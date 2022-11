Lerántjuk a leplet a csokimikulásról: ezt te se hitted volna!

Évente mintegy 8 millió csokimikulást értékesítenek hazánkban – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss körképéből. Cukorkával töltött, kétrétegű, kétízű, cukormentes – széles a kínálat, de még mindig a klasszikus tejcsokis a legnépszerűbb.

A Magyar Édességgyártók Szövetségének kimutatása szerint Magyarországon közel 250 vállalkozás foglalkozik édességgyártással. Az adventi időszakhoz köthető „üreges csokoládé” Mikulás-figura népszerűsége évről évre töretlen a vásárlók körében, ebből a termékből évente közel 8 millió darabot értékesítenek a hazai piacon.

A csokimikulás az üreges formacsokoládék kategóriájába tartozik, ahogy például a húsvétkor népszerű csokinyulak is. Tapasztalatok szerint mind a multinacionális, mind a magyar tulajdonú gyártók megtalálják számításukat a szezonális édességek piacán, még a kisebb gyártók is jelentős tételeket tudnak értékesíteni ilyenkor.

Mint szinte minden területen, a csokimikulások esetében is jelentős a gyártáshoz felhasznált alapanyagoknál tapasztalható áremelkedés, különösen a – természetesen külföldi eredetű – kakaóbabé, illetve a cukoré. Előbbire a világ számos térségében idén jellemző aszály is erősen hatott, kevesebb termést realizáltak.

Megfigyelhető a vásárlói szokások évek óta tartó változása is, amely egyrészt a magasabb minőségű termékek, valamint a funkcionális élelmiszerek iránti kereslet élénkülésében is megmutatkozik. Illetve az édesipari termékeknél is teret nyert a cukormentes termékek iránti fokozott igény.

A csokimikulások iránti kereslet a hagyományos étcsokoládé/tejcsokoládé megosztást követi, azaz inkább a tejcsokoládé a keresettebb, de az ét aránya növekszik. Továbbá – kis mennyiségben – készülnek például üregükben cukorkával töltött, vagy kétrétegű, kétízű vagy akár paleo mikulások. A mikulásoknál azonban nincs olyan gazdag ízkínálat, mint a szaloncukroknál, de ez a termékek jellegéből és elkészítési módjából is adódik.

Érdekesség: a tavalyi év híres terméke volt a – nemzetközi sajtóban is megjelent – „maszkos mikulás”, a lajosmizsei Rimóczi László cukrászmester innovációja, amely elnyerte a Magyar Édességgyártók Szövetségének innovációs díját is.

