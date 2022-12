Kiszivárgott: erre készül a kormány, eddig maradhat az árstop a boltokban

Húsvétig meghosszabbítaná a kormány az élelmiszerárstopot Magyarországon - derül ki a Portfolio értesüléseiből, szúrta ki az Agrárszektor. A lap forrásai szerint már a legutóbbi kormányülésen is tárgyalták a kérdést, és mivel az élelmiszerárak befagyasztása nagy támogatottságot élvez kormányzati körökben, még 2023 áprilisában is velünk lehet az élelmiszerekre vonatkozó árstop.

Az élelmiszer-árstop jelenleg 2022 december végéig van érvényben, ám a Portfolio információi szerint a kormány azt legalább húsvétig meghosszabbítaná, így jól lehet, hogy még 2023 áprilisában is velünk lesznek. Emellett a lap forrásai szerint a kormányzat nagyobb büntetéseket és szigorúbb ellenőrzéseket is kilátásba fog helyezni, ugyanis egyre kevésbé tetszik a kabinetnek, hogy egyre drasztikusabb az élelmiszerhiány az árstopos termékek körében.

Pokol, ami van a boltokban, mert már most nagyon spájzolnak az emberek. De a tehén nem fog több tejet adni, mint amennyit eddig adott. A csirkének sem lesz négy melle

- mondta az árstop meghosszabbítása és a durvább ellenőrzések kapcsán a Portfolio egyik forrása. Már vannak olyan jelek, hogy bizonyos termékekben jobban betör az import, emiatt egyre kevésbé fognak tudni magyar termékeket kínálni a kiskereskedelmi láncok, hiszen vannak, akik az import forrásból olcsóbban tudják beszerezni a termékeket - közölte a lap forrása. Hozzátette:

Az árstop a teljes ellátási láncot veszélybe sodorja

A kiskereskedelmi szektorra rálátó források állítása szerint a hosszabbítással egy dolog garantált: a vártnál magasabb inflációs pálya. Az árstopos termékeken keletkező egyre nagyobb veszteséget ugyanis szétterítik más termékekre.

Több előny is származna abból ugyanakkor, ha az árstop eltörlése kerülne, minél előbb túllenénk például az inflációs csúcson, és konszolidálódna az áremelkedési ütem is. Emellett csökkennének az áruhiányok, polchiányok, illetve nem árasztaná el az országot az olcsó import. Valamint a kiskereskedelmi szektor is fellélegezne, és nem kellene a veszteségkompenzáló áremelésekkel foglalkozni.

