítják át az egyes élményelemeket - például kevesebb szauna.

A lap azonban még megjegyezte, hogy a meglévő gáz- és áramszerződések még segíthetnek, hogy a szálláshelyek kihúzzák ezt az időszakot, aki korábban előre szerződött egy kedvezőbb tarifára, annak kevésbé kell, hogy fájjon a feje még legalább az idei évig. Jövőre azonban újabb nehéz hónapok jöhetnek, a nagyobb volumenű energetikai beruházásokat ugyanis egy-két hónap alatt nem lehet megvalósítani.

