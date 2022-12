Behúzták a magyarok a kéziféket: visszaeshet a karácsonyi költekezés is

A magyarok 53 százaléka az idén kevesebbet költ majd ajándékokra karácsony előtt, mint szeretne - derül ki a MediaMarkt megbízásából készült reprezentatív felmérésből.

A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 80 százaléka vesz ajándékot idén, és az áremelkedés miatt a harmaduk még többet is költhet, mint tavaly. A válaszadók 67 százaléka ugyanakkor 30 ezer forintnál kevesebbet fog kiadni az ünnepi időszakban.

A válaszadók 12 százaléka mondta azt, hogy csak a gyerekeknek fog ajándékot vásárolni, 9 százalékuk pedig biztos abban, hogy nem kerül meglepetés a fa alá, további 15 százalék viszont még nem döntötte ezt el.

A közlemény szerint az ajándékozási kedvet a végzettség és lakóhely nem befolyásolja, de a kistelepülésen élők és az alacsonyabb végzettségűek az átlagnál jóval kisebb összeget, 10 ezer forintnál is kevesebbet fognak beosztani. A diplomások közel negyede 30-50 ezer, másik negyede még többet, 50-100 ezer forint között tervez költeni. Akik nem ajándékoznak, azoknál jellemzően az a családi megegyezés, hogy az együttlét a fontosabb, nem az ajándék (56 százalék), de jelentős azok aránya is, akik anyagi okokat jelöltek meg az ajándékozás elhagyására (40 százalék). Megjelennek ugyanakkor a fenntarthatósági szempontok is, a nem ajándékozó válaszadók negyede nem akar újabb tárgyakat halmozni

- jegyezték meg.

A felmérés alapján az ajándékok válogatásában ma már egyértelműen az online megoldások vezetnek, az idősebbek körében is. A személyes beszerzés ennek ellenére nem szorult háttérbe, hiszen majdnem minden negyedik válaszoló továbbra is szeret az áruházakban körülnézni, mielőtt vásárolna - olvasható a közleményben.

A MediaMarkt felkérésére az Opinio Institute közvéleménykutató cég által végzett reprezentatív kutatás telefonos applikáció segítségével, több ezer ember bevonásával készült a 15-59 éves magyar lakosság körében, november utolsó hetében.

Címlapkép: Getty Images