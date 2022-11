Nincs mese, drága mulatság lesz karácsonykor a hal: ennyibe fog kerülni a ponty és az afrikai harcsa

Kész őrület, de a pontyszelet kilós ára elérheti idén a 4 000 forintot, miközben az afrikai harcsa filéje túl is szárnyalhatja ezt az összeget az idei karácsonyi időszakban. A magyar sztárhal, a pontyszelet kilós átlagára egyébként 40 százalékkal magasabb idén, mint tavaly ilyenkor, a nagyon durva aszályos időszak pedig a termelőket sem kímélte - írta a Pénzcentrum.

Magyarországon november közepén már javában zajlanak az őszi halászatok a tógazdaságokban és ezzel párhuzamosan a természetes vizeink horgászati célú haltelepítései is. Éppen ezért a Pénzcentrum most arra volt kíváncsi, milyen halas szezonra készülhetnek a magyar vásárlók, milyen mennyiségben és milyen áron lesznek elérhetők a vásárló kedvenc halai a karácsonyi időszakban.

Lesz hal, de nem lesz olcsó

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint 2021-ben az egy főre jutó halfogyasztás 6,52 kg volt Magyarországon, ami 0,15 kg növekedést jelent 2020-hoz képest, ugyanakkor az import hal mennyiségének az aránya a fogyasztáson belül rendkívül magas, 78,6 százalék – közölte a lappal Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) ügyvezető igazgatója.

A szakember beszélt arról is, hogy a koronavírus után most az aszályos időjárás és a növekvő inputanyagárak viselik meg az ágazatot

Soha nem látott mértékben nőtt az üzemanyag, a takarmány és az energia ára az elmúlt évben. A tógazdasági haltermelés szempontjából borzalmas idei évet tudhat magának az ágazat. Az enyhe telet követő hideg, csapadékszegény tavasz, majd elhúzódó nyári aszály miatt egyre nehezebb termelni a halat tógazdasági körülmények között

- emelte ki a MA-HAL ügyvezető igazgatója, aki beszámolt arról is, hogy az elhúzódó aszályos időjárás a halastavakban is soha nem látott károkat okozott. Mint azt kifejtette, „a völgyzárógátas dunántúli halastavaknál azért alakult ki kritikus helyzet, mert nagyobb és biztos hozamú közeli folyóvizek és csatornák hiányában a tavakba a vízutánpótlása ezen az úton nem volt megoldható, kizárólag a vízgyűjtő területre hulló csapadék felfogásával tudtak csak gazdálkodni a haltermelők. Tekintettel, arra, hogy már 2021-ben sem tudták megfogni a vizeket, ezért 2022. őszére kritikussá vált a helyzet.”

Az AKI adatai szerint már tavaly 15 százalékos termelés visszaesés volt a Dunántúlon a vízhiány miatt, az idei tapasztalatok és előrejelzések szerint 2022-ben, akár 30 százalékos is lehet a termelés visszaesés 2020. évi termelt mennyiséghez képest. Mindezek ellenére Sziráki Bence bizakodó maradt az ünnepi időszak tekintetében, mint azt lapunkkal közölte, idén is arra lehet számítani, hogy kiváló minőségben, nagy választékban lehet majd friss halhoz jutni az üzletekben és a piacokon az ünnepi időszakban is. A kiváló minőségű magyar haltermékek iránt külföldön is nagy a kereslet, de a hazai haltermelők elsősorban az itthoni kiszolgálására törekednek.

Az ügyvezető igazgató az árak várható alakulásáról is beszélt, mint elmondta, karácsonykor a fogyasztók várhatóan

1 800 - 2 000 forint/kg-s áron juthatnak majd élő pontyhoz,

3 500 - 4 000 forint/kg-s áron a pontyszelethez, miközben,

az afrikai harcsa filé ára pedig kilónként 3 800 és 4 200 forint között fog alakulni.

