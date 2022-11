Nagy lépésre készül a balatoni termelő: így hódítanák meg a külföldi piacokat

Az infláció növekedése nem akar enyhülni, de van az a szint, amit már sem a vevőkre, sem a partnerekre nem lehet ráterhelni - mondta lapunknak a Brancs közösségi finanszírozási portálon feltűnt Spájz Szörp tulajdonosa, Bálint Áron. Magyarországon nagy népszerűségnek és hagyománynak örvendenek a szörpök, ugyanakkor a válság és az éghajlatváltozás természetesen ezt az ágazatot sem kerülte el. Lassan az alapélelmiszerek is luxussá válnak, de vajon mi lesz sokak kedvenc italával? Tényleg le kell mondania erről is az embereknek? Az Agrárszektor által megkérdezett szakember többek között ezekről és sok más izgalmas témáról is beszélt, egy viszont biztos: válság ide vagy oda, talpon lehet maradni, csak nem mindegy, hogyan.

Mi, magyarok szeretjük a szörpöket, viszont a legtöbben egyszerűen csak leveszik a multik polcairól a tömegárukat. A portál így arról faggadta a termelőt, hogyan próbálják magukhoz csábítani a vevőket?

A családban mindig hagyomány volt bodzaszörpöt készíteni, annak idején, a Spájz hőskorában a „kézműves forradalommal” is egy családi történeten keresztül találkoztunk: Kata, a húgom Tihanyban dolgozott egy barátom által üzemeltetett vendéglátóhelyen, amikor vittünk neki pár üveg szörpöt saját fogyasztásra. Pár nappal később kiderült, hogy a főnöke „elkobozta” őket és igen kelendőnek bizonyultak, hiszen mindössze néhány óra alatt el is fogyott a készlet. Mindez 10 éve volt. Ekkor döbbentünk rá, hogy az embereknek van igénye a kézműves, igényes termékekre is a „tucatáru” mellett - mi innen kezdtünk el építkezni

- kezdte Bálint Áron.

A jobb minőség fontos a vevőknek és persze nekünk is. Egyáltalán nem használunk sűrítményeket, a gyümölcsökből direkt préseléssel dolgozunk, nem adunk adalékanyagot a termékekhez. A fogyasztóknak az is mérvadó, hogy egy hazai, családi kisvállalkozásról van szó, emellett azt is kihangsúlyozzuk, hogy balatoniak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ami miatt mi sikeresen tudunk gyarapodni és fejlődni, az ezeknek az együttes hatása. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy az exportpiacon is megjelenjünk, és persze újabb és újabb kereskedelmi láncokban is

- tette hozzá.

Mint mondta, fontosnak tartják, hogy új értékesítési csatornákat keressenek. Mindig szeretnének fejlődni, és az egyik legnagyobb célkitűzésük az, hogy minél több emberhez elérjenek a termékeik. Ez pedig akkor valósítható meg, ha egyre több üzletben, platformon, egyéb helyen mutatkoznak meg. Nap, mint nap azon dolgoznak, hogy egyfajta közvetítő szerepet töltsenek be a vidék és a városok között.

